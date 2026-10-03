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हरियाणा में स्टार्टअप के विस्तार के लिए 'स्टार्टअप हरियाणा सेवा संकल्प' का शुभारंभ, सभी 23 जिलों को जोड़ने का लक्ष्य

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 'स्टार्टअप हरियाणा सेवा संकल्प विचार से विस्तार तक' का आधिकारिक शुभारंभ किया गया. इस कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानें.

Startup Haryana Seva Sankalp
Startup Haryana Seva Sankalp (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 3, 2026 at 12:49 PM IST

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कुरुक्षेत्र: हरियाणा को नवाचार और उद्यमिता के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण राज्यव्यापी कार्यक्रम 'स्टार्टअप हरियाणा सेवा संकल्प विचार से विस्तार तक' का आधिकारिक शुभारंभ किया गया. हरियाणा सरकार के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग द्वारा आयोजित इस तीन महीने के महत्वाकांक्षी अभियान की शुरुआत राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह के द्वारा की गई.

25 वर्षों की जनसेवा से प्रेरित अभियान: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ​ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के समर्पित जनसेवा कार्यकाल को सम्मान देने के लिए चलाए जा रहे 'सेवा संकल्प अभियान' का एक अभिन्न हिस्सा है. देश की सेवा के इन 25 वर्षों से प्रेरणा लेते हुए ये पहल नागरिकों को केंद्र में रखकर ऐसे नवाचारी समाधान तैयार करने के लिए युवाओं को प्रेरित करती है, जो आम लोगों का जीवन बेहतर बनाएं, सरकारी सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाएं और विकास का लाभ समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाएं.

​राज्य के सभी 23 जिलों को जोड़ने का लक्ष्य: मुख्यमंत्री ने कहा ​हरियाणा में अब तक मुख्य रूप से गुरुग्राम और फरीदाबाद जैसे शहरों तक सीमित रहने वाले स्टार्टअप आंदोलन को अब राज्य के दक्षिणी, पश्चिमी और ग्रामीण हिस्सों तक विस्तार दिया जा रहा है. विचार से निवेशक तक की एकीकृत यात्रा के रूप में तैयार किया गया ये कार्यक्रम जमीनी स्तर की उद्यमशीलता को जगाना चाहता है. इस तीन महीने के राज्यव्यापी कार्यक्रम के माध्यम से सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी 23 जिलों में पहुंचकर 3 लाख से अधिक इच्छुक उद्यमियों, विद्यार्थियों और नवाचारकर्ताओं को जोड़ना तथा 3,450 से अधिक प्रतिभागियों को जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में शामिल करना है.

​6 चरणों में क्रियान्वित होगी उद्यमिता यात्रा: ​ये कार्यक्रम प्रतिभागियों को जागरूकता, विचार निर्माण, क्षमता विकास, मेंटरशिप और प्रतियोगिता से होते हुए अंतत फंडिंग और इकोसिस्टम तक पहुंचने का सुव्यवस्थित मार्ग प्रदान करता है. पूरी प्रक्रिया को छह प्रमुख चरणों में विभाजित किया गया है, जिसमें राज्यव्यापी शुभारंभ व प्रचार, जिला आइडियाथॉन, मास्टरक्लास, मेंटरशिप व टियरिंग, मंडल स्तरीय सेमी-फाइनल और ग्रैंड फिनाले शामिल हैं. जिला स्तर पर आयोजित होने वाले आइडियाथॉन में प्रतिभागियों को 60 सेकंड की पिच में अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा, जिसके बाद चयनित युवाओं को मास्टरक्लास और विशेषज्ञ मेंटरशिप प्रदान की जाएगी.

​दो अलग-अलग ट्रैक्स और पुरस्कार राशि: ​ग्रोथ-स्टेज स्टार्टअप्स और शुरुआती स्तर के जमीनी नवाचारकर्ताओं की भिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए कार्यक्रम के अंतिम चरण को दो मुख्य ट्रैक्स में बांटा गया है. ट्रैक 1 में पंजीकृत ग्रोथ-स्टेज स्टार्टअप्स होंगे जो निवेशक मार्ग पर केंद्रित हैं. इस ट्रैक के शीर्ष 5 विजेताओं को क्रमशः 15 लाख, 12 लाख, 10 लाख, 7.5 लाख और 5 लाख रुपये के पुरस्कार दिए जाएंगे. वहीं ट्रैक 2 में विद्यार्थी और जमीनी नवाचारकर्ता शामिल होंगे, जिनके शीर्ष 5 विजेताओं को क्रमश 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपये का अनुदान प्रदान किया जाएगा. सभी 50 फाइनलिस्टों को प्रमाण पत्र, स्मृति चिह्न और मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुति देने का अवसर भी मिलेगा.​

नए इन्क्यूबेटर्स और प्रमुख औद्योगिक साझेदारियां​: समारोह के दौरान राज्य के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने दो नए इन्क्यूबेटर्स स्थापित करने हेतु जेसी बोस विश्वविद्यालय फरीदाबाद और स्टार्टअप एक्सेलरेटर चैंबर ऑफ कॉमर्स पंचकूला को 'लेटर ऑफ इंटेंट' सौंपे. इसके अलावा, दिग्गज टेक कंपनियों ज़ोहो कॉर्पोरेशन और पेटीएम पेमेंट्स के साथ भी महत्वपूर्ण समझौते किए गए. मुख्यमंत्री ने हरियाणा राज्य स्टार्टअप नीति 2022 के तहत 11 होनहार स्टार्टअप्स को सीड फंडिंग के चेक भी वितरित किए. 'आपका जिला. आपका आइडिया. आपका मंच.' के संदेश के साथ शुरू हुआ ये अभियान हरियाणा के युवाओं को नौकरी मांगने वाले के बजाय नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगा.

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