ETV Bharat / state

भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज, स्थानीय निकाय चुनाव में दो संतान के नियम में छूट संभव!

मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में शाम 4:00 बजे कैबिनेट और 5:00 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी.

Bhajanlal Sharma, Chief Minister
भजनलाल शर्मा,मुख्यमंत्री (Photo courtesy: CMO)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 30, 2025 at 1:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: अगले विधानसभा सत्र और पंचायत एवं शहरी निकाय चुनाव जैसे अहम मसलों के बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मंगलवार को कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है. मंत्रिमंडल सचिवालय के शासन सचिव नवीन जैन के आदेश के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय में शाम 4:00 बजे कैबिनेट बैठक होगी. उसके बाद शाम 5:00 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी. बैठक का अधिकृत एजेंडा जारी नहीं हुआ, लेकिन कुछ अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है. इनमें एक मुख्य मुद्दा पंचायत-शहरी निकाय चुनावों में दो संतान के नियम में छूट देने का हो सकता है. इसके संकेत दो दिन पहले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दिए थे.

विधानसभा सत्र की तैयारियों पर चर्चा: मंत्री परिषद की बैठक इसलिए कई मायनों में खास है क्योंकि जनवरी के अंतिम सप्ताह में बजट सत्र बुलाया जा सकता है. भजनलाल सरकार का यह दूसरा पूर्ण बजट होगा, जिसमें आमजन को राहत देने की कोशिश होगी. साथ ही इस विधानसभा सत्र में कई महत्वपूर्ण बिल भी पेश किए जा सकते हैं. इन पर मंत्री परिषद बैठक में चर्चा संभव है. कैबिनेट बैठक में चुनाव से पहले सरकार के संकल्प पत्र के वादों की भी समीक्षा होगी. साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण विभाग सहित करीब आधा दर्जन विभागों के प्रस्ताव पर चर्चा होगी.

पढ़ें:कैबिनेट बैठक में अहम फैसले: वन भूमि में मवेशी चराना या पेड़ काटने पर अब नहीं होगी जेल, अनुकम्पा नियुक्ति आवेदन सीमा बढ़ाई

पंचायती चुनावों में बदलाव की उम्मीद: राज्य में पंचायत व शहरी निकाय चुनाव में दो संतान का नियम हटाने को लेकर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है. वर्तमान में यदि किसी व्यक्ति की 1 जून 1995 के बाद दो से अधिक संतान हैं तो वह पंच, सरपंच, जिला परिषद सदस्य या प्रधान का चुनाव नहीं लड़ सकता. इसके अलावा कोई व्यक्ति चुनाव जीतने के बाद यह जानकारी छुपा लेता है कि उसकी तीसरी संतान है तो उसे पद से हटा दिया जाता है. कैबिनेट बैठक में इस नियम में छूट देने पर विचार किया जा सकता है. इससे चुनावों में संभावित बदलाव हो सकते हैं. अगर नियम में छूट दी जाती है तो यह पंचायत चुनावों का माहौल पूरी तरह से बदल सकता है और उम्मीदवारों को नए अवसर मिल सकते हैं.

पढ़ें:सीएम -अध्यक्ष की PM मोदी से हुई मुलाकात, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच कैबिनेट बैठक कल

रिफाइनरी, सौर ऊर्जा और युवा नीति पर चर्चा: बैठक में पचपदरा रिफाइनरी की संशोधित लागत का अनुमोदन हो सकता है. इस अनुमोदित लागत को केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. वहां से अनुमोदन के बाद 75/25 हिस्सेदारी को अमली जामा पहनाया जा सकता है.सरकार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भू-आवंटन और युवा नीति को लेकर भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकती है. खासकर सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भू-आवंटन की योजना को लेकर कैबिनेट में चर्चा हो सकती है, जो राज्य में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास को और बढ़ावा दे सकती है.युवा नीति को मंजूरी मिलने से प्रदेश के युवाओं के लिए नए अवसर खुल सकते हैं, जिससे रोजगार और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावनाएं बन सकती हैं.

पढ़ें:भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले, प्रवासी राजस्थानियों के लिए अलग विभाग, GCC पॉलिसी को मंजूरी

TAGGED:

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा
COUNCIL OF MINISTERS MEETING TODAY
DISCUSSION ON BUDGET SESSION
DISCUSSION ON SOLAR ENERGY
TODAY CABINET MEETING IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.