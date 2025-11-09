ETV Bharat / state

रजत जयंती समारोह में राज्य आंदोलनकारियों ने लगाया 'अपमान' का आरोप, डीएम ने दी सफाई

रजत जयंती समारोह में राज्य आंदोलनकारियों ने लगाया 'अपमान' का आरोप ( PHOTO- ETV Bharat )