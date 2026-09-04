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सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस और पूर्व नौकरशाह के बीच खींचतान, FIR की कॉपी नहीं देने का आरोप

दिल्ली पुलिस द्वारा बीते दिनों कई घंटों तक पूछताछ के बाद अब आशीष जोशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं.

दिल्ली पुलिस और पूर्व नौकरशाह के बीच खींचतान मामला
दिल्ली पुलिस और पूर्व नौकरशाह के बीच खींचतान मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 4, 2026 at 1:27 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली में पूर्व नौकरशाह और भारतीय डाक एवं दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा (1992 बैच) के अधिकारी आशीष जोशी से जुड़े मामले में नया विवाद खड़ा हो गया है. दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल द्वारा बीते दिनों कई घंटों तक पूछताछ के बाद अब आशीष जोशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि उन्हें और उनके वकीलों को उनके खिलाफ दर्ज एफआइआर की कॉपी नहीं दी गई है. इस संबंध में उन्होंने दिल्ली पुलिस मुख्यालय पहुंचकर वकीलों के माध्यम से लिखित आवेदन भी सौंपा है. वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस के का कहना है कि चूँकि सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट के मामले में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि केवल पूछताछ की गई है, इसलिए इस शुरुआती चरण में एफआइआर की प्रति उपलब्ध कराने की कोई आवश्यकता नहीं है.

जानिए क्या है पूरा मामला

आशीष जोशी को बुधवार सुबह नेहरू पार्क से निकलते समय दिल्ली पुलिस के दो अधिकारियों ने रोका था. जोशी का दावा है कि उन्हें केवल एफआइआर का पहला पन्ना थोड़ी देर के लिए दिखाया गया था, जिसमें 26 अगस्त को पश्चिम बंगाल में चुनावों और 'एसआइआर' को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किए गए एक पोस्ट का जिक्र था. पुलिस ने उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 192 (दंगा कराने के इरादे से जानबूझकर उकसावे की कार्रवाई करना) के तहत मामला दर्ज किया है. गुरुवार को जोशी अपने वकीलों का पत्र लेकर पुलिस मुख्यालय पहुंचे, ताकि औपचारिक रूप से एफआइआर की प्रति प्राप्त की जा सके, लेकिन उन्हें यह कॉपी नहीं मिल सकी.

पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी का आरोप
पूर्व नौकरशाह आशीष जोशी का आरोप (Social Media)

सोशल मीडिया पोस्ट और 'नूर्नबर्ग स्टाइल ट्रायल' का जिक्र

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आशीष जोशी से उनके कई सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर लंबी पूछताछ की है. इसमें मुख्य रूप से मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य संबंधित मामलों पर 13 अगस्त को किए गए पोस्ट तथा 'नूर्नबर्ग स्टाइल ट्रायल' (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सैन्य न्यायाधिकरणों द्वारा चलाए गए ट्रायल की तर्ज पर) की मांग करने वाले पोस्ट शामिल हैं. पुलिस यह जानने का प्रयास कर रही है कि इन पोस्ट के पीछे का उद्देश्य और संदर्भ क्या था.

परिवार को सूचना देने के आरोपों पर पुलिस का पलटवार

पूछताछ के दौरान अपने परिवार और मित्रों को सूचित करने की अनुमति न मिलने पर जोशी ने एक्स पर पोस्ट कर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी. उन्होंने लिखा था कि हिरासत या पूछताछ के दौरान परिवार को सूचित करना एक कानूनी दायित्व है, न कि वैकल्पिक शिष्टाचार. उन्होंने दावा किया कि उन्हें शाम 6:38 बजे केवल एक फोन कॉल करने की अनुमति दी गई, जिससे उनका पूरा परिवार और मित्र पूरे दिन भारी दहशत में रहे. उन्होंने इस पोस्ट में दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार को भी टैग किया था.

इन तमाम आरोपों को खारिज करते हुए दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया है कि पूछताछ के दौरान सभी कानूनी प्रावधानों का पूरी तरह से पालन किया गया है. पुलिस ने कहा कि उनके अनुरोध पर जोशी अपनी खुद की गाड़ी से स्पेशल सेल के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित कार्यालय आए थे और पूछताछ के बाद उन्हें सुरक्षित तथा सौहार्दपूर्ण तरीके से उनके घर पहुँचाया गया था. इसके अलावा दावा है कि बुधवार को ही जोशी और उनकी पत्नी को पूछताछ और एफआइआर दर्ज किए जाने की पूरी सूचना दे दी गई थी. इस मामले में पुलिस और पूर्व अधिकारी के बीच कानूनी व प्रशासनिक खींचतान लगातार बनी हुई है.

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