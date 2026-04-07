प्रदेश भाजपा की बैठक, हेमंत सरकार के खिलाफ 17 अप्रैल को राज्यभर में होगा बड़ा आंदोलन

प्रदेश भाजपा की बैठक, हेमंत सरकार के खिलाफ 17 अप्रैल को राज्यभर में होगा बड़ा आंदोलन
प्रदेश बीजेपी के पदाधिकारियों ने बैठक की है. इसमें राज्य में बिजली की कमी और गलत रीडिंग के खिलाफ प्रदर्शन की बात कही गई.
Published : April 7, 2026 at 4:08 PM IST
रांची: आदित्य साहू के नेतृत्व में बनी प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों की पहली बैठक मंगलवार को हुई. बैठक में राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई और संगठन को मजबूत बनाने की भविष्य की रणनीति तैयार की गई.
भाजपा पदाधिकारियों की पहली बैठक संपन्न
प्रदेश भाजपा कार्यालय में करीब दो घंटे तक चली इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह समेत सभी नवमनोनित पदाधिकारी मौजूद रहे. संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने नए पदाधिकारियों को लड्डू खिलाकर स्वागत किया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने पार्टी का पट्टा पहनाकर उनका स्वागत किया. बैठक के दौरान राज्य की राजनीतिक स्थिति पर खुलकर चर्चा हुई और संगठन को धारदार बनाने के लिए भविष्य की रणनीति बनाई गई.
बिजली-पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं पर आंदोलन तेज करेगी भाजपा
प्रदेश भाजपा ने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का फैसला लिया है. इसके तहत बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं में हो रही परेशानियों के खिलाफ राज्य भर में आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया गया है. नए प्रदेश महामंत्री अमर कुमार बाउरी ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि 17 अप्रैल को बिजली की कमी, स्मार्ट मीटर से गलत बिलिंग और बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ विद्युत कार्यपालक अभियंता के कार्यालय पर प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद पानी की समस्या को लेकर भी बड़ा आंदोलन किया जाएगा.
14 अप्रैल को बाबा साहेब जयंती पर वृहद कार्यक्रम
अमर कुमार बाउरी ने बताया कि 14 अप्रैल को डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर पार्टी द्वारा वृहद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. उन्होंने कहा कि भाजपा की नई टीम राज्य सरकार के खिलाफ लगातार आंदोलन करती रहेगी और इस “अत्याचारी सरकार” को उखाड़ फेंकने का काम करेगी.
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