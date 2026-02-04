ETV Bharat / state

यूपी में बढ़ा राज्य पक्षी सारस का कुनबा, गणना में मिले 20 हजार से ज्यादा पक्षी

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अनुराधा वेमुरी का कहना है कि शीतकालीन गणना में राज्य पक्षी की संख्या में वृद्धि हुई है.

यूपी में बढ़ा राज्य पक्षी सारस का कुनबा
यूपी में बढ़ा राज्य पक्षी सारस का कुनबा (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 8:34 PM IST

लखनऊ : यूपी में साल दर साल राज्य पक्षी सारस का कुनबा बढ़ता जा रहा है. राज्य में प्रतिवर्ष दो बार (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन) सारस की गणना की जाती है. पिछले वर्ष हुई गणना में प्रदेश में सारसों की संख्या 19,994 थी. अब प्रदेश के 68 वन प्रभागों में हुई शीतकालीन गणना में कुल 20,628 सारस पाए गए. राज्यव्यापी गणना में इटावा वन प्रभाग में सर्वाधिक 3304 सारस मिले. 10 वन प्रभागों में यह संख्या 500 से अधिक रही. प्रदेश में शीतकालीन गणना कार्यक्रम में 10 हजार नागरिकों ने हिस्सा लिया.


उत्तर प्रदेश की प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अनुराधा वेमुरी का कहना है कि यूपी में सारस की ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन सत्र में दो बार गणना होती है. हाल में ही संपन्न शीतकालीन गणना में राज्य पक्षी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. गणना से पहले वन विभाग कर्मियों ने सारस बाहुल्य प्राकृतवास का सर्वेक्षण कर महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की. वन्यजीवों के संरक्षण के लिए विभाग का प्रयास जारी है.


सारसों की संख्या 20,628 दर्ज की गई : उन्होंने बताया कि साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने विभाग को राज्य पक्षी सारस के संरक्षण पर विशेष जोर दिया. 2023 में प्रदेश में 19,196 सारस मिले. 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 19,994 हो गई. अब इस शीतकालीन सत्र में प्रदेश में कुल सारसों की संख्या 20,628 दर्ज की गई है.

10 प्रभागों में 500 से ऊपर रही संख्या : सारस की शीतकालीन गणना में 10 प्रभागों में इनकी संख्या 500 से ऊपर रही. इटावा वन प्रभाग में सर्वाधिक 3304 सारस पाए गए. मैनपुरी में 2899, औरैया में 1283, शाहजहांपुर में 1078, गोरखपुर में 950, कन्नौज में 826, कानपुर देहात में 777, हरदोई में 752, सिद्धार्थनगर में 736 और संतकबीर नगर वन प्रभाग में 701 सारस पाए गए.


29 वन प्रभागों में 100 से 500 तक रही सारसों की संख्या : 29 वन प्रभागों में सारस की संख्या 100 से 500 के बीच रही. रायबरेली वन प्रभाग में 480, सीतापुर में 452, उन्नाव में 385, बरेली में 380, सोहगीबरवा में 378, बाराबंकी में 345, बांदा में 270, फिरोजाबाद में 258, बस्ती में 224, अमेठी में 181, अलीगढ़ में 177, बिजनौर में 174, गौतमबुद्धनगर में 169, दक्षिण खीरी में 168, चंबल में 167, सुल्तानपुर में 162, कानपुर में 156, बहराइच व फर्रुखाबाद में 150-150, मथुरा में 135, कासगंज में 128, फतेहपुर में 127, एटा में 119, बदायूं में 115, श्रावस्ती में 109, गोंडा में 108, चित्रकूट में 106 व देवरिया वन प्रभाग के अंतर्गत 105 सारस पाए गए.

29 वन प्रभागों में 100 से कम सारस : उत्तर प्रदेश में 29 वन प्रभाग ऐसे भी रहे, जहां शीतकालीन गणना में 100 से कम सारस मिले. पीलीभीत सामाजिक वानिकी में 98, हमीरपुर में 95, सोहेलवा में 88, अयोध्या में 82, कुशीनगर में 64, हाथरस में 62, अंबेडकर नगर में 59, मेरठ में 51, मुरादाबाद में 50, उत्तर खीरी में 46, बुलंदशहर में 42, कौशांबी में 40, ललितपुर में 39, अवध में 38, मुजफ्फरनगर में 32, प्रतापगढ़ में 31, कतर्नियाघाट में 28, महोबा व संभल में 25-25, आगरा में 24, नजीबाबाद में 18, उरई में 15, प्रयागराज में 14, आजमगढ़ में 12, जौनपुर में 8, मऊ में 6, पलिया में 5, रामपुर में 4 व हापुड़ में दो सारस मिले.

