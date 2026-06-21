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'किसी भी घुसपैठिए को वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी', -भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता

'एसआईआर प्रक्रिया में प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से शामिल हो': प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक कर संगठनात्मक गतिविधियों और मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान को लेकर महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि "एसआईआर प्रक्रिया में भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता सक्रिय रूप से भाग ले और जनता के बीच जाकर मतदाता सूची को शुद्ध एवं पारदर्शी बनाने में सहयोग करे."

फरीदाबाद: भाजपा हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. अर्चना गुप्ता ने फरीदाबाद दौरे पर थीं. इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं को बड़ा संदेश देते हुए मतदाता सूची शुद्धिकरण अभियान में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया. उन्होंने स्पष्ट कहा कि "मृत मतदाताओं के नाम वोटर सूची से हटाने और पात्र लोगों के नाम जुड़वाने का काम प्राथमिकता के आधार पर किया जाए." साथ ही घुसपैठियों के मुद्दे पर भी उन्होंने सख्त रुख अपनाया. संगठन में फूट की चर्चाओं को खारिज करते हुए उन्होंने भाजपा को पूरी तरह एकजुट बताया.

'लोकतंत्र की मजबूती के लिए सही मतदाता सूची जरूरी: डॉ. अर्चना गुप्ता ने कहा कि "जिन मतदाताओं का निधन हो चुका है, उनके नाम मतदाता सूची से हटवाने की प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जानी चाहिए. इसके साथ ही ऐसे पात्र नागरिक जिनके नाम अब तक वोटर सूची में दर्ज नहीं हैं, उनकी वोट बनवाने में भी कार्यकर्ताओं को मदद करनी चाहिए. लोकतंत्र की मजबूती के लिए सही और प्रमाणिक मतदाता सूची बेहद जरूरी है."

'घुसपैठिए को वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी': घुसपैठियों के मुद्दे पर भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने कहा कि "किसी भी घुसपैठिए को वोट डालने की अनुमति नहीं दी जाएगी और भाजपा का हर कार्यकर्ता इस अभियान में पूरी जिम्मेदारी के साथ भागीदारी करेगा." उन्होंने कहा कि "मतदाता सूची में केवल पात्र और वैध नागरिकों के नाम ही होने चाहिए." वहीं संगठन में फूट और आंतरिक मतभेदों के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए डॉ. अर्चना गुप्ता ने सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया.

'भाजपा पूरी तरह एकजुट है': उन्होंने कहा कि "भाजपा पूरी तरह एकजुट है और पार्टी के भीतर किसी प्रकार का संकट नहीं है. पृथला विधानसभा से पूर्व भाजपा प्रत्याशी टेकचंद शर्मा के बयानों को उन्होंने उनका निजी मत बताते हुए कहा कि "संगठन में सब कुछ ठीक है और किसी तरह के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है." उन्होंने चुनावी हार को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भी निशाना साधा.

संगठन को और मजबूत बनाने किया आह्वान: डॉ. अर्चना गुप्ता ने यह भी बताया कि प्रदेशभर में स्वागत कार्यक्रमों की श्रृंखला चल रही है और फरीदाबाद इस अभियान का 12वां जिला है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से संगठन को और मजबूत बनाने और जनसंपर्क बढ़ाने का आह्वान किया. कुल मिलाकर उनके दौरे का मुख्य फोकस मतदाता सूची के शुद्धिकरण, संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक गतिविधियों को लेकर कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना रहा है.