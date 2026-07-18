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स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) में सबसे पहले बनेगी 'राज्य राजधानी माला रोड', जानिए क्या है तैयारी?

परियोजना में लखनऊ समेत 6 जिले शामिल, जिला मुख्यालयों को जोड़ने के लिए होगा निर्माण

स्टेट कैपिटल रीजन
स्टेट कैपिटल रीजन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 18, 2026 at 6:55 PM IST

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Updated : July 18, 2026 at 7:06 PM IST

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लखनऊ: लखनऊ और आसपास के जिलों को एक साथ विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए बनाए जा रहे स्टेट कैपिटल रीजन (SCR) का काम जल्द ही जमीन पर शुरू हो जाएगा. इस परियोजना में लखनऊ समेत 6 जिलों को शामिल किया गया है. इस परियोजना के तहत सभी विभागों को अलग-अलग काम वितरण किए गए हैं. जिसमें सबसे पहले स्टेट कैपिटल रीजन माला रोड का निर्माण किया जाएगा.

राज्य राजधानी माला सड़क लखनऊ से सभी पांचों जिलों के जिला मुख्यालय को जोड़ेगी जिसमें दो लेन सड़क को चार लेन और चार लेन सड़क को 6 लेन में परिवर्तित किया जाएगा. फिलहाल सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट यही है.

स्टेट कैपिटल रीजन
स्टेट कैपिटल रीजन (Photo Credit; ETV Bharat)

SCR क्या है?

स्टेट कैपिटल रीजन लखनऊ को केंद्र में रखकर बनाया जा रहा एक बड़ा विकास क्षेत्र है. इसमें लखनऊ के अलावा पांच आसपास के जिले शामिल हैं. इस रीजन का मकसद है कि लखनऊ और आसपास के इलाकों को बेहतर सड़कें, बेहतर परिवहन और तेज विकास मिल सके. इससे रोजगार बढ़ेगा, आवागमन आसान होगा और पूरा क्षेत्र आर्थिक रूप से मजबूत बनेहैं लखनऊ सीतापुर, उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी और रायबरेली जिले इसमें शामिल हैं.

ये मिलेगा लाभ

SCR के तहत सबसे पहले छह जिलों के मुख्यालयों को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण किया जाएगा. इस सड़क को राज्य राजधानी माला रोड नाम दिया गया है. यह सड़क जिला मुख्यालयों को एक-दूसरे से सीधे जोड़ेगी, जिससे लोगों और सामान का आवागमन तेज और आसान हो जाएगा. आगे की योजनामाला रोड के बाद क्षेत्र में अन्य एक्सप्रेसवे भी बनाए जाएंगे. सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार किया जाएगा, जैसे बस, मेट्रो या अन्य कनेक्टिविटी बढ़ाई जाएगी. इससे पूरा स्टेट कैपिटल रीजन एक-दूसरे से अच्छी तरह जुड़ जाएगा.

विभागों में पूरी तैयारी

सरकारी विभागों के बीच आपसी समन्वय (कोऑर्डिनेशन) पूरा हो चुका है. लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि 6 महीने के अंदर यह पूरी परियोजना सड़क पर उतर आएगी. यानी जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है. यह परियोजना लखनऊ को न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे क्षेत्र का आर्थिक और यातायात केंद्र बनाने में अहम भूमिका निभाएगी. आम लोगों को बेहतर सड़कें, कम समय में सफर और ज्यादा विकास के अवसर मिलेंगे. SCR के इस प्लान से उम्मीद है कि लखनऊ और आसपास के इलाके जल्द ही नई ऊंचाइयों को छुएंगे.

यह भी पढ़ें: सीएम योगी की बड़ी सौगात; लखनऊ-उन्नाव-कानपुर के बीच दौड़ेगी रैपिड रेल, SCR से बदलेगी युवाओं की तकदीर

Last Updated : July 18, 2026 at 7:06 PM IST

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