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महिला आरक्षण बिल: कांग्रेस ने उतारी महिला नेताओं की फौज, आज से 3 दिन हर जिले में भाजपा को घेरेंगी

कांग्रेस ने 22 से 24 अप्रैल तक महिला नेताओं को हर जिले में भेजा है, जो महिला आरक्षण बिल पर पार्टी का नजरिया साफ करेंगी.

Rajasthan Pradesh Congress Committee Headquarters, Jaipur
राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मुख्यालय, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 10:37 AM IST

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जयपुर: महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने-सामने हैं. दोनों दलों ने अपनी महिला नेताओं को मैदान में उतार दिया, जो लगातार एक दूसरे को महिला विरोधी करार दे रही हैं. राजधानी जयपुर में मंगलवार को महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब प्रदेश कांग्रेस आज से 3 दिन सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार को घेरेंगी. प्रदेश कांग्रेस ने अपनी 34 महिला नेताओं को अलग-अलग जिलों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिम्मा दिया है.

भाजपा की राजनीतिक साजिश करें उजागर: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं को सम्मान और राजनीतिक हक देती रही है. साल 2023 में कांग्रेस ने महिला आरक्षण बिल को पुरजोर तरीके से संसद में पास कराया था. कांग्रेस की मांग है कि वर्तमान में लोकसभा और विधानसभाओं की मौजूदा सीटों पर ही महिला आरक्षण तुरंत लागू करें, लेकिन भाजपा इसे लागू नहीं कर रही. भाजपा अपनी छिपी राजनीतिक मंशा के तहत इस प्रक्रिया को जानबूझकर लटका रही है. इस मुद्दे का इस्तेमाल प्रचार के साधन के रूप में कर रही है.

पढ़ें:महिला कांग्रेस अध्यक्ष लांबा बोलीं-महिला आरक्षण नहीं, परिसीमन बिल गिरा, विपक्ष ने दिखाया मोदी सरकार को आईना

पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान: प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने कहा कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा झूठ फैला रही है. उसे प्रदेशवासियों के सामने उजागर करने के लिए कांग्रेस की महिला नेता घर-घर जाकर महिलाओं से संवाद करेंगी. भाजपा के भ्रम और झूठ का जवाब देने के लिए कांग्रेस की महिला नेता 22,23 और 24 अप्रैल को अलग-अलग जिलों में प्रेस वार्ता कर भाजपा की साजिश उजागर करेंगी. महिला कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू करने की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में हस्ताक्षर अभियान भी चलाएंगे, जो सीधे राष्ट्रपति को भेजेंगे.

महिला नेता करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस: शबनम गोदारा श्रीगंगानगर, शिमला देवी नायक हनुमानगढ़, कृष्णा पूनिया- बीकानेर शहर एवं ग्रामीण, रीटा चौधरी-चूरू, सोना बावरी झुंझुनू, शकुंतला रावत सीकर एवं नीमकाथाना, जाहिदा खान कोटपूतली-बहरोड़, पूनम गोयल अलवर एवं खैरथल-तिजारा, ममता भूपेश- डीग एवं भरतपुर, सफिया जुबेर धौलपुर, गीता खटाना करौली में प्रेस कांफ्रेंस करेंगी. इसी प्रकार इंदिरा मीणा दौसा, ममता शर्मा सवाई माधोपुर, अनीता जाटव टोंक, सुनीता गठाला नागौर एवं डीडवाना-कुचामन, प्रतिष्ठा यादव ब्यावर, रमीला मेघवाल पाली, प्रियंका मेघवाल फलोदी, संगीता बेनीवाल जोधपुर शहर और ग्रामीण, उर्मिला योगी जैसलमेर, गीता बरवड़ बाड़मेर एवं बालोतरा में प्रेस कांफ्रेंस करेंगी. वहीं, सुमन यादव जालौर, अंजना मेघवाल सिरोही, कुंती देवड़ा डूंगरपुर, प्रीति शक्तावत बांसवाड़ा, मनीषा पवार चित्तौड़गढ़, उर्मिला जैन भाया प्रतापगढ़, चंद्रावती कंवर राजसमंद, नसीम अख्तर भीलवाड़ा शहर एवं ग्रामीण, शिखा बराला बूंदी, अर्चना शर्मा कोटा शहर एवं ग्रामीण, मीनाक्षी चंद्रावत बारां एवं राखी गौतम झालावाड़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी.

यहां नहीं होगी पीसी: जयपुर,अजमेर और उदयपुर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से भेजी महिला नेताओं ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, इसलिए इन जिलों में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी.

पढ़ें:भाजपा का एजेंडा, महिला आरक्षण लागू करने को लेकर NDA दलों के साथ बनाएगी रणनीति

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