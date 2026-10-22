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प्रदेश भाजपा प्रभारी का दावा, 'पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी, 2028 के चुनावों की तैयारी भी करेंगे शुरू'

ईटीवी भारत से बात करते संजय भाटिया ( ETV Bharat Bikaner )

बीकानेर : राजस्थान भाजपा प्रभारी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने पंचायतीराज चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है. एसआईआर प्रक्रिया पर उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए मतदाता सूची की जांच पर सवाल उठाने को गलत बताया. वहीं ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने को विपक्ष की राजनीति करार दिया. उन्होंने गुरुवार को संभाग भाजपा कार्यालय में पंचायत राज चुनावों की तैयारियों को लेकर जिले की कोर कमेटी के साथ संगठनात्मक चर्चा की. मंत्री पुत्र के निर्दलीय चुनाव लड़ने से लेकर किसानों की समस्याओं और वर्ष 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों तक, संजय भाटिया ने ईटीवी भारत खास बातचीत की. पेश है प्रमुख अंश.