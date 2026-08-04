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हिमाचल में 16 और 17 अगस्त को सजेगा कांग्रेस का 'वॉर रूम', संगठन की होगी परीक्षा, चुनावी रणनीति पर मंथन

हिमाचल के कसौली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक ( IANS )