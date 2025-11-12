ETV Bharat / state

आठवीं पास भी बन सकते हैं कारोबारी; सरकार की इस योजना से मिलेगा 10 लाख का लोन, जानिए कैसे करें आवेदन

लोन लेकर शुरू कर सकते हैं खुद का स्टार्टअप. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : तमाम प्रयासों के बावजूद नौकरी नहीं मिली तो फिक्र करने की जरूरत नहीं. खुद का स्वरोजगार कर भी आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं. सरकार की ओर से ऐसी कई योजनाएं चलाई जा रहीं हैं. इन्हीं में से एक मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना भी है. इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. आइए विस्तार से इसके बारे में जानते हैं... जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी (Khadi and Village Industries Board) मान्या चतुर्वेदी ने ईटीवी भारत को बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग योजना से जुड़कर ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम स्थापित किया जा सकता है. इस स्कीम के तहत 10 लाख रुपये तक का कर्ज बैंक से लिया जा सकता है. इस रकम पर सामान्य वर्ग के लोगों को 4 प्रतिशत ब्याज देना होगा. बाकी के पैसे विभाग जमा करेगा. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी ने दी जानकारी. (Video Credit; ETV Bharat) आरक्षित वर्ग के लोगों को नहीं देना होगा ब्याज : उन्होंने बताया कि आरक्षित वर्ग (SC, ST, OBC, EWS) से जुड़े लोगों को इस योजना के तहत कर्ज लेने पर कोई भी ब्याज नहीं देना होगा. यह विभाग देगा. अगर कोई भी आवेदक 10 लाख रुपये तक का लोन ले रहा है तो उन्हें परियोजना लागत का 10 प्रतिशत यानी एक लाख रुपये देना होगा. 5 साल तक के लिए मिलेगा लोन : इसी प्रकार आरक्षित वर्ग के लोगों को परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि का वहन खुद से करना होगा. इस स्कीम का लाभ ऐसे लोग ले सकते हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच हो. न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कक्षा 8 होना चाहिए. योजना का लाभ पाने के लिए 10 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकता है. लोन चुकाने की समय सीमा 5 साल होगी. जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी मान्या चतुर्वेदी ने बताया कि सरकार का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा लोग स्वरोजगार से जुड़ सकें. इसी को ध्यान में रखकर यह स्कीम चलाई जा रही है. लोग खुद का स्टार्टअप शुरू कर लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं. उन्होंने बताया कि ऑनलाइन आवेदन www.upkvib.gov पर जाकर किया जा सकता है. इसी के साथ जो भी आवेदन करने वाले लोग हैं, उनके मन में कोई दुविधा है तो वे जिले के ग्रामोद्योग अधिकारी के कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं. मेरठ मंडल का खादी ग्रामोद्योग कार्यालय शास्त्रीनगर में स्थित है.