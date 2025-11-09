ETV Bharat / state

रजत जयंती समारोह में राज्य आंदोलनकारियों ने लगाया 'अपमान' का आरोप, डीएम ने दी सफाई

रुद्रप्रयाग में राज्य आंदोलनकारियों ने जिला प्रशासन पर अपमान करने का आरोप लगाया.

State agitators allege
रजत जयंती समारोह में राज्य आंदोलनकारियों ने लगाया 'अपमान' का आरोप (PHOTO- ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 9, 2025 at 8:35 PM IST

3 Min Read
रुद्रप्रयाग: राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर प्रशासन ने एक दिन पूर्व 8 नवंबर को रुद्रप्रयाग में रजत जयंती समारोह धूमधाम से मनाया. इस समारोह में जिले के 196 आंदोलनकारियों को बुलाया गया. लेकिन राज्य आंदोलनकारियों का आरोप है कि उन्हें माला पहनाकर शॉल ओढ़ाने तक ही सीमित कर दिया गया. समारोह में न केवल शहीद आंदोलनकारी का नाम गलत लिखा गया. बल्कि आंदोलन में शहीदों के परिजनों को मंच पर जगह भी नहीं दी गई.

9 नवंबर राज्य स्थापना दिवस पर देहरादून में प्रधानमंत्री के आगमन के कारण एक दिन पूर्व ही रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने अगस्त्यमुनि में कार्यक्रम आयोजित किया. जिसमें जिले के तीन शहीद अशोक कैशिव (रामपुर तिराहा गोलीकांड), यशोधर बेंजवाल (श्रीयंत्र टापू कांड) और रायसिंह बंगारी रावत (मसूरी गोलीकांड) की तस्वीरें तो लगाई गईं, लेकिन शहीद रायसिंह बंगारी रावत का नाम गलत लिखकर भगवान सिंह बंगारी कर दिया गया.

State agitators allege
शहीद राज्य आंदोलनकारी रायसिंह बंगारी रावत का नाम गलत लिखा गया. (PHOTO-ETV Bharat)

इस पर राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि, यह अनजाने में हुई गलती नहीं, बल्कि शहादत के प्रति गंभीर असंवेदनशीलता का प्रतीक बनकर सामने आई. यही नहीं, कार्यक्रम में मंच पर अधिकारी और जनप्रतिनिधि विराजमान रहे, जबकि शहीदों के परिजन नीचे साधारण दर्शकों की तरह बैठे रहे.

आंदोलनकारियों ने इसे सम्मान नहीं, अपमान समारोह बताया. शहीद यशोधर बेंजवाल की धर्मपत्नी ने मंच पर खड़े होकर कहा कि 25 वर्षों में न स्मारक बना, न स्मृति पट्ट, न ही कोई पहचान पत्र. नई पीढ़ी को यह तक नहीं पता कि उनके जिले ने राज्य निर्माण में क्या कुर्बानी दी. राज्य आंदोलनकारी हयात सिंह राणा का कहना था जब राज्य की दशा-दिशा नहीं बदली, शिक्षा-स्वास्थ्य आज भी संघर्ष का विषय हैं, तो यह कैसा सम्मान?

State agitators allege
राज्य आंदोलनकारियों ने आरोप लगाया कि शहीद आंदोलनकारियों के परिजनों को मंच पर जगह नहीं दी गई. (PHOTO-ETV Bharat)

चिन्हित आंदोलनकारी मानवीरेंद्र बर्त्वाल ने कहा कि 25 साल बाद भी स्थायी राजधानी, मूल निवास और भू-कानून नहीं बन पाया. सरकार आंदोलनकारियों की भावनाएं समझ ही नहीं सकी. कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों को सिर्फ शॉल-माला देकर औपचारिकता निभा दी गई.

वहीं, इस मामले में जिलाधिकारी प्रतीक जैन ने सफाई दी. उन्होंने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सम्मान में कोई कमी नहीं की गई. उन्हें हर सम्मान राज्य सरकार और जिला प्रशासन दे रहा है. राज्य आंदोलकारियों की हर समस्या के समाधान को लेकर शासन से पत्राचार किया जाएगा.

