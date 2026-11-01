भोजपुरी स्टार डिंपल सिंह और रौशन रोही पर फेंके जूते-चप्पल, कुर्सियां तोड़ी.. भागलपुर में बवाल
BHAGALPUR STAMPEDE: भागलपुर में भोजपुरी सिंगर डिंपल सिंह और मगही गायक रोशन रोई के कार्यक्रम में भगदड़, कलाकारों को मंच छोड़कर भागना पड़ा. रिपोर्ट-अमरजीत कुमार
Published : November 1, 2026 at 8:25 AM IST
भागलपुर: बिहार के भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में शनिवार को एक निजी बाइक कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हो गया. मगही गायक रोशन रोई और भोजपुरी सिंगर डिंपल सिंह के शामिल होने की खबर से हजारों लोग जमा हो गए थे. भीड़ बेकाबू हो गई. कलाकारों पर जूते-चप्पल फेंके गए, कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. जिसके बाद कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा.
डिंपल सिंह के मंच के पास पहुंची भीड़
डिंपल सिंह के मंच पर पहुंचते ही दर्शकों का उत्साह चरम पर पहुंच गया. लोग नारेबाजी करते हुए बैरिकेडिंग पार कर मंच के करीब आने लगे. स्थिति बिगड़ता देख सुरक्षा में तैनात निजी बाउंसरों ने लाठियां चलानी शुरू कर दी, जिससे भीड़ में आक्रोश फैल गया.
कलाकारों को मंच छोड़कर भागना पड़ा
आक्रोशित भीड़ ने पुलिस पर ईंट-पत्थर फेंकना शुरू कर दिया. पुलिस को हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा. इस दौरान वीआईपी मेहमानों के लिए लगाई गई कुर्सियां तोड़ दी गईं. हंगामे के बीच दोनों कलाकारों को मंच छोड़कर जाना पड़ा. कई लोगों को आंशिक चोटें आई है.
पुलिस ने भीड़ को किया काबू
घटनास्थल पर करीब एक हजार से अधिक चप्पलें बिखरी हुई पाई गईं. कार्यक्रम में स्थानीय नेता भी मौजूद थे. पुलिस बल तैनात था, लेकिन भीड़ की संख्या और अव्यवस्था के कारण स्थिति संभालने में मशक्कत करनी पड़ी. सूचना मिलते ही सदर एसडीएम विकास कुमार दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे. अतिरिक्त पुलिस बल और रिजर्व फोर्स बुलाया गया. करीब डेढ़ घंटे की कोशिश के बाद स्थिति काबू में आई.
"युवाओं की भीड़ के कारण कुछ अव्यवस्था हुई थी. स्थानीय प्रशासन और पुलिस ने तत्परता दिखाई. 20-25 मिनट में मैदान खाली करा लिया गया. कोई बड़ी दुर्घटना या गंभीर चोट की सूचना नहीं है. पुलिस के कुछ जवानों को मामूली चोटें आई हैं. आयोजकों से जवाब मांगा जाएगा और जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी."- विकास कुमार, एसडीएम
50 हजार से एक लाख तक की भीड़ जुटी
कार्यक्रम के एंकर अभिषेक चंदन ने कहा कि भोजपुरी और मौजूदा गानों के दर्शकों का वर्ग अलग है. उन्होंने अनुमान लगाया कि 50 हजार से एक लाख तक की भीड़ जुटी थी. बैरिकेडिंग और सुविधाओं की कमी के कारण उन्हें पहले ही आशंका हुई थी. लोग दूर-दूर से आए थे, फिर भी कार्यक्रम रद्द करना पड़ा.
"खुले मैदान में लगातार ऐसी अव्यवस्था होती रही तो आयोजक कार्यक्रम बंद कर देंगे और सांस्कृतिक गतिविधियां प्रभावित होंगी. ईंट-पत्थर फेंके गए और कुर्सियां तोड़ी गईं, ऐसे में कार्यक्रम स्थगित करना सही निर्णय था. प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान रखा."-अभिषेक चंदन, एंकर
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