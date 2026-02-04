ETV Bharat / state

यूपी में बढ़ा राज्य पक्षी सारस का कुनबा, गणना में मिले 20 हजार से ज्यादा पक्षी

लखनऊ : यूपी में साल दर साल राज्य पक्षी सारस का कुनबा बढ़ता जा रहा है. राज्य में प्रतिवर्ष दो बार (ग्रीष्मकालीन/शीतकालीन) सारस की गणना की जाती है. पिछले वर्ष हुई गणना में प्रदेश में सारसों की संख्या 19,994 थी. अब प्रदेश के 68 वन प्रभागों में हुई शीतकालीन गणना में कुल 20,628 सारस पाए गए. राज्यव्यापी गणना में इटावा वन प्रभाग में सर्वाधिक 3304 सारस मिले. 10 वन प्रभागों में यह संख्या 500 से अधिक रही. प्रदेश में शीतकालीन गणना कार्यक्रम में 10 हजार नागरिकों ने हिस्सा लिया.





उत्तर प्रदेश की प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) अनुराधा वेमुरी का कहना है कि यूपी में सारस की ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन सत्र में दो बार गणना होती है. हाल में ही संपन्न शीतकालीन गणना में राज्य पक्षी की संख्या में काफी वृद्धि हुई है. गणना से पहले वन विभाग कर्मियों ने सारस बाहुल्य प्राकृतवास का सर्वेक्षण कर महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान की. वन्यजीवों के संरक्षण के लिए विभाग का प्रयास जारी है.





सारसों की संख्या 20,628 दर्ज की गई : उन्होंने बताया कि साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद उन्होंने विभाग को राज्य पक्षी सारस के संरक्षण पर विशेष जोर दिया. 2023 में प्रदेश में 19,196 सारस मिले. 2024 में इनकी संख्या बढ़कर 19,994 हो गई. अब इस शीतकालीन सत्र में प्रदेश में कुल सारसों की संख्या 20,628 दर्ज की गई है.