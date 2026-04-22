ETV Bharat / state

महिला आरक्षण बिल: कांग्रेस ने उतारी महिला नेताओं की फौज, आज से 3 दिन हर जिले में भाजपा को घेरेंगी

जयपुर: महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने-सामने हैं. दोनों दलों ने अपनी महिला नेताओं को मैदान में उतार दिया, जो लगातार एक दूसरे को महिला विरोधी करार दे रही हैं. राजधानी जयपुर में मंगलवार को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब प्रदेश कांग्रेस आज से 3 दिन सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरेंगी. प्रदेश कांग्रेस ने अपनी 34 महिला नेताओं को अलग-अलग जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिम्मा दिया है.

भाजपा की राजनीतिक साजिश करें उजागर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को सम्मान और राजनीतिक हक देती रही है. साल 2023 में कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को पुरजोर तरीके से संसद में पास कराया था. कांग्रेस की मांग है कि वर्तमान में लोकसभा और विधानसभाओं की मौजूदा सीटों पर ही महिला आरक्षण तुरंत लागू करें, लेकिन भाजपा इसे लागू नहीं कर रही. भाजपा अपनी छिपी राजनीतिक मंशा के तहत इस प्रक्रिया को जानबूझकर लटका रही है. इस मुद्दे का इस्तेमाल प्रचार के साधन के रूप में कर रही है.

पढ़ें:महिला कांग्रेस अध्यक्ष लांबा बोलीं-महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन बिल गिरा, विपक्ष ने दिखाया मोदी सरकार को आईना

पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा झूठ फैला रही है. उसे प्रदेशवासियों के सामने उजागर करने के लिए कांग्रेस की महिला नेता घर-घर जाकर महिलाओं से संवाद करेंगी. भाजपा के भ्रम और झूठ का जवाब देने के लिए कांग्रेस की महिला नेता 22,23 और 24 अप्रैल को अलग-अलग जिलों में प्रेस वार्ता कर भाजपा की साजिश उजागर करेंगी. महिला कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, जो सीधे राष्ट्रपति को भेजेंगे.