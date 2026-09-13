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लंबे समय तक किचन में खड़े होने से हो रहा कमर दर्द, डॉक्टर ने बताया कैसे होगा "छूमंतर"

क्या आप भी लंबे अरसे तक किचन में खड़े होकर काम करती है तो ऐसे में सावधान हो जाइए...

Standing in the kitchen for long periods is taking a heavy toll on women lower backs and knees
छूमंतर होगा कमर दर्द... (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 13, 2026 at 8:49 PM IST

7 Min Read
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फरीदाबाद : घर की रसोई में घंटों खड़े होकर खाना बनाना और लगातार घरेलू काम करना अब महिलाओं की सेहत पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है. लंबे समय तक एक ही मुद्रा में खड़े रहने की वजह से महिलाओं में कमर दर्द, घुटनों का दर्द, पैरों में भारीपन, मांसपेशियों में खिंचाव और गर्दन-कंधे के दर्द जैसी समस्याएं सामने आ रही हैं. ऑर्थोपेडिक विशेषज्ञों के मुताबिक, शहरी महिलाओं में ये समस्या लगातार बढ़ रही है और बड़ी संख्या में महिलाएं मस्कुलोस्केलेटल यानी हड्डियों, जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी तकलीफों के साथ अस्पताल पहुंच रही हैं.

कमर, पैर, घुटनों से जुड़ी शिकायतें : ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. अनन्य शर्मा के मुताबिक, उनके पास आने वाली महिलाओं में करीब 60 से 83 प्रतिशत तक मरीजों में किसी न किसी तरह की कमर, पैर या घुटनों से जुड़ी शिकायत देखने को मिल रही है. पिछले साल की तुलना में इस तरह की शिकायतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. पिछले साल इस बीमारी से पीड़ित महिलाओं की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अब अचानक से ये संख्या बढ़ती जा रही है. किचन में लंबे समय तक खड़े रहने के दौरान शरीर लगातार स्टैटिक लोड में रहता है, यानी व्यक्ति कई घंटे तक लगभग एक ही पॉश्चर में खड़ा रहता है. इससे कमर के निचले हिस्से की मांसपेशियों पर लगातार दबाव पड़ सकता है और पैरों तथा घुटनों पर भी भार बढ़ता है.

लंबे समय तक किचन में खड़े होने से हो रहा कमर दर्द (ETV Bharat)

बार-बार झुककर काम करना पड़ता है : खासकर जब महिला बार-बार झुककर सामान उठाती है, सिंक पर काम करती है, गैस के सामने खड़ी रहती है या लगातार एक तरफ शरीर का वजन डालकर काम करती है, तो शरीर का पॉश्चर और स्पाइन की अलाइनमेंट प्रभावित हो सकती है. इसके अलावा आधुनिक किचन में भी एक समस्या सामने आती है. फ्रिज, सिंक, गैस प्लेटफॉर्म और स्टोरेज की ऊंचाई अलग-अलग होने के कारण महिला को बार-बार झुकना, मुड़ना और हाथ ऊपर उठाना पड़ता है. लंबे समय तक ऐसा करने से लोअर बैक, कंधे और गर्दन की मांसपेशियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है.

विटामिन-D की कमी भी बन रही वजह : महिलाओं में विटामिन-D की कमी भी हड्डियों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं को बढ़ा सकती है. शरीर में विटामिन-D कैल्शियम के अवशोषण और हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है. पर्याप्त धूप नहीं मिलने, घर के अंदर ज्यादा समय बिताने और खान-पान में कमी के कारण कई महिलाओं में इसका स्तर कम पाया जाता है. हालांकि, हर कमर या घुटने के दर्द की वजह विटामिन-D की कमी नहीं होती. विटामिन-D की जांच और सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना चाहिए.

Standing in the kitchen for long periods is taking a heavy toll on women lower backs and knees
किचन में कमर दर्द क्यों ? (ETV Bharat)

गांव की महिलाओं में क्यों कम दिखती है समस्या : डॉक्टर के मुताबिक, ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी कई महिलाएं पारंपरिक तरीके से बैठकर खाना बनाती हैं और इसके साथ खेतों तथा दूसरे घरेलू कामों में शारीरिक गतिविधि भी करती हैं. इस वजह से उनके शरीर में रोजाना मूवमेंट बना रहता है. हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि ग्रामीण महिलाओं को कमर या घुटने की समस्या नहीं होती. खेतों में लंबे समय तक काम करना, भारी वजन उठाना और गलत पॉश्चर भी उनके लिए अलग तरह की मस्कुलोस्केलेटल समस्याएं पैदा कर सकता है.

भारत में कम उम्र में क्यों बढ़ रही समस्या? : डॉक्टर के मुताबिक, पश्चिमी देशों में उम्र बढ़ने के साथ जोड़ों और मांसपेशियों से जुड़ी समस्याएं अधिक दिखाई देती हैं, लेकिन भारत में कम उम्र की महिलाओं में भी कमर और घुटनों के दर्द की शिकायतें देखने को मिल रही हैं. इसके पीछे लंबे समय तक एक ही पॉश्चर में रहना, शारीरिक गतिविधि की कमी, बढ़ता वजन, विटामिन-D की कमी, गलत बैठने-खड़े होने की आदत और घरेलू काम का लगातार बोझ जैसे कई कारण हो सकते हैं.

Standing in the kitchen for long periods is taking a heavy toll on women lower backs and knees
किचन में खड़े होने से हो रहा कमर दर्द (Getty Images)

सेक्टर-91 की विद्या ने बताया अपना अनुभव : सेक्टर-91 की रहने वाली विद्या बताती हैं कि उनकी मां गांव में रहती हैं और आज भी काफी सक्रिय हैं. वे बैठकर खाना बनाती हैं, नियमित टहलती हैं और रोजमर्रा के काम करती हैं. विद्या के मुताबिक, शादी से पहले जब वह खुद गांव में रहती थीं तो उन्हें भी ऐसी परेशानी नहीं थी. लेकिन शादी के बाद करीब 12 साल पहले फरीदाबाद आने के बाद उनकी दिनचर्या बदल गई. लंबे समय तक किचन में खड़े होकर काम करने के कारण अब उन्हें बैक पेन की शिकायत रहती है और इसका इलाज भी चल रहा है.

सेक्टर-30 की रितु भी करवा रहीं फिजियोथेरेपी : सेक्टर-30 की रहने वाली रितु हाउसवाइफ हैं. उनका कहना है कि लंबे समय तक किचन में काम करने के कारण उनकी कमर में काफी ज्यादा दर्द रहता है. डॉक्टर से सलाह लेने के बाद उन्हें बताया गया कि लंबे समय तक एक ही मुद्रा में खड़े रहना समस्या को बढ़ा सकता है. रितु अब फिजियोथेरेपी और घर पर एक्सरसाइज कर रही हैं. उनका कहना है कि उन्होंने किचन में काम करने का तरीका भी बदला है और अब कोशिश करती हैं कि ज्यादा देर तक लगातार खड़े होकर खाना ना बनाना पड़े.

किचन में भी जरूरी है बॉडी मूवमेंट : डॉ. अनन्य शर्मा के मुताबिक, महिलाओं को किचन में लगातार कई घंटे खड़े रहने से बचना चाहिए. हर कुछ देर में पॉश्चर बदलना, कुछ कदम चलना, पैरों और हाथों को मूव करना फायदेमंद हो सकता है. अगर संभव हो तो किचन का प्लेटफॉर्म व्यक्ति की हाइट और एर्गोनॉमिक जरूरतों के अनुसार होना चाहिए. बार-बार नीचे झुकने के बजाय सामान को ऐसी ऊंचाई पर रखना चाहिए जहां उसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सके. इसके साथ ही रोजाना वॉकिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग और स्ट्रेचिंग जैसी लो-इम्पैक्ट गतिविधियां की जा सकती हैं. हर व्यक्ति को जिम जाना जरूरी नहीं है, लेकिन नियमित शारीरिक गतिविधि जरूरी है.

Standing in the kitchen for long periods is taking a heavy toll on women lower backs and knees
कमर दर्द कैसे होगा छूमंतर (ETV Bharat)

खान-पान पर भी देना होगा ध्यान : हड्डियों और मांसपेशियों की मजबूती के लिए पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन-D और अन्य पोषक तत्वों वाला संतुलित आहार जरूरी है. बाजरा, मक्का, हरी सब्जियां, सलाद, दालें, दूध-दही, पनीर और अन्य पौष्टिक खाद्य पदार्थ डाइट का हिस्सा बनाए जा सकते हैं. नॉन-वेज खाने वाले लोग अंडा, मछली और अन्य प्रोटीन स्रोत भी ले सकते हैं. साथ ही अत्यधिक तला-भुना और प्रोसेस्ड खाना कम करना बेहतर है. अगर कमर या घुटने का दर्द लगातार बना रहता है, रात में दर्द बढ़ता है, सूजन आती है, पैर में सुन्नपन या कमजोरी महसूस होती है अथवा रोजमर्रा के काम प्रभावित होने लगें, तो इसे सामान्य थकान मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ऐसी स्थिति में ऑर्थोपेडिक या फिजियोथेरेपी विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है.

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