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भोजपुरी स्टार डिंपल सिंह और रौशन रोही पर फेंके जूते-चप्पल, कुर्सियां तोड़ी.. भागलपुर में बवाल

भागलपुर में कार्यक्रम में भगदड़ ( ETV Bharat )

भागलपुर: बिहार के भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड में शनिवार को एक निजी बाइक कंपनी द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हो गया. मगही गायक रोशन रोई और भोजपुरी सिंगर डिंपल सिंह के शामिल होने की खबर से हजारों लोग जमा हो गए थे. भीड़ बेकाबू हो गई. कलाकारों पर जूते-चप्पल फेंके गए, कार्यक्रम स्थल पर भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई. जिसके बाद कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा.

डिंपल सिंह के मंच के पास पहुंची भीड़