हिमाचल में 16 और 17 अगस्त को सजेगा कांग्रेस का 'वॉर रूम', संगठन की होगी परीक्षा, चुनावी रणनीति पर मंथन
कसौली में दो दिवसीय मंथन शिविर में आगामी हिमाचल विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करेगी कांग्रसे पार्टी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 4, 2026 at 8:06 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनावों की आहट के बीच कांग्रेस संगठन अब पूरी तरह चुनावी मोड में नजर आने लगा है. सरकार और संगठन के बीच बेहतर समन्वय, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों को धार देने के उद्देश्य से प्रदेश कांग्रेस कमेटी 16 और 17 अगस्त को कसौली में दो दिवसीय मंथन शिविर आयोजित करने जा रही है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार की जाएगी. इसके साथ ही संगठन के हर स्तर के पदाधिकारियों के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा, विभागों की सक्रियता का आकलन किया जाएगा और चुनावी रणनीति, राजनीतिक चुनौतियों तथा जनसंपर्क अभियान को लेकर विस्तृत चर्चा होगी.
बैठक में केसी वेणुगोपाल होंगे शामिल
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने बताया कि उनके हालिया दिल्ली दौरे के दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के शीर्ष नेतृत्व के साथ हिमाचल के संगठनात्मक मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई. उन्होंने केंद्रीय भाजपा सरकार के खिलाफ नीट पेपर लीक और राम मंदिर चंदा चोरी के मुद्दे पर प्रदेशभर में आयोजित कांग्रेस के धरना-प्रदर्शनों की जानकारी भी शीर्ष नेतृत्व को दी. उन्होंने कहा कि इन आंदोलनों को व्यापक जनसमर्थन मिला और पार्टी ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के दिशा-निर्देशों का प्रभावी ढंग से पालन किया.
कसौली में प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अहम बैठक
उन्होंने बताया कि 16 और 17 अगस्त को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के हिमाचल दौरे के दौरान कसौली में दो दिवसीय बैठक आयोजित होगी. इसमें प्रदेश मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, सह प्रभारी चेतन चौहान और विदित चौधरी, प्रदेश मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, पीसीसी कार्यकारिणी, अग्रणी संगठनों एवं विभिन्न विभागों के प्रमुख, जिला कांग्रेस अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष शामिल होंगे.
पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें
इस बैठक से पहले प्रदेश कांग्रेस कमेटी, राजनीतिक मामलों की समिति (PAC) और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ अलग-अलग बैठकें भी आयोजित की जाएंगी, जिनमें प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, संगठन की मजबूती और आगामी चुनावों के लिए पार्टी की भावी रणनीति पर व्यापक विचार-विमर्श किया जाएगा. कांग्रेस नेतृत्व का उद्देश्य संगठन को बूथ स्तर तक अधिक सक्रिय बनाना और चुनावी वर्ष से पहले हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित करना है.
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