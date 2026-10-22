प्रदेश भाजपा प्रभारी का दावा, 'पंचायत चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी पार्टी, 2028 के चुनावों की तैयारी भी करेंगे शुरू'
राजस्थान भाजपा प्रभारी और राष्ट्रीय महामंत्री संजय भाटिया ने ETV BHARAT संवाददाता अरविन्द व्यास से की विशेष बातचीत.
Published : October 22, 2026 at 4:46 PM IST
बीकानेर : राजस्थान भाजपा प्रभारी, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद संजय भाटिया ने पंचायतीराज चुनावों में भाजपा के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है. एसआईआर प्रक्रिया पर उन्होंने कांग्रेस को घेरते हुए मतदाता सूची की जांच पर सवाल उठाने को गलत बताया. वहीं ईवीएम पर हार का ठीकरा फोड़ने को विपक्ष की राजनीति करार दिया. उन्होंने गुरुवार को संभाग भाजपा कार्यालय में पंचायत राज चुनावों की तैयारियों को लेकर जिले की कोर कमेटी के साथ संगठनात्मक चर्चा की. मंत्री पुत्र के निर्दलीय चुनाव लड़ने से लेकर किसानों की समस्याओं और वर्ष 2028 के विधानसभा चुनावों की तैयारियों तक, संजय भाटिया ने ईटीवी भारत खास बातचीत की. पेश है प्रमुख अंश.
'कांग्रेस को SIR से क्या परेशानी?' : मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर पूछे गए सवाल पर संजय भाटिया ने आरोप लगाया कि आजादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल में दूसरे देशों से लगती सीमाओं पर उतनी सख्ती नहीं रही, जितनी होनी चाहिए थी. इसी कारण लाखों लोग अनाधिकृत रूप से देश में प्रवेश कर गए और यहां नाम बदलकर रहने लगे. उन्होंने दावा किया कि ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में भी जुड़ गए. भाटिया ने कहा कि अब मतदाता सूची में नामों की जांच के जरिए उनकी पहचान की जा रही है. ऐसे में कांग्रेस को इस प्रक्रिया से क्या परेशानी है? क्या कांग्रेस नहीं चाहती कि देश मजबूत हो और मतदाता सूची सही हो? उन्होंने कहा कि जो लोग अब दुनिया में नहीं हैं या जिनके नाम दो स्थानों की मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, उनके नाम हटाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. मतदाता सूची से चुनिंदा लोगों के नाम हटाने के आरोपों पर भाटिया ने कहा कि इसके लिए एक निर्धारित प्रक्रिया है.
पढ़ें: कांग्रेस नैरेटिव की काट के लिए भाजपा का 'लोकतंत्र बचाओ भीड़तंत्र हटाओ' अभियान शुरू, 5 नवंबर तक चलेगा
'जनता उन्हें वोट नहीं देना चाहती, इसमें भाजपा क्या करे' : भाटिया ने कहा कि केरलम, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में जब कांग्रेस या विपक्षी दल चुनाव जीतते हैं, तब वे ईवीएम पर सवाल नहीं उठाते. लेकिन जब दूसरे राज्यों में चुनाव हार जाते हैं, तो ईवीएम को जिम्मेदार ठहराने लगते हैं. उन्होंने कहा कि विपक्ष को यह समझना चाहिए कि जब जनता उन्हें वोट नहीं देना चाहती, तो इसमें भाजपा क्या कर सकती है? उनके अनुसार, चुनावी हार के कारणों की समीक्षा करने के बजाय ईवीएम पर आरोप लगाना उचित नहीं है.
पढ़ें: भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम में राजस्थान की भागीदारी, हिमांशु-देवव्रत सहित चार युवाओं को मिली जगह
मंत्री पुत्र के निर्दलीय चुनाव लड़ने पर कही ये बात : प्रदेश के नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा के पुत्र के पंचायत चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने के सवाल पर संजय भाटिया ने कहा कि यह विषय उनके सामने आया था और उन्होंने इस संबंध में बातचीत भी की थी. उन्होंने कहा कि यदि कोई बेटा अपने पिता के खिलाफ जाकर चुनाव लड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में पिता भी क्या कर पाएगा? कई बार एक ही घर में एक ही खाने की मेज पर बैठने वाले लोग भी चुनाव में एक-दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं. भाटिया ने कहा कि यदि मंत्री की सहमति से उनका पुत्र निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, तो यह सोचने वाली बात है.
पढ़ें: कांग्रेस के धरने को भाजपा ने बताया अराजकता फैलाने की कोशिश...पंचायत चुनाव के टिकटों पर मंथन में जुटी सत्तारूढ़ पार्टी
पानी की कमी और किसानों के आंदोलन पर रखा सरकार का पक्ष : प्रदेश में अकाल जैसी स्थिति, पानी की कमी और किसानों के आंदोलन से जुड़े सवालों पर संजय भाटिया ने कहा कि राजस्थान सरकार ने नहरों के पक्के खाले बनाने पर 5000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. नहरों के खालों को पक्का बनाने का उद्देश्य पानी की बर्बादी रोकना और किसानों तक सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के प्रति गंभीर है और आने वाले समय में भी किसान कल्याण को लेकर काम करेगी. प्रदेश के कई क्षेत्रों में पानी की कमी और सिंचाई संबंधी चुनौतियों के बीच भाटिया ने सरकार के प्रयासों को सामने रखते हुए कहा कि किसानों को राहत देने और कृषि से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आगे भी कदम उठाए जाएंगे.
पढ़ें: Special : नहीं छूट रहा परिवारवाद से पीछा, पंचायत चुनाव में दिग्गज नेताओं के बेटे-बेटी, पत्नी को भाजपा-कांग्रेस ने बनाया उम्मीदवार
2028 चुनाव की तैयारी : बातचीत के दौरान संजय भाटिया ने वर्ष 2028 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर कहा कि पार्टी ने इन चुनावों की तैयारी के रूप में संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और जनता के बीच अपनी पकड़ बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है. पंचायत राज चुनावों को भी इसी व्यापक संगठनात्मक रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.
पढ़ें: भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ के पाकिस्तान पर बयान के विरोध में सड़कों पर उतरी कांग्रेस...केस दर्ज करने एवं गिरफ्तारी की मांग
'राजस्थान राजनीतिक रूप से हरियाणा का बड़ा भाई' : बीकानेर जिले में जिला परिषद चुनावों में भाजपा की सफलता की संभावनाओं के सवाल पर संजय भाटिया ने कहा कि उनका मानना है कि राजस्थान राजनीतिक रूप से हरियाणा का बड़ा भाई है. यहां के कार्यकर्ताओं और जनता ने भाजपा को ताकत दी है. उन्होंने कहा कि राजस्थान में सरकार भाजपा की बने या कांग्रेस की, लेकिन यहां के लोगों और कार्यकर्ताओं की ताकत हमेशा भाजपा के साथ रही है. यही वजह है कि राजस्थान में भाजपा का संगठन मजबूत रहा है. उन्होंने दावा किया कि पंचायत राज चुनावों में भी भाजपा बेहतर प्रदर्शन करेगी.