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टियर-2 और टियर-3 शहरों के स्टार्टअप 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में निभाएंगे अहम भूमिका

आविष्कार फाउंडेशन की ओर से आयोजित संकल्प भारत समिट में छोटे शहरों के स्टार्टअप ने भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी दावेदारी पेश की. ( ETV Bharat )

लखनऊ: देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में टियर-2 और टियर-3 शहरों से उभरने वाले स्टार्टअप अहम भूमिका निभाएंगे. मंगलवार को आविष्कार फाउंडेशन की ओर से आयोजित संकल्प भारत समिट में छोटे शहरों के स्टार्टअप ने भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी दावेदारी पेश की.

समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि क्षेत्र की बेहतरी के लिए काम कर रहे स्टार्टअप ने अपने नवाचार और उपयोगिता को सामने रखा.

आविष्कार फाउंडेशन की ओर से आयोजित संकल्प भारत समिट में छोटे शहरों के स्टार्टअप ने भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी दावेदारी पेश की. (ETV Bharat) समिट में चौबेपुर, वाराणसी के चोलापुर कल्याण फार्मर्स प्रो. कम्पनी लिमिटेड के सौरभ रघुवंशी ने बताया कि उनका कृषि आधारित स्टार्टअप है. इसके अंतर्गत हम आर्गेनिक उत्पादों पर जोर देते हैं. उन्होंने बताया कि हमारा स्टार्टअप इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम से जुड़ा है, जिसमें 5000 किसान शामिल किए गए हैं. हम फूड प्रोसेसिंग के साथ ही फूड प्रोडक्शन पर भी ध्यान देते हैं. आविष्कार फाउंडेशन की ओर से आयोजित संकल्प भारत समिट में छोटे शहरों के स्टार्टअप ने भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी दावेदारी पेश की. (ETV Bharat) मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने की दिशा में नैनो प्रोडक्ट का इस्तेमाल बढ़ा सबमिट में शामिल होने आई खुशी संसार स्टार्टअप की फाउंडर डायरेक्टर कृति रंजन ने बताया कि उनका स्टार्टअप नैनो फर्टिलाइजर आधारित है. उन्होंने कहा कि "हम डिसीजन न्यूट्रिशन पर काम करते हैं, जो मिट्टी की उर्वरा को बढ़ाने में सहयोग करता है. हमारे प्रोडक्ट्स लिक्विड फॉर्म में आते हैं और सबसे बड़ी खासियत यह हमारे प्रोडक्ट की यह है कि जितनी जरूरत पौधे को होती है, उतनी जरुरत के अनुसार पौधा प्रोडक्ट को एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो है क्वांटम टेक्नोलॉजी आधारित है। उन्होंने बताया कि मार्केट में मिलने वाले केमिकल प्रोडक्ट के स्थान पर हमारा प्रोडक्ट काफी सस्ता है और इसे हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध करा रहे हैं. 2025 में हमने स्टार्टअप शुरू किया था और अभिषेक ग्लोबल तौर पर ले जाने की तैयारी है." आविष्कार फाउंडेशन की ओर से आयोजित संकल्प भारत समिट में छोटे शहरों के स्टार्टअप ने भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी दावेदारी पेश की. (ETV Bharat) वेस्ट टेक्सटाइल को रिसाइकिल कर नया रूप देते हैं समिट में ख्वाहिश क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड की अमृता तिवारी ने बताया कि उनका स्टार्टअप वेस्ट टेक्सटाइल को रिसाइकल कर नया रूप देता है. उन्होंने बताया कि इसके जरिए बैक कपड़े और जरूरत के सभी प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इसके साथ ही हम पार्टीशन वॉल भी बनाते हैं. उन्होंने बताया कि इस समय हमारा फोकस जो है पार्टीशन वॉल पर है, जिसका इस्तेमाल पीवीसी पैनल और पाप के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है. इसके लिए हम आविष्कार फाउंडेशन से जुड़े हुए हैं. आविष्कार फाउंडेशन की ओर से आयोजित संकल्प भारत समिट में छोटे शहरों के स्टार्टअप ने भविष्य की अर्थव्यवस्था में अपनी दावेदारी पेश की. (ETV Bharat) डेटा को सिक्योर करने पर आधारित है हमारा स्टार्टअप स्ट्राई एआई के फाउंडर सचिन अरोरा ने बताया कि उनका स्टार्टअप डाटा को सिक्योरिटी देने के साथ ही सुरक्षित आंकड़े भी उपलब्ध कराता है, जो सुरक्षित होने के साथ ही सही आंकड़े उपलब्ध कराता है। हमारे 200 कंट्रोल हैं। हमने 6 माह पूर्व ही शुरू किया है. एक एप्लिकेशन के ज़रिए सभी तक पहुंच जाती है पूरी जानकारी