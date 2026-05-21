ETV Bharat / state

स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब की मांग, आर्थिक संकट से जूझ रही इंटरनेशनल फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा को मिले सरकारी सहयोग

प्रेस वार्ता के दौरान स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब के पदाधिकारी और खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांची: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर चुकी रांची की महिला फुटबॉल खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा ने अब अपनी आर्थिक परेशानियों को लेकर आवाज उठाई है. गुरुवार को स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब के पदाधिकारियों द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिव्यानी, उनके कोच और क्लब पदाधिकारियों ने राज्य सरकार से आर्थिक सहायता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की.

ओरमांझी प्रखंड के चंद्र गांव निवासी दिव्यानी लिंडा हाल ही में चीन में आयोजित एशियन स्तर की प्रतियोगिता में भारतीय टीम का हिस्सा बनी थीं. वह रांची जिला की पहली महिला फुटबॉलर हैं जिन्होंने इस स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने के बावजूद उनका परिवार आज भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा है.

स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब के पदाधिकारियों और खिलाड़ी दिव्यानी लिंडा का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

परिवार की आर्थिक स्थिति अब बड़ी चुनौतीः दिव्यानी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिव्यानी ने कहा कि खेल के प्रति जुनून और देश के लिए खेलने का सपना उन्हें लगातार आगे बढ़ने की ताकत देता है, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति अब बड़ी चुनौती बनती जा रही है. उन्होंने बताया कि उनका घर काफी जर्जर हालत में है और नया मकान बनाने का काम पैसों की कमी के कारण अधूरा पड़ा हुआ है. इसके अलावा उनके भाई की तबीयत भी लंबे समय से खराब है, लेकिन आर्थिक अभाव के कारण बेहतर इलाज नहीं हो पा रहा है.

स्टार वॉरियर्स फुटबॉल क्लब के सचिव सह कोच अनवरुल हक ने कहा कि दिव्यानी जैसी खिलाड़ी झारखंड और देश के लिए गर्व की बात हैं, लेकिन दुख की बात है कि इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद भी उन्हें संघर्षपूर्ण जीवन जीना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि क्लब पिछले कई वर्षों से ग्रामीण और गरीब बच्चों को निशुल्क फुटबॉल प्रशिक्षण दे रहा है. यहां बच्चों को खेल के साथ पढ़ाई की भी सुविधा दी जाती है, लेकिन संसाधनों की भारी कमी के बीच यह काम लगातार कठिन होता जा रहा है.

उन्होंने बताया कि क्लब के पास अपना स्थायी मैदान तक नहीं है. खिलाड़ी खेतों को ही मैदान बनाकर अभ्यास करते हैं. खेती शुरू होने के बाद अभ्यास के लिए जगह नहीं बचती. इसके अलावा फुटबॉल, ड्रेस, जूते और अन्य खेल सामग्री की भी भारी कमी है. इसके बावजूद क्लब लगातार प्रतिभाओं को आगे लाने का प्रयास कर रहा है.