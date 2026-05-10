नए शिक्षक ऐसे होंगे तैयार: 2030 तक पूरी तरह बदल जाएगा बीएड का ढांचा, स्टैंड अलोन बीएड कॉलेज होंगे बंद
नई व्यवस्था लागू होने के बाद देशभर में शिक्षक शिक्षा का प्रमुख माध्यम ITEP होगा.
Published : May 10, 2026 at 4:37 PM IST
जयपुर: वर्ष 2030 तक बीएड शिक्षा व्यवस्था का पूरा ढांचा बदलने जा रहा है. अब शिक्षक बनने के इच्छुक छात्रों को 12वीं के बाद ही चार वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) में प्रवेश लेना होगा. वर्तमान में जो संस्थान केवल बीएड कोर्स संचालित कर रहे हैं, उन्हें डिग्री कॉलेजों के साथ मर्ज होना पड़ेगा या किसी अन्य कॉलेज से कोलैबोरेशन करना होगा. बाकी स्टैंड अलोन B.Ed कॉलेज पूरी तरह बंद हो जाएंगे.
'स्टैंड अलोन B.Ed कॉलेज होंगे बंद': राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने स्टैंड अलोन B.Ed कॉलेजों के लिए नए मापदंड तय किए हैं. इसके तहत केवल B.Ed चलाने वाले संस्थानों को या तो डिग्री कॉलेज के साथ मर्ज होना पड़ेगा या 10 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी कॉलेज से कोलैबोरेशन करना होगा. ऐसा नहीं करने वाले स्टैंड अलोन B.Ed कॉलेज वर्ष 2030 तक बंद हो जाएंगे. कॉलेज शिक्षा आयुक्त डॉ ओपी बैरवा ने बताया कि अब शिक्षक शिक्षा को इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ और एग्रीकल्चर जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है. अब शिक्षक बनने के इच्छुक विद्यार्थियों को 12वीं के बाद ही चार वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम (ITEP) में प्रवेश लेना होगा. विद्यार्थी 12वीं के बाद ही शिक्षण पद्धति और स्कूल एजुकेशन की तकनीकों का अध्ययन करेंगे. इससे बेहतर गुणवत्ता वाले शिक्षक तैयार होंगे और स्कूली शिक्षा की बुनियाद मजबूत होगी.
पढ़ें: ITEP to start in Jaipur : राजस्थान के कॉलेज में शुरू होगा ये प्रोफेशनल कोर्स, खुलेंगे रोजगार के द्वार
'अभी ट्रांजिशन फेज, इसलिए पुराने कोर्स जारी': आयुक्त ने स्पष्ट किया कि फिलहाल ये ट्रांजिशन फेज है. वर्तमान में जो संस्थान चार वर्षीय इंटीग्रेटेड B.Ed कार्यक्रम चला रहे हैं, वे जारी रहेंगे. वहीं पारंपरिक B.Ed कॉलेजों को धीरे-धीरे नई व्यवस्था के अनुरूप ढालना होगा. राजस्थान में वर्तमान में करीब 550 स्टैंड अलोन B.Ed कॉलेज संचालित हैं, जो पूरी तरह निजी क्षेत्र में हैं. इसके अलावा लगभग 400 ऐसे कॉलेज हैं, जहां BA-B.Ed जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स संचालित हो रहे हैं. नई नीति का सबसे अधिक असर निजी B.Ed संस्थानों पर पड़ेगा.
पढ़ें: सुनहरा मौका- अब 12वीं के बाद भी बन सकेंगे शिक्षक, ऐसे मिलेगा मौका, जल्दी करें
विद्यार्थी अब पहले ही तय कर रहे करियर: कॉलेज शिक्षा आयुक्त ने कहा कि आज का विद्यार्थी करियर को लेकर पहले से ज्यादा सजग है. वो कोर्स चुनने से पहले रोजगार की संभावनाओं, भर्ती प्रक्रिया और भविष्य ध्यान में रखता है. ऐसे में पारंपरिक दो वर्षीय बीएड का आकर्षण घट रहा है. डॉ बैरवा ने कहा कि पहले ही आवश्यकता से ज्यादा युवाओं ने बीएड डिग्री हासिल कर रखी है, जिससे डिमांड और सप्लाई का असंतुलन पैदा हुआ. अब विद्यार्थी अवसरों के अनुसार तकनीकी, मैनेजमेंट, कंप्यूटर और स्किल बेस्ड कोर्स की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं.
पढ़ें: रीट परीक्षा 2025 में बड़ा बदलाव, बीएड-डीएलएड प्रथम वर्ष के विद्यार्थी भी होंगे पात्र
शिक्षक भर्तियों की अनिश्चितता ने बढ़ाई चिंता: उधर, राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग में समय पर भर्ती नहीं होना और कम पदों पर भर्तियां निकलना युवाओं के भरोसे को कमजोर कर रहा है. निजी स्कूलों में उचित मानदेय नहीं मिलने से भी बीएड और बीएसटीसी जैसे पाठ्यक्रमों का आकर्षण घटा है. उन्होंने सरकार से शिक्षा विभाग में खाली पदों पर नियमित और पर्याप्त भर्ती करने तथा निजी स्कूल शिक्षकों के लिए न्यूनतम वेतन नीति लागू करने की मांग की.
आंकड़ों में बदलता ट्रेंड:
- प्रदेश में बीएड सीटें : लगभग 1.20 लाख
- अब तक आवेदन : 95 हजार से अधिक
- पिछले वर्ष आवेदन : 1.50 लाख से अधिक
- स्टैंड अलोन बीएड कॉलेज : करीब 550
- इंटीग्रेटेड बीए-बीएड कॉलेज : करीब 400
- नई व्यवस्था लागू होने की समयसीमा : 2030
B.Ed में घटती रुचि: डॉ बैरवा ने माना कि B.Ed पाठ्यक्रम में लगातार रुचि घट रही है. उन्होंने कहा कि आवश्यकता से अधिक युवाओं ने B.Ed डिग्री ले रखी है, जबकि शिक्षक भर्तियों और रोजगार के अवसर सीमित हैं. ऐसे में डिमांड और सप्लाई का असंतुलन पैदा हो गया है. उन्होंने कहा कि आज का विद्यार्थी अपने करियर को लेकर पहले से ज्यादा जागरूक है. वो रोजगार और अवसरों को देखते हुए कोर्स का चयन कर रहा है. इसी कारण अब युवाओं का रुझान ऐसे इंटीग्रेटेड कार्यक्रमों की ओर बढ़ रहा है, जिनमें डिग्री के साथ-साथ प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी मिलती है.
2030 के बाद यही होगा नया मॉडल: बहरहाल, नई व्यवस्था लागू होने के बाद देशभर में शिक्षक शिक्षा का प्रमुख माध्यम ITEP होगा. इसका उद्देश्य छात्रों में स्कूल स्तर से ही शिक्षण कौशल विकसित करना और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक तैयार करना है. शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे भविष्य में स्कूलों को बेहतर प्रशिक्षित शिक्षक मिल सकेंगे. लेकिन पारंपरिक बीएड कॉलेजों के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो सकता है.