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आगरा में पीसी के बीच खड़े होकर आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट ने पीएम-रेलमंत्री को किया सैल्यूट, मारपीट विवाद में दबाव से इनकार

सीनियर कमांडेंट राजमोहन पिचाई बोले- सबूतों के आधार पर मिलेगा न्याय

आगरा कैंट स्टेशन मारपीट विवाद मामला
आगरा कैंट स्टेशन मारपीट विवाद मामला (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 16, 2026 at 10:12 AM IST

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आगरा: आगरा कैंट स्टेशन पर डिप्टी स्टेशन सुपरिटेंडेंट (डीएसएस) के साथ मारपीट का मामला तूल पकड़ा हुआ है. डीएसएस नरेंद्र सिंह चाहर और उनके परिवार के साथ रेलवे कर्मचारी लगातार आरोपी आरपीएफ जवानों को बर्खास्त किए जाने की मांग कर रहे हैं. वहीं, आरपीएफ के सीनियर कमांडेट ने कहा है कि, सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

डीएसएस मारपीट मामले में RPF अधिकारी की पीसी (Video Credit: ETV Bharat)

पीसी के बीच में सैल्यूट कर सबको चौंका दिया: बदसलूकी मामले पर आरपीएफ के सीनियर कमांडेंट राजमोहन पिचाई बुधवार को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तब उनकी एक हरकत ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. उन्होंने पीसी के बीच में खड़े होकर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और विभाग के डायरेक्टर जनरल को सैल्यूट किया. अधिकारी ने बताया कि रेलवे को इस मुकाम पर पहुंचाने के लिए उन्होंने इन लोगों को सैल्यूट किया.

पीसी में आरपीएफ अधिकारी ने किया सैल्यूट
पीसी में आरपीएफ अधिकारी ने किया सैल्यूट (Photo Credit: ETV Bharat)

सबूतों के आधार पर एक्शन: डीएसएस विवाद मामले को लेकर उन्होंने कहा कि, ये आरपीएफ नहीं, रेल कर्मचारियों की बदनामी की बात है. उन्होंने सभी को एक परिवार बताया. राजमोहन पिचाई ने कहा कि, इस मामले में कार्रवाई हो रही है, और आगे भी सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी.

आगरा कैंट स्टेशन पर DSS नरेंद्र सिंह चाहर के साथ बदसलूकी
आगरा कैंट स्टेशन पर DSS नरेंद्र सिंह चाहर के साथ बदसलूकी (Photo Credit: ETV Bharat)

हम सब रेल कर्मचारी हैं. किसी भी किसी भी हालत में मारपीट नहीं होनी चाहिए. यह सही नहीं है. डीएसएस के साथ मारपीट के साथ वाले जो वीडियो वायरल किए गए हैं. वो पूरी सच्चाई नहीं हैं. जो आरपीएफ जवानों ने किया है. उस पर कार्रवाई की गई है. मैं किसी के दबाव में नहीं आऊंगा. सबूत और दस्तावेजों के मुताबिक, कार्रवाई की जाएगी. मामले की जांच अभी जारी है. फिलहाल, जो CCTV फुटेज हैं, उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है. जांच पूरी होने के बाद सभी तथ्य सामने रखे जाएंगे- राजमोहन पिचाई, सीनियर कमांडेंट, RPF, आगरा मंडल

क्या है पूरा मामला: रविवार को ट्रेन रोकने को लेकर डीएसएस नरेंद्र चाहर की आरपीएफ कर्मचारियों से तकरार हुई थी. आरोप है कि गाली गलौज के बाद आरपीएफ जवानों ने डीएसएस नरेंद्र चाहर की जमकर पिटाई की. घसीटकर डीएसएस नरेंद्र सिंह चाहर को आरपीएफ पोस्ट ले गए. विवाद के बाद रेलवे ने दो एएसआई समेत चार आरपीएफ कर्मियों को निलंबित कर दिया.

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