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धमतरी में महिला आयोग अध्यक्ष ने लिया अस्पताल की व्यवस्थाओं और सखी सेंटर का जायजा, मरीजों से भी की बात

धमतरी में महिला आयोग अध्यक्ष ने लिया अस्पताल की व्यवस्थाओं और सखी सेंटर का जायजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

जिला अस्पताल के निरीक्षण के दौरान डॉ. ममता साहू ने विशेष रूप से प्रसूति गृह, नवजात शिशु वार्ड और प्री-मैच्योर बच्चों के लिए तैयार किए गए विशेष वार्ड का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि अस्पताल में इस समय 24 प्री-मैच्योर बच्चों का उपचार चल रहा है. इन बच्चों के लिए उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, डॉक्टरों की उपलब्धता, उपकरणों, एंबुलेंस व्यवस्था और संपूर्ण उपचार प्रणाली को जाना.

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. ममता साहू का धमतरी दौरा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

धमतरी : छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद पहली बार डॉ. ममता साहू धमतरी पहुंचीं. जिले में महिला सुरक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और पीड़ित महिलाओं के लिए संचालित व्यवस्थाओं का जायजा लिया. उन्होंने जिला अस्पताल के साथ-साथ सखी सेंटर का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की. डॉक्टरों और मरीजों से भी सीधे संवाद किया.

उन्होंने कहा कि अस्पताल में कुछ कमियां जरूर सामने आई हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है. उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दिन अस्पताल में पांच प्रसव हुए थे. उन्होंने स्वयं प्रसूति कक्ष का निरीक्षण किया, जहां साफ-सफाई और व्यवस्थाएं संतोषजनक मिलीं.

मरीजों और परिजन से बातचीत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मरीजों और परिजन से बातचीत

डॉ. ममता साहू ने मरीजों और उनके परिजनों से भी बातचीत की. मरीजों ने स्पष्ट रूप से बताया कि उनसे किसी प्रकार के पैसे की मांग नहीं की गई है. इस पर उन्होंने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि मरीजों का विश्वास बना रहना सबसे महत्वपूर्ण है.

अलग-अलग वार्ड का लिया जायजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

डॉक्टरों की कमी का मुद्दा

निरीक्षण के दौरान जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी का मुद्दा भी सामने आया. इस पर डॉ. ममता साहू ने कहा कि धमतरी जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है. इस संबंध में राज्य शासन को पत्र लिखकर रिक्त पदों को शीघ्र भरने की मांग की जाएगी ताकि मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिल सके. उन्होंने मीडिया की भूमिका की भी सराहना करते हुए कहा कि मीडिया जितना सजग रहेगा, सरकारी तंत्र भी उतना ही जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगा

सकी सेंटर का भी जायजा

अपने दौरे के दौरान डॉ. ममता साहू ने सखी सेंटर का भी निरीक्षण किया. उन्होंने वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिले की अधिक से अधिक महिलाओं को सखी सेंटर की जानकारी दी जाए. अनेक महिलाएं आज भी इस सुविधा से अनजान हैं, जबकि यह केंद्र घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और अन्य प्रकार की प्रताड़ना का शिकार महिलाओं के लिए सुरक्षित आश्रय और सहायता उपलब्ध कराता है.

अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार डॉ. ममता साहू धमतरी पहुंचीं (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

उन्होंने कहा कि सखी सेंटर में जरूरतमंद महिलाओं को अस्थायी रूप से रहने की सुविधा, चिकित्सकीय उपचार, कानूनी सहायता, मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग और आवश्यकता पड़ने पर पुनर्वास की व्यवस्था उपलब्ध कराई जानी चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि आयोग निष्पक्षता के साथ कार्य करेगा. जहां पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने की पूरी कोशिश की जाएगी, वहीं फर्जी मामलों की भी पहचान की जाएगी ताकि कानून का दुरुपयोग न हो.