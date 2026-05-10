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नए शिक्षक ऐसे होंगे तैयार: 2030 तक पूरी तरह बदल जाएगा बीएड का ढांचा, स्टैंड अलोन बीएड कॉलेज होंगे बंद

कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय ( ETV Bharat Jaipur )