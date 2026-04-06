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बुलंदशहर में ओलावृष्टि और भारी बारिश से बर्बाद हो गई गेहूं की खड़ी और कटी फसल

खराब मौसम और असमय बारिश की वजह से गेहूं की कटाई का काम रुकने से किसान चिंतित हैं. ( ETV Bharat )

बुलंदशहर : बुलंदशहर के कई इलाकों में ओलावृष्टि और भारी बारिश से गेहूं की खड़ी और पड़ी फसल बर्बाद हो गई है. किसान बेहाल हैं. वहीं खराब मौसम की वजह से गेहूं की कटाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है. अप्रैल महीने में लगातार बदल रहे मौसम के बीच कई इलाकों में तेज बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है. इससे गेहूं की कटाई का काम प्रभावित हुआ है. इस आपदा से जूझ रहे किसानों को कुछ सूझ नहीं रहा है. उनकी गेंहू की फसल तबाह हो गई है. वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने और बारिश होने का अनुमान जताया है. खराब मौसम और असमय बारिश की वजह से गेहूं की कटाई का काम रुकने से किसान चिंतित हैं. (ETV Bharat) किसानों का कहना है कि दोपहर करीब एक बजे देहात क्षेत्रों में जमकर बारिश दर्ज की गई. वहीं, शहर में हल्की बूंदाबांदी हुई. शनिवार को दिन में धूप खिली थी, लेकिन बीच-बीच में बादल छाए रहे. सुबह से ही मौसम खराब हो गया. बारिश के कारण गेहूं की कटाई का काम रुक गया है, जिससे किसान चिंतित हैं. ऐसे में यदि और बारिश होती है तो खड़ी और कटी हुई दोनों फसलों को भारी नुकसान होगा. किसान फिलहाल बारिश न होने की प्रार्थना कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है, कभी धूप तो कभी बारिश हो रही है. इस बदलते मौसम के बीच लोगों को गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है. कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक डॉ. रेशु सिंह ने भी बारिश के कारण फसलों को नुकसान की आशंका जताई है.