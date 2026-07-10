ETV Bharat / state

राज्य आंदोलनकारी आज करेंगे जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव, मांगें पूरी ना होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी

देहरादून: उत्तराखंड में राज्य आंदोलनकारियों एक बार फिर सड़कों पर उतरने वाले हैं. चिन्हीकरण और क्षैतिज आरक्षण की मांग को लेकर आज राज्य भर के आंदोलनकारी देहरादून कूच करेंगे. साथ ही आंदोलनकारी जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करेंगे. राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति आंदोलन को सफल बनाने के लिए "देहरादून चलो" का आह्वान किया है. आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को उग्र किया जाएगा. वहीं प्रशासन ने आंदोलनकारियों के घेराव को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है.

गौर हो कि राज्य आंदोलनकारी आज चिन्हीकरण और नौकरी आरक्षण की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करने जा रहे हैं. इसको लेकर राज्य आंदोलनकारियों ने देहरादून चलो का आह्वान किया है. चिन्हीकरण व क्षैतिज आरक्षण को लेकर आंदोलनकारियों में नाराजगी है. चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक धीरेंद्र प्रताप का कहना है कि राज्य भर के आंदोलनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर देहरादून चलो का आह्वान किया है. जहां उत्तराखंड आंदोलनकारी मंच के अध्यक्ष जगमोहन नेगी के नेतृत्व में संयुक्त मार्च निकालते हुए जिलाधिकारी देहरादून कार्यालय का घेराव किया जाएगा.