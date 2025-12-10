ETV Bharat / state

उत्तर प्रदेश में SIR के लिए दो सप्ताह के अतिरिक्त समय की मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मांग की

उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि प्रदेश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित ढंग से पूरा करने और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने के उद्देश्य से भारत निर्वाचन आयोग से दो सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा गया है. यह समय जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा मृतक, स्थायी रूप से स्थानान्तरित तथा अनुपस्थित मतदाताओं के पुनः सत्यापन के लिए आवश्यक बताया गया है. डिजिटाइजेशन काम 99.24 प्रतिशत पूरा: मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, प्रदेश में अब तक 99.24 प्रतिशत गणना प्रपत्रों का डिजिटाइजेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है. इनमें से 18.85 प्रतिशत गणना प्रपत्र असंग्रहीत श्रेणी में पाए गए हैं, जिनमें मृतक, स्थायी रूप से स्थानान्तरित, अनुपस्थित तथा दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता शामिल हैं. वहीं, 80.29 प्रतिशत गणना प्रपत्र मतदाताओं या उनके परिवार के सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ वापस प्राप्त हो चुके हैं. दो हफ्ते के अतिरिक्त समय की मांग की. (Photo Credit: ETV Bharat) मतदाताओं के सत्यापन में सहयोग की अपील: उन्होंने बताया कि असंग्रहीत श्रेणी में आए 18.85 प्रतिशत, लगभग 2.91 करोड़ मतदाता शामिल हैं. इनमें सबसे अधिक 8.22 प्रतिशत (करीब 1.27 करोड़) मतदाता स्थायी रूप से अपने निवास स्थान से शिफ्टेड पाए गए हैं. इसके अलावा 2.98 प्रतिशत (लगभग 45.95 लाख) मृतक मतदाता, 1.50 प्रतिशत (लगभग 23.69 लाख) दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाता, 0.62 प्रतिशत (लगभग 9.58 लाख) ऐसे मतदाता जिन्होंने गणना प्रपत्र लेकर अब तक वापस नहीं किया, तथा 5.49 प्रतिशत (करीब 84.73 लाख) मतदाता अनुपस्थित पाए गए हैं.