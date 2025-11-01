राज्य आंदोलनकारियों ने किया रजत जयंती समारोह बहिष्कार का ऐलान, जानिये वजह
राज्य आंदोलनकारियों ने कहा अगर मुख्यमंत्री उनकी मांगों पर ठोस रुख नहीं अपनाते हैं, तो राज्यभर में विरोध तेज होगा.
रामनगर: उत्तराखंड राज्य गठन की रजत जयंती (25वीं वर्षगांठ) समारोह से पहले ही राज्य आंदोलनकारियों में नाराजगी गहराती जा रही है. चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति ने 1 नवंबर से शुरू होने वाले राज्य स्थापना दिवस समारोह का बहिष्कार करने का ऐलान किया है.
समिति के केंद्रीय मुख्य संरक्षक, उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और प्रवक्ता धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि राज्य सरकार आंदोलनकारियों की मांगों के प्रति गंभीर नहीं है. रामनगर में समिति अध्यक्ष चंद्रशेखर जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में धीरेंद्र प्रताप ने कहा कि सरकार की बेरुखी अब आंदोलनकारियों की सहनशक्ति की सीमा पार कर चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य आंदोलनकारियों को दिए जाने वाले आरक्षण, पेंशन और अन्य सुविधाओं पर सरकार ने आंखें मूंद रखी हैं. उन्होंने कहा आंदोलनकारियों के योगदान को भूलकर सरकार केवल औपचारिक समारोह कर रही है.
धीरेंद्र प्रताप ने कहा राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियां, चारधाम यात्रा प्रबंधन की असफलता, कर्मचारियों और छात्रों पर हो रहे दमन जैसे मुद्दों पर आंदोलनकारी अब चुप नहीं बैठेंगे. उन्होंने सरकार को 48 घंटे का नोटिस देते हुए कहा कि इस दौरान अगर मुख्यमंत्री राज्य आंदोलनकारियों की मांगों पर ठोस रुख नहीं अपनाते हैं, तो आंदोलनकारी राज्यभर में विरोध तेज करेंगे.
उन्होंने कहा आंदोलनकारी सम्मान परिषद के अध्यक्ष सुभाष वर्थवाल को मध्यस्थ बनाकर मुख्यमंत्री से संवाद की पहल की जाएगी. अगर सरकार ने सकारात्मक रुख नहीं दिखाया तो आंदोलनकारी अपने बहिष्कार के निर्णय को और सख्त बनाएंगे. बैठक में वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी, पुष्कर दुर्गापाल, सुमित्रा बिष्ट, सुरेंद्र सिंह नेगी, इंद्र सिंह मनराल, हरीश भट्ट, नवीन नैथानी, मनोज गोस्वामी, अनिल अग्रवाल, शेर सिंह लटवाल और अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे.
