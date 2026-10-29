टियर-2 और टियर-3 शहरों के स्टार्टअप 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में निभाएंगे अहम भूमिका
आविष्कार फाउंडेशन की ओर से आयोजित संकल्प भारत समिट में छोटे शहरों के स्टार्टअप ने भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी दावेदारी पेश की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 11:31 AM IST
लखनऊ: देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में टियर-2 और टियर-3 शहरों से उभरने वाले स्टार्टअप अहम भूमिका निभाएंगे. मंगलवार को आविष्कार फाउंडेशन की ओर से आयोजित संकल्प भारत समिट में छोटे शहरों के स्टार्टअप ने भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी दावेदारी पेश की.
समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम कर रहे स्टार्टअप ने अपने नवाचार और उपयोगिता को सामने रखा.
समिट में चौबेपुर, वाराणसी के चोलापुर कल्याण फार्मर्स प्रो. कम्पनी लिमिटेड के सौरभ रघुवंशी ने बताया कि उनका कृषि आधारित स्टार्टअप है. इसके अंतर्गत हम आर्गेनिक उत्पादों पर जोर देते हैं.
उन्होंने बताया कि हमारा स्टार्टअप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से जुड़ा है, जिसमें 5000 किसान शामिल किए गए हैं. हम फूड प्रोसेसिंग के साथ ही फूड प्रोडक्शन पर भी ध्यान देते हैं.
मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की दिशा में नैनो प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ा
सबमिट में शामिल होने आई खुशी संसार स्टार्टअप की फाउंडर डायरेक्टर कृति रंजन ने बताया कि उनका स्टार्टअप नैनो फर्टिलाइजर आधारित है. उन्होंने कहा कि "हम डिसीजन न्यूट्रिशन पर काम करते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा को बढ़ाने में सहयोग करता है. हमारे प्रोडक्ट्स लिक्विड फॉर्म में आते हैं और सबसे बड़ी खासियत यह हमारे प्रोडक्ट की यह है कि जितनी जरूरत पौधे को होती है, उतनी जरुरत के अनुसार पौधा प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी आधारित है। उन्होंने बताया कि मार्केट में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट के स्थान पर हमारा प्रोडक्ट काफी सस्ता है और इसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करा रहे हैं. 2025 में हमने स्टार्टअप शुरू किया था और अभिषेक ग्लोबल तौर पर ले जाने की तैयारी है."
वेस्ट टेक्सटाइल को रिसाइकिल कर नया रूप देते हैं
समिट में ख्वाहिश क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड की अमृता तिवारी ने बताया कि उनका स्टार्टअप वेस्ट टेक्सटाइल को रिसाइकल कर नया रूप देता है. उन्होंने बताया कि इसके जरिए बैक कपड़े और जरूरत के सभी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इसके साथ ही हम पार्टीशन वॉल भी बनाते हैं. उन्होंने बताया कि इस समय हमारा फोकस जो है पार्टीशन वॉल पर है, जिसका इस्तेमाल पीवीसी पैनल और पाप के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है. इसके लिए हम आविष्कार फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं.
डेटा को सिक्योर करने पर आधारित है हमारा स्टार्टअप
स्ट्राई एआई के फाउंडर सचिन अरोरा ने बताया कि उनका स्टार्टअप डाटा को सिक्योरिटी देने के साथ ही सुरक्षित आंकड़े भी उपलब्ध कराता है, जो सुरक्षित होने के साथ ही सही आंकड़े उपलब्ध कराता है। हमारे 200 कंट्रोल हैं। हमने 6 माह पूर्व ही शुरू किया है.
एक एप्लिकेशन के ज़रिए सभी तक पहुंच जाती है पूरी जानकारी
सिलिकॉन स्ट्रीम टेक्नोलॉजी के सुनील मौर्या बताते हैं कि उनका स्टार्टअप एजुकेशन आधारित है. उन्होंने बताया कि आजकल जैसे स्कूल के लिए अलग एप्लिकेशन, कोचिंग के लिए अलग होता है. ऐसे कैरियर आधारित एप्लिकेशन का अभी अभाव देखने को मिल रहा है. ऐसे में हमारे एप्लिकेशन में एक बार डेटा अपलोड होने के बाद वह जरूरत के अनुसार ट्रांसफार्म होने के साथ ही कंज्यूमर को जानकारी उपलब्ध कराता है. उन्होंने बताया कि स्टूडेंट के लिए 99 रुपये और स्कूल के लिए 15000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है.
उपलब्ध कराते हैं मेडिकल सुविधा
बीएम सोशल वेलफेयर ट्रस्ट की ऋतु और दीक्षा ने बताया कि उनका फाउंडेशन लोगों को मेडिकल सपोर्ट उपलब्ध कराता है. इसके साथी निशुल के मेडिकल कैंप भी आयोजित करता है। कंसल्टेशन के दौरान हम मेडिसिन और बेसिक टेस्ट फ्री में करते हैं. इसके साथ ही हम फ्री मेडिकल चेकअप कैंप भी चलाते हैं.
समय से मृदा परीक्षण के साथ ही डिजीज़ को लेकर सपोर्ट उपलब्ध कराते हैं
न्यूरो लैब की तरफ से लगाए गए स्टार्टअप स्टाल पर लाइव की फाउंडर ने बताया कि उनका स्टार्टअप एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी आधारित है, जिसमें मृदा परीक्षण की साथ-साथ डिजीज़ का पता लगाया जाता है. पता लगते ही हम किसानों को इसकी जानकारी समय से उपलब्ध कराते हैं, जिससे किसान अपनी फसल को सुरक्षित रख सके.
इसके साथ ही हम स्वायल मॉइश्चराइजर पर भी काम करते हैं. उन्होंने बताया कि हमारा स्टार्टअप हिंदी प्रदेशों के अलावा गुजरात में भी कार्यरत है. हम 15 से 20 के क्लस्टर में काम करते हैं.
स्वदेशी को बढ़ावा देता है हमारा स्टार्टअप
सबमिट में शामिल होने आए नेबरहुड के फाउंडर नंदकिशोर ने बताया कि अभी हमें मार्केट से जो भी चीज चाहिए होती है, उसको हम फ्लिपकार्ट अमेजॉन से आर्डर कर मंगाते हैं. ऐसे में हमारा पैसा जो है अपने देश से दूसरे देश में चला जाता है.
इसी को देखते हुए उन्होंने इस स्टार्टअप को ग्रेटर नोएडा से लाइव किया है और इसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है. उन्होंने बताया कि नेवरहुड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है. इसमें आपको जो भी आवश्यकता होती है आप उसको ऑर्डर घर बैठ कर सकते हैं और आपकी बगल के दुकान से ही आपका ऑर्डर आपके घर तक पहुंच जाता है.
उन्होंने बताया कि इसमें हम क्षेत्र विशेष में प्रोडक्ट्स की डिमांड को देखते हुए दुकानदार को मशविरा भी उपलब्ध कराते हैं कि आप अपने यहां यह प्रोडक्ट रखिए और इसकी डिमांड ज्यादा है. उन्होंने बताया कि इसमें हम केवल प्लेटफार्म फी चार्ज करते हैं.