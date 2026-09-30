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निकाय चुनावः संगठन महामंत्री वेणुगोपाल के निर्देश के 11 दिन बाद भी जांच कमेटी गठित नहीं, कैसे होगी कार्रवाई ?

11 दिन बीतने के बाद भी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने अभी तक जांच कमेटी का गठन नहीं किया है.

NOT CONSTITUTED INQUIRY COMMITTEE, INVESTIGATE ROLE OF PARTY LEADERS
पीसीसी वॉर रूम में केसी वेणुगोपाल. (ETV Bharat file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 30, 2026 at 1:05 PM IST

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जयपुरः निकाय चुनाव में भाजपा पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाने वाले कांग्रेस नेता अपने ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल के आदेशों को दरकिनार कर रहे हैं. प्रदेश में निकाय चुनाव में हार को लेकर कांग्रेस पार्षदों की क्रॉस वोटिंग और पार्टी नेताओं की भूमिका की जांच के लिए केसी वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को 2 दिन के भीतर कमेटी का गठन करने के निर्देश दिए थे. इस निर्देश के 11 दिन बीतने के बाद भी जांच कमेटी का गठन नहीं किया गया है. इस बीच सियासी गलियारों में चर्चा चल रही है कि पार्टी नेता हाईकमान के आदेश को दरकिनार करके दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने से बचना चाहते हैं.

जब तक जांच कमेटी का गठन नहीं होगा तब तक क्रॉस वोटिंग करने वाले पार्षदों और अपने ही उम्मीदवारों को चुनाव हराने वाले नेताओं की भूमिका की जांच नहीं हो पाएगी. इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि कमेटी गठन की प्रक्रिया चल रही है, जल्दी ही कमेटी का गठन हो जाएगा.

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पीसीसी वॉर रूम में की थी हार की समीक्षाः प्रदेश में नगरीय निकायों में महापौर, सभापति के लिए 21 सितंबर को वोटिंग हुई थी और परिणाम जारी हुआ था. कई निकायों में कांग्रेस की बढ़त के बावजूद वहां पर पार्टी के महापौर और सभापति नहीं बन पाए थे. तब महापौर और सभापति के प्रत्याशियों ने ही पीसीसी को कांग्रेस पार्षदों और स्थानीय नेताओं पर चुनाव हराने के आरोप लगाए थे.

दो दिन में जांच कमेटी गठित करने के दिए थे निर्देशः कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल परिणाम वाले दिन ही शाम को प्रदेश कांग्रेस वॉर रूम पहुंचे थे. उन्होंने विधायकों, सांसदों, पूर्व मंत्रियों की बैठक लेकर उनसे चुनाव का फीडबैक लिया था. साथ ही हार के कारणों की जानकारी ली थी. इसके बाद वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली को 2 दिन के भीतर जांच कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे. मीडिया से बातचीत के दौरान केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर प्रशासन का दुरुपयोग करने के साथ ही अपने ही नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्याशियों को चुनाव हराने की बात भी कही थी. साथ ही यह भी कहा था कि कमेटी यह भी जांच करेगी की कांग्रेस के सभापति और मेयर प्रत्याशियों को हराने में कांग्रेस के पार्षदों और नेताओं की क्या भूमिका थी? उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी.

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वेणुगोपाल ने भी मांगी है रिपोर्टः प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता स्वर्णिम चतुर्वेदी का कहना है कि कमेटी गठन की प्रक्रिया चल रही है, जल्द कमेटी गठित कर दी जाएगी. वेणुगोपाल ने प्रदेश कांग्रेस से तमाम जिलों की रिपोर्ट मांगी है वो रिपोर्ट हमने दिल्ली भेज दी है. जहां तक कार्रवाई का सवाल है प्रदेश कांग्रेस में अनुशासन समिति बनी हुई है, जैसे ही उसके पास अनुशासनहीनता के मामले पहुंचेंगे तो कमेटी कार्रवाई करेगी.

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