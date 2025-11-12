ETV Bharat / state

आठवीं पास भी बन सकते हैं कारोबारी; सरकार की इस योजना से मिलेगा 10 लाख का लोन, जानिए कैसे करें आवेदन

कर्ज लेकर शुरू कर सकते हैं खुद का स्टार्टअप, आरक्षित वर्ग के लोगों को मिलेगी छूट, विभाग करेगा मदद.

लोन लेकर शुरू कर सकते हैं खुद का स्टार्टअप.
लोन लेकर शुरू कर सकते हैं खुद का स्टार्टअप. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 2:52 PM IST

मेरठ : तमाम प्रयासों के बावजूद नौकरी नहीं मिली तो फिक्र करने की जरूरत नहीं. खुद का स्वरोजगार कर भी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं. सरकार की ओर से ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रहीं हैं. इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना भी है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं...

जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी (Khadi and Village Industries Board) मान्या चतुर्वेदी ने ईटीवी भारत को बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापित किया जा सकता है. इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तक का कर्ज बैंक से लिया जा सकता है. इस रकम पर सामान्य वर्ग के लोगों को 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा. बाकी के पैसे विभाग जमा करेगा.

जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat)

आरक्षित वर्ग के लोगों को नहीं देना होगा ब्याज : उन्होंने बताया कि आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, EWS) से जुड़े लोगों को इस योजना के तहत कर्ज लेने पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा. यह विभाग देगा. अगर कोई भी आवेदक 10 लाख रुपये तक का लोन ले रहा है तो उन्हें परियोजना लागत का 10 प्रतिशत यानी एक लाख रुपये देना होगा.

5 साल तक के लिए मिलेगा लोन : इसी प्रकार आरक्षित वर्ग के लोगों को परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि का वहन खुद से करना होगा. इस स्कीम का लाभ ऐसे लोग ले सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 होना चाहिए. योजना का लाभ पाने के लिए 10 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है. लोन चुकाने की समय सीमा 5 साल होगी.

जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार से जुड़ सकें. इसी को ध्यान में रखकर यह स्कीम चलाई जा रही है. लोग खुद का स्टार्टअप शुरू कर लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं.

उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन www.upkvib.gov पर जाकर किया जा सकता है. इसी के साथ जो भी आवेदन करने वाले लोग हैं, उनके मन में कोई दुविधा है तो वे जिले के ग्रामोद्योग अधिकारी के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं. मेरठ मंडल का खादी ग्रामोद्योग कार्यालय शास्त्रीनगर में स्थित है.

जिला खादी उद्योग अधिकारी ने बताया कि इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित सेक्टरों में कर्ज लेकर खुद का स्वरोजगार शुरू किया जा सकता है. जिस भी काम के लिए लोन लेना है उसकी एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगानी पड़ेगी. जो पैसे लोन के तौर पर ले रहे हैं, उससे कौन सी मशीन खरीदी जाएगी, उसे किस प्रकार प्रयोग किया जाएगा, इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करानी होगी.

उन्होंने बताया कि जो लोग इस योजना में लोन लेकर स्वरोजगार करेंगे, उनको विभाग की ओर से समय-समय पर गाइड भी किया जाता है. उनके उत्पाद को बिक्री कराने में भी विभाग मदद करता है. मंडल स्तर पर भी जो प्रदर्शनी लगती है तो ऐसे उद्यमियों को निशुल्क में स्टॉल भी उत्पादों की बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाता है.

योजना से जुड़कर गढ़े सफलता की नई कहानी : जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी बताती हैं कि इस स्कीम से जुड़कर कई लोगों ने सफलता की नई कहानी गढ़ी है. अंघेडा गांव के युवा भारत ने कुछ वर्ष पहले मधुमक्खी पालन के लिए लोन लिया था. अब वह कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं. उन्हें हाल ही में नोएडा में हुए इंटरनेशनल ट्रेड शो में विदेश से 43 टन शहद का ऑर्डर भी मिला है.

टूल किट भी उपलब्ध कराता है विभाग : उन्होंने बताया कि जो युवा मेहनत करके अपनी अलग पहचान बनाना चाहते हैं उनके लिए मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना बेहद उपयोगी साबित हो सकती है. योजना के तहत टूल किट या मशीनरी भी उपलब्ध कराई जाती है. हालांकि यह सभी तरह के स्वरोजगार के लिए नहीं है. मधुमक्खी पालन, मिट्टी के बर्तन आदि के स्वरोजगार में ही टूल किट दिए जाते हैं.

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत स्वरोजगार करने के लिए अलग-अलग श्रेणी बनाई गई हैं. इनमें खनिज आधारित उद्योग, कृषि आधारित और खाद्य उद्योग, इंजीनियरिंग और परंपरागत ऊर्जा, वन आधारित उद्योग, बहुलक और रसायन आधारित उद्योग, वस्तु उद्योग (खादी को छोड़कर), ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लोग कोई स्वरोजगार करना चाहते हैं उनके पास अभी सही समय है.

कर सकते हैं ये कारोबार : स्कीम से जुड़कर डेयरी प्रोजेक्ट, मधुमक्खी पालन, बिजली वायरिंग, आटा चक्की, दाल मिल, ब्यूटी पार्लर, बुटीक, आचार-मुरब्बे का बनाने के लिए इकाई स्थापित करना, ऊर्जा उपकरण के अलावा, वाशिंग पाउडर निर्माण, कागज का दोना-प्लेट, तश्तरी, झोला, कागज के डिब्बे, मोटर बाइंडिंग, पीतल या कांसा से बनी वस्तुएं, फूड प्रोसेसिंग समेत कई कार्य किए जा सकते हैं.

यह भी पढ़ें : लॉकडाउन में 9 हजार रुपये वाली नौकरी चली गयी...आज 40 करोड़ का स्टार्टअप खड़ा किया

