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स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) में सबसे पहले बनेगी 'राज्य राजधानी माला रोड', जानिए क्या है तैयारी?

स्टेट कैपिटल रीजन ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: लखनऊ और आसपास के जिलों को एक साथ विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए बनाए जा रहे स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) का काम जल्द ही जमीन पर शुरू हो जाएगा. इस परियोजना में लखनऊ समेत 6 जिलों को शामिल किया गया है. इस परियोजना के तहत सभी विभागों को अलग-अलग काम वितरण किए गए हैं. जिसमें सबसे पहले स्टेट कैपिटल रीजन माला रोड का निर्माण किया जाएगा. राज्य राजधानी माला सड़क लखनऊ से सभी पांचों जिलों के जिला मुख्यालय को जोड़ेगी जिसमें दो लेन सड़क को चार लेन और चार लेन सड़क को 6 लेन में परिवर्तित किया जाएगा. फिलहाल सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है. स्टेट कैपिटल रीजन (Photo Credit; ETV Bharat) SCR क्या है? स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ को केंद्र में रखकर बनाया जा रहा एक बड़ा विकास क्षेत्र है. इसमें लखनऊ के अलावा पांच आसपास के जिले शामिल हैं. इस रीजन का मकसद है कि लखनऊ और आसपास के इलाकों को बेहतर सड़कें, बेहतर परिवहन और तेज विकास मिल सके. इससे रोजगार बढ़ेगा, आवागमन आसान होगा और पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बनेहैं लखनऊ सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली जिले इसमें शामिल हैं.