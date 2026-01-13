लखनऊ में पुलिस ने कांग्रेसियों को रोका; प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस दफ्तर के गेट पर पढ़ी हनुमान चालीसा, जानिये वजह
उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाये.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 8:24 PM IST
लखनऊ : उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कार्यकर्ताओं के साथ मंगलवार को कार्यालय के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ किया. यह प्रदर्शन अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भगवान हनुमान की तस्वीर वाली एक विशेष पतंग उड़ाने के विरोध में किया गया. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाये.
आस्था का सम्मान सर्वोपरि! हनुमान जी का अपमान बर्दाश्त से बाहर है!— UP Congress (@INCUttarPradesh) January 13, 2026
सत्ता के नशे में चूर लोगों को सद्बुद्धि देने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष श्री @kashikirai जी ने दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर में चालीसा का पाठ किया। हनुमान जी का अपमान करने वालों को जनता और ईश्वर कभी माफ नहीं करेंगे।
जय… pic.twitter.com/U1eDfkSDzi
कांग्रेस मुख्यालय के बाहर तैनात की गई फोर्स : दरअसल, इसके विरोध में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय मंगलवार शाम को हजरतगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते थे. इसकी जानकारी के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया. जिसके बाद कांग्रेस मुख्यालय के बाहर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई.
देश की आस्था और सनातन परंपराओं के अपमान के विरोध में आज हजरतगंज स्थित दक्षिणमुखी श्री हनुमान जी मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने से आज भाजपा सरकार के इशारे पे रोका गया तो हम सब कांग्रेसजनों ने प्रदेश मुख्यालय पर हनुमान चालीसा का पाठ किया।— Ajay Rai🇮🇳 (@kashikirai) January 13, 2026
बजरंगबली से प्रार्थना है कि अहंकार… pic.twitter.com/BabEsvi96f
बैरिकेडिंग लगाकर कार्यकर्ताओं को रोका : पुलिस बल ने प्रदेश अध्यक्ष अजय राय व कार्यकर्ताओं को कांग्रेस मुख्यालय के गेट पर ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया. पुलिस ने कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग के आगे बढ़ने की अनुमति नहीं दी. इस दौरान कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गेट पर ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि भाजपा सनातन धर्म का अपमान करती रहती है, जो पूरी तरीके से अक्षम्य है. कांग्रेस पार्टी इस कृत्य की घोर निंदा और भर्त्सना करती है.
बड़ी संख्या में उपस्थित रहे कांग्रेस कार्यकर्ता : मीडिया विभाग के चेयरमैन डॉ. सीपी राय, पूर्व मंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, लखनऊ अध्यक्ष, रूद्र दमन सिंह बबलू, शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित श्रीवास्तव त्यागी, मीडिया विभाग के वाइस चेयरमैन मनीष हिंदवी, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ. उमा शंकर पाण्डेय, पूर्व जिलाध्यक्ष लखनऊ वेद प्रकाश त्रिपाठी, ललन कुमार, विधि विभाग चेयरमैन आसिफ रिजवी रिंकू, शिक्षक प्रकोष्ठ के चेयरमैन डॉ अमित राय, सूचना का अधिकार विभाग के चेयरमैन पुष्पेंद्र श्रीवास्तव, पूर्व प्रदेश महासचिव पुष्पेन्द्र सिंह, सिद्धिश्री, वरिष्ठ कांग्रेस नेता वीरेन्द्र मदान, रमेश मिश्रा, पंकज तिवारी, नीरज तिवारी, राकेश पाण्डेय, आर्यन मिश्रा, अमानुर रहमान, सोमेश त्रिपाठी, बद्री विशाल तिवारी, मानसिंह चौहान, अजीत कुमार मौर्या, अनोखेलाल तिवारी, नितांत सिंह, विश्वजीत सिंह समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे.
