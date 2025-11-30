ETV Bharat / state

भाजपा नेताओं ने विभिन्न बूथों पर सुना 'मन की बात', वोकल फॉर लोकल से आत्मनिर्भर भारत को मिलेगी मजबूती- बाबूलाल

रांचीः मन की बात कार्यक्रम के 128वें एपिसोड को सुनने के लिए प्रदेश भाजपा ने आज रविवार को पुख्ता तैयारी कर रखी थी. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने दुमका में मन की बात कार्यक्रम को सुना.

वहीं पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष सांसद आदित्य साहू ने अपने पैतृक गांव कुचु ओरमांझी में जबकि क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित प्रदेश उपाध्यक्ष विकास प्रीतम ने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर मन की बात कार्यक्रम को सुना.

दुमका में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा के करोड़ों कार्यकर्ताओं और जनता को इसका बेसब्री से इंतजार रहता है. उन्होंने कहा कि आज के एपिसोड में भारत के उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम सभी भूभाग की विशेषताओं की ज्ञानवर्धक चर्चा हुई.

मन की बात कार्यक्रम सुनते हुए भाजपा नेता और कार्यकर्ता (ETV Bharat)

बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विदेशी मेहमानों को भारत के सांस्कृतिक विरासत से जुड़े उपहार देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांस्कृतिक विरासत को विश्व में महिमा मंडित किया है. भारत की सांस्कृतिक विरासत, प्रतिभावान युवाओं उपलब्धियां, खेल खिलाड़ियों की उपलब्धियां, श्रीराम मंदिर पर धर्म ध्वजा आरोहण, काशी के तमिल संगम जैसे सनातन संस्कृति की चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि त्योहारों में वोकल फॉर लोकल के प्रचार प्रसार ने आत्म निर्भर भारत को मजबूती प्रदान की है.