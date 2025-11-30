ETV Bharat / state

भाजपा नेताओं ने विभिन्न बूथों पर सुना 'मन की बात', वोकल फॉर लोकल से आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती- बाबूलाल

रांची समेत झारखंड के विभिन्न बूथों पर प्रदेश भाजपा नेताओं ने पीएम के 'मन की बात' कार्यक्रम को सुना.

State BJP leaders listen to PM Mann Ki Baat program at various booths in Jharkhand
बाबूलाल मरांडी का कार्यकर्ताओं को संबोधन (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 30, 2025 at 10:37 PM IST

रांचीः मन की बात कार्यक्रम के 128वें एपिसोड को सुनने के लिए प्रदेश भाजपा ने आज रविवार को पुख्ता तैयारी कर रखी थी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका में मन की बात कार्यक्रम को सुना.

वहीं पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने अपने पैतृक गांव कुचु ओरमांझी में जबकि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मन की बात कार्यक्रम को सुना.

दुमका में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं और जनता को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है. उन्होंने कहा कि आज के एपिसोड में भारत के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी भूभाग की विशेषताओं की ज्ञानवर्धक चर्चा हुई.

मन की बात कार्यक्रम सुनते हुए भाजपा नेता और कार्यकर्ता (ETV Bharat)

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विदेशी मेहमानों को भारत के सांस्कृतिक विरासत से जुड़े उपहार देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक विरासत को विश्व में महिमा मंडित किया है. भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्रतिभावान युवाओं उपलब्धियां, खेल खिलाड़ियों की उपलब्धियां, श्रीराम मंदिर पर धर्म ध्वजा आरोहण, काशी के तमिल संगम जैसे सनातन संस्कृति की चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि त्योहारों में वोकल फॉर लोकल के प्रचार प्रसार ने आत्म निर्भर भारत को मजबूती प्रदान की है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 30 नवंबर 2025 को "मन की बात" कार्यक्रम के 128वें एपिसोड में नवंबर महीने में देश की कई प्रमुख उपलब्धियों पर प्रकाश डाला. कृषि क्षेत्र में भारत ने 357 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का नया रिकॉर्ड बनाया है, जो पिछले दस वर्षों के मुकाबले लगभग 100 मिलियन टन अधिक है. यह उपलब्धि देश की खाद्य सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है.

प्रधानमंत्री ने खेलों के क्षेत्र में भारत की बेहतरीन उपलब्धियों का भी जिक्र किया और हाल ही में भारत को राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मिलने पर गर्व व्यक्त किया. उन्होंने "वोकल फॉर लोकल" के मंत्र को जोर देकर अपनाने की अपील की और जी-20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को दिए गए उपहार इसी भावना को दर्शाने वाले थे. इसके अलावा, उन्होंने आईएनएस माहे जैसे रक्षा क्षेत्र में हुए हालिया प्रगति पर भी बात की जो देश की सुरक्षा को मजबूत करती है.

RANCHI
JHARKHAND STATE BJP LEADERS
MANN KI BAAT PROGRAM
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी
MANN KI BAAT

