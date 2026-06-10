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छिंदवाड़ा में सांसद की सीएम से डिमांड, शुरु कराएं पॉवर प्लांट या लौटाएं किसानों को जमीन

छिन्दवाड़ा के बीजेपी सांसद की सीएम से डिमांड, जिले को तत्काल मिले पावर प्लांट या किसानों को सैंकड़ो एकड़ जमीन लौटाएं.

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सीए मोहन यादव के साथ छिंदवाड़ा सांसद विवेक बंटी साहू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 9:58 AM IST

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Updated : June 10, 2026 at 10:20 AM IST

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छिन्दवाड़ा : चौसरा गांव में पावर प्लांट बनाने के लिए निजी समूह को दी गई 1200 एकड़ जमीन पर जल्द से जल्द निर्माण काम शुरू किया जाए या फिर वह जमीन किसानों को वापस दे दी जाए इस बात को लेकर छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव से भोपाल पहुंचकर मुलाकात की. इस दौरान सांसद ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बताया है कि चौंसरा में निजी समूह को कई साल पहले ली गई 1200 एकड़ जमीन आवंटित की गई है जो कि वर्तमान तक ज्यों की त्यों ही बिना उपयोग के पड़ी हुई है.

सीएम बोले- हर संभव मदद करेंगे

भोपाल में छिंदवाड़ा सांसद बंटी विवेक साहू ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मंगलवार को मुलाकात की. इस दौरान सांसद ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बताया है कि 1200 एकड़ जमीन आज भी खाली और बिना उपयोग के पड़ी हुई. सांसद ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से निवेदन किया है कि चौंसरा की भूमि में शीघ्र से शीघ्र उद्योग स्थापित किया जाए जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले और अगर ऐसा संभव नहीं है तो किसानों को उनकी जमीन वापस कर दी जाए. इस पर मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है.

Vivek Bunty on Adani Plant
किसान कल्याण मंत्री एंदल सिंह कंसाना से भी मिले छिंदवाड़ा सांसद (Etv Bharat)

छिंदवाड़ा प्लस में उद्योग और यूनिवर्सिटी के निर्माण की भी चर्चा

सांसद ने बंटी विवेक साहू ने बताया कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात करते हुए सौंसर में मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड को 770.452 हेक्टेयर आवंटित भूमि को लेकर भी चर्चा की है. सांसद ने मुख्यमंत्री को बताया कि मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड को आवंटित भूमि में वर्तमान तक किसी प्रकार का उद्योग स्थापित नहीं किया गया है, उन्होंने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से निवेदन किया है कि उस आवंटित भूमि में भी जल्द से जल्द उद्योगों की स्थापना की जाए जिससे की क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके

सांसद ने की मंत्रियों से मुलाकात, छिन्दवाड़ा के लिए मांगा पैकेज

भोपाल में सांसद बंटी विवेक साहू ने छिंदवाड़ा और पांढुर्णा जिले के विकास सहित अन्य विषयों को लेकर मंत्रियों से मुलाकात की. उन्होंने किसान कल्याण व कृषि विकास मंत्री एंदल सिंह कंसाना और आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह से मुलाकात की है. इस दौरान सांसद बंटी विवेक साहू ने मंत्री एंदल सिंह कंसाना से पांढुर्णा जिले में भी कृषि विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जाने की मांग की. उन्होंने कृषि महाविद्यालय के निर्माण को लेकर भी मंत्री से विस्तृत चर्चा की है. सांसद ने आदिम जाति विकास विभाग के मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह से मुलाकात की.

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थर्मल पावर प्लांट की जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट का प्रस्ताव

प्राइनेट ग्रुप को छिंदवाड़ा के चौसरा गांव के आसपास सरकार ने जमीन दी थी. अडानी ग्रुप ने 39.60 करोड़ रुपए की कमिटमेंट गारंटी भी मध्य प्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी में जमा कर दी लेकिन किन्हीं कारणों से प्रोजेक्ट अब तक शुरू नहीं हो पाया. अब निजी कंपनी ने पॉवर लिमिटेड ने इस थर्मल पावर प्लांट की जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार के सामने रखा है. इसे लेकर किसानों ने विरोध भी जताया था कि हमारी जमीन ले ली गई है लेकिन प्लांट का काम शुरू नहीं हुआ है इसलिए हमें जमीन वापस कर दी जाए जिससे हम अपने खेतों में फसल लगा सकें.

Last Updated : June 10, 2026 at 10:20 AM IST

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