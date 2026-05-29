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राज्यसभा चुनावः प्रदेश कांग्रेस प्रभारी ने अपने विधायकों से की वन टू वन बात!

रांची: राजधानी रांची में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी आज सत्ताधारी गठबंधन के प्रमुख घटक दल कांग्रेस में तेज रही. कांग्रेस प्रभारी और तेलांगना के डिप्टी सीएम ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की. वहीं उसके बाद दोनों नेताओं ने मोरहाबादी स्थित स्टेट गेस्ट हाउस में पार्टी विधायकों से वन टू वन मुलाकात की और राज्यसभा चुनाव को लेकर उनकी राय ली.

प्रदेश प्रभारी के. राजू और तेलांगना के डिप्टी सीएम तेलंगाना के उपमुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का से मुलाकात के बाद डिप्टी सीएलपी राजेश कच्छप ने कहा कि हमें गठबंधन के साथ चुनाव लड़ना है और गठबंधन मजबूत है. हम सबों की इच्छा है कि झामुमो से एक और कांग्रेस से भी एक उम्मीदवार राज्यसभा के चुनाव लड़े.

उन्होंने कहा कि हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और इस संख्या को बचा कर रखना है. संख्याबल नहीं होते हुए भी बीजेपी ने चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है, न तो बीजेपी के पास एक सीट जीता पाने की संख्या है और न ही NDA गठबंधन के पास. लेकिन उसके बाद भी भाजपा अपना उम्मीदवार उतारेगी, इसके पीछे की उसकी मंशा क्या है यह समझा जा सकता है.

राजेश कच्छप ने कहा कि हमारे पास दोनों सीट जीतने की पर्याप्त संख्या है. जिसे हमें वोट के रूप में राज्यसभा चुनाव में परिवर्तित करना है और हमें विश्वास है कि इन दोनों सीट को हम जरूर जीतेंगे.