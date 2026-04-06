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बुलंदशहर में ओलावृष्टि और भारी बारिश से बर्बाद हो गई गेहूं की खड़ी और कटी फसल

खराब मौसम और असमय बारिश की वजह से गेहूं की कटाई का काम रुकने से किसान चिंतित हैं.

wheat crops damaged
खराब मौसम और असमय बारिश की वजह से गेहूं की कटाई का काम रुकने से किसान चिंतित हैं. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 6:09 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 6:24 PM IST

3 Min Read
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बुलंदशहर : बुलंदशहर के कई इलाकों में ओलावृष्टि और भारी बारिश से गेहूं की खड़ी और पड़ी फसल बर्बाद हो गई है. किसान बेहाल हैं. वहीं खराब मौसम की वजह से गेहूं की कटाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है.

अप्रैल महीने में लगातार बदल रहे मौसम के बीच कई इलाकों में तेज बारिश होने से खेतों में पानी भर गया है. इससे गेहूं की कटाई का काम प्रभावित हुआ है. इस आपदा से जूझ रहे किसानों को कुछ सूझ नहीं रहा है. उनकी गेंहू की फसल तबाह हो गई है. वहीं मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने और बारिश होने का अनुमान जताया है.

खराब मौसम और असमय बारिश की वजह से गेहूं की कटाई का काम रुकने से किसान चिंतित हैं. (ETV Bharat)

किसानों का कहना है कि दोपहर करीब एक बजे देहात क्षेत्रों में जमकर बारिश दर्ज की गई. वहीं, शहर में हल्की बूंदाबांदी हुई. शनिवार को दिन में धूप खिली थी, लेकिन बीच-बीच में बादल छाए रहे. सुबह से ही मौसम खराब हो गया. बारिश के कारण गेहूं की कटाई का काम रुक गया है, जिससे किसान चिंतित हैं.

ऐसे में यदि और बारिश होती है तो खड़ी और कटी हुई दोनों फसलों को भारी नुकसान होगा. किसान फिलहाल बारिश न होने की प्रार्थना कर रहे हैं. पिछले कुछ दिनों से मौसम लगातार करवट बदल रहा है, कभी धूप तो कभी बारिश हो रही है. इस बदलते मौसम के बीच लोगों को गर्मी का भी सामना करना पड़ रहा है. कृषि विज्ञान केंद्र की मौसम वैज्ञानिक डॉ. रेशु सिंह ने भी बारिश के कारण फसलों को नुकसान की आशंका जताई है.

wheat crops damaged
खराब मौसम और असमय बारिश की वजह से गेहूं की कटाई का काम रुकने से किसान चिंतित हैं. (ETV Bharat)

इस दौरान अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. आर्द्रता 52 प्रतिशत रही और हवा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से चली. शनिवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस था.

बुलंदशहर जिले के हुसैनपुरा गांव में देर शाम हुई तेज बारिश और आंधी ने गेहूं की खड़ी फसल को भारी नुकसान पहुंचाया है. अचानक बदले मौसम के कारण कटाई के लिए तैयार फसल खेतों में जमीन पर गिर गई, जिससे किसानों को बड़े पैमाने पर आर्थिक क्षति की आशंका है.

गांव के किसान जय कुमार, रौदास और विकास राजपूत सहित अन्य किसानों ने बताया कि तेज हवा और लगातार बारिश के कारण गेहूं की फसल पूरी तरह से गिर गई है. उनका कहना है कि इससे न केवल पैदावार प्रभावित होगी, बल्कि फसल की गुणवत्ता पर भी बुरा असर पड़ेगा.

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बारिश से बर्बाद हो गई गेहूं की खड़ी और कटी फसल. (ETV Bharat)

किसानों ने चिंता जताई है कि यदि मौसम जल्द साफ नहीं हुआ तो नुकसान और बढ़ सकता है. उन्होंने बताया कि खाद, बीज और सिंचाई की लागत पहले ही काफी बढ़ चुकी है. ऐसे में प्राकृतिक आपदा से उनकी आर्थिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा.

कई किसानों ने प्रशासन से नुकसान का तत्काल सर्वे कराकर उचित मुआवजा दिलाने की मांग की है. स्थानीय कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय गिरी हुई गेहूं की फसल को संभालना बेहद मुश्किल होता है. इससे उत्पादन में 20 से 30 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है. हुसैनपुरा गांव के किसान अब आसमान साफ होने और संभावित सरकारी मुआवजा मिलने की उम्मीद कर रहे हैं.

Last Updated : April 6, 2026 at 6:24 PM IST

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