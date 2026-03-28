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कल से जयपुर के गांधीनगर स्टेशन भी रुकेगी जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत, 2 मिनट का होगा स्टॉपेज

यात्री सुविधा को ध्यान में रखते हुए उत्तर पश्चिम रेलवे का अहम निर्णय. गांधीनगर क्षेत्र के यात्रियों को खास राहत.

Jodhpur–Delhi Cantt Vande Bharat
जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत (Photo Source: Indian Railways)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 28, 2026 at 8:21 AM IST

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जैसलमेर:उत्तर पश्चिम रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जोधपुर-दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को जयपुर के गांधीनगर स्टेशन पर ठहराव का अहम निर्णय लिया है. यह नया ठहराव 29 मार्च से प्रभावी होगा. इससे जयपुर के गांधीनगर क्षेत्र के यात्रियों को फायदा होगा.

जोधपुर मंडल के डीआरएम अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि ट्रेन संख्या 26481/26482 वंदे भारत एक्सप्रेस का गांधीनगर (जयपुर) स्टेशन पर प्रायोगिक ठहराव किया जाएगा. यह ठहराव सप्ताह में 6 दिन (मंगलवार के अलावा) आगामी आदेश तक जारी रहेगा. ट्रेन संख्या 26481 जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस सुबह 9:34 बजे गांधीनगर पहुंचेगी. 2 मिनट के ठहराव के बाद 9:36 बजे प्रस्थान करेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 26482 दिल्ली कैंट-जोधपुर वंदे भारत एक्सप्रेस शाम 6:37 बजे स्टेशन पर पहुंचेगी और 6:39 बजे रवाना होगी.

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रेलवे अधिकारियों के अनुसार, यह ठहराव प्रायोगिक तौर पर दिया है. इसके बाद यात्री संख्या और प्रतिक्रिया के आधार पर इसे स्थायी रूप से लागू किया जा सकता है. इससे पहले इस ट्रेन का जयपुर में यह अतिरिक्त स्टॉपेज नहीं था. इससे कई यात्रियों को अन्य विकल्पों पर निर्भर रहना पड़ता था. इस निर्णय से जोधपुर-जयपुर रेल मार्ग स्थित स्टेशनों के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा. खासकर जयपुर के गांधीनगर क्षेत्र, आसपास और दैनिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

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