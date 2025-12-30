ETV Bharat / state

भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज, स्थानीय निकाय चुनाव में दो संतान के नियम में छूट संभव!

जयपुर: अगले विधानसभा सत्र और पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव जैसे अहम मसलों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मंगलवार को कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है. मंत्रिमंडल सचिवालय के शासन सचिव नवीन जैन के आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय में शाम 4:00 बजे कैबिनेट बैठक होगी. उसके बाद शाम 5:00 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी. बैठक का अधिकृत एजेंडा जारी नहीं हुआ, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. इनमें एक मुख्य मुद्दा पंचायत-शहरी निकाय चुनावों में दो संतान के नियम में छूट देने का हो सकता है. इसके संकेत दो दिन पहले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिए थे.

विधानसभा सत्र की तैयारियों पर चर्चा: मंत्री परिषद की बैठक इसलिए कई मायनों में खास है क्योंकि जनवरी के अंतिम सप्ताह में बजट सत्र बुलाया जा सकता है. भजनलाल सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा, जिसमें आमजन को राहत देने की कोशिश होगी. साथ ही इस विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जा सकते हैं. इन पर मंत्री परिषद बैठक में चर्चा संभव है. कैबिनेट बैठक में चुनाव से पहले सरकार के संकल्प पत्र के वादों की भी समीक्षा होगी. साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग सहित करीब आधा दर्जन विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.

पढ़ें:कैबिनेट बैठक में अहम फैसले: वन भूमि में मवेशी चराना या पेड़ काटने पर अब नहीं होगी जेल, अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सीमा बढ़ाई

पंचायती चुनावों में बदलाव की उम्मीद: राज्य में पंचायत व शहरी निकाय चुनाव में दो संतान का नियम हटाने को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. वर्तमान में यदि किसी व्यक्ति की 1 जून 1995 के बाद दो से अधिक संतान हैं तो वह पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य या प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता. इसके अलावा कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद यह जानकारी छुपा लेता है कि उसकी तीसरी संतान है तो उसे पद से हटा दिया जाता है. कैबिनेट बैठक में इस नियम में छूट देने पर विचार किया जा सकता है. इससे चुनावों में संभावित बदलाव हो सकते हैं. अगर नियम में छूट दी जाती है तो यह पंचायत चुनावों का माहौल पूरी तरह से बदल सकता है और उम्मीदवारों को नए अवसर मिल सकते हैं.