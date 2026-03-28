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कल से जयपुर के गांधीनगर स्टेशन भी रुकेगी जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत, 2 मिनट का होगा स्टॉपेज

जैसलमेर:उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर ठहराव का अहम निर्णय लिया है. यह नया ठहराव 29 मार्च से प्रभावी होगा. इससे जयपुर के गांधीनगर क्षेत्र के यात्रियों को फायदा होगा.

जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 26481/26482 वंदे भारत एक्सप्रेस का गांधीनगर (जयपुर) स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव किया जाएगा. यह ठहराव सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार के अलावा) आगामी आदेश तक जारी रहेगा. ट्रेन संख्या 26481 जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 9:34 बजे गांधीनगर पहुंचेगी. 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:36 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 26482 दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 6:37 बजे स्टेशन पर पहुंचेगी और 6:39 बजे रवाना होगी.

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