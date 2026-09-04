फिल्म 'हनुमान अंश' की स्टारकास्ट पहुंची आगरा जिला जेल; कैदियों के साथ राम नाम का संकीर्तन
फिल्म की टीम के साथ जेल में निरुद्ध कैदियों ने भी राम नाम के जाप और संकीर्तन में सहभागिता की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 4, 2026 at 9:08 AM IST
आगरा: बहुचर्चित फिल्म ‘हनुमान अंश’ की स्टार कास्ट गुरुवार दोपहर आगरा पहुंची. जिला जेल में फिल्म कलाकारों ने जेल में निरुद्ध कैदियों से आत्मीय संवाद किया. उन्हें आत्मचिंतन, सकारात्मक परिवर्तन और राम नाम से जुड़कर जीवन की नई शुरुआत करने के लिए प्रेरित किया.
इसके साथ ही ‘पार्वती’ गीत से जिला जेल परिसर गूंज उठा. इस दौरान कैदियों के लिए विशेष स्क्रीनिंग की अनुमति मांगी है, जिससे जल्द ही नीम करौरी बाबा के जीवन, आध्यात्मिक विचारों और राम नाम के संदेश से कैदी रू-ब-रू हो सकें.
फिल्म ‘हनुमान अंश’ की स्टारकॉस्ट लगातार शहर-शहर में जाकर प्रचार कर रही है. इसी कड़ी में टीम आगरा पहुंची. फिल्म ‘हनुमान अंश’ के विशाल चतुर्वेदी, शोभिनव सत्या, पूर्णिमा तिवारी, ऋषि पाठक, संगीतकार एवं गायक साधु तिवारी सहित फिल्म की टीम के अन्य सदस्यों ने जेल में कैदियों से बात की.
कलाकारों ने कैदियों से फिल्म निर्माण, किरदारों की तैयारी, शूटिंग के अनुभव और फिल्म के पीछे निहित आध्यात्मिक संदेश को साझा किया. कलाकारों ने कैदियों को राम नाम, सेवा और मानवता के मार्ग से जुड़कर सकारात्मक जीवन जीने तथा समाज की मुख्यधारा में वापस लौटने के लिए प्रोत्साहित किया.
कार्यक्रम में संगीत और भक्ति का विशेष संगम देखने को मिला. संगीतकार एवं गायक साधु तिवारी ने फिल्म का चर्चित ‘पार्वती’ गीत प्रस्तुत किया. वहीं ऋषि पाठक ने राम नाम से जुड़ी संगीतमय प्रस्तुति दी.
फिल्म की टीम के साथ जेल में निरुद्ध कैदियों ने भी राम नाम के जाप और संकीर्तन में सहभागिता की. कुछ समय के लिए पूरा जेल परिसर राम नाम और भक्ति के स्वरों से गूंज उठा.
आगरा जिला जेल में फिल्म ‘हनुमान अंश’ के कार्यक्रम का विशेष आयोजन प्रमुख उद्यमी पूरन डाबर और जिला जेल प्रशासन के हरिओम शर्मा के सहयोग से हुआ. फिल्म की टीम को जिला जेल तक लाने, जेल प्रशासन और कलाकारों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा कार्यक्रम तैयार करने में भूमिका निभाई गई.
इस अवसर पर स्वामी आनंद अग्रवाल, राजदीप सिंह, आशीष शर्मा एवं सुबोध समेत अन्य भी मौजूद रहे. फिल्म के सामाजिक एवं आध्यात्मिक संदेश को देखते हुए ‘हनुमान अंश’ को उत्तर प्रदेश में टैक्स-फ्री किए जाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अनुरोध करने का प्रस्ताव भी रखा है. इसके साथ ही आगरा जिला जेल में निरुद्ध कैदियों के लिए फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग कराने की अनुमति मांगी है.
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