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आगरा में स्टांप मुंशी डिजिटल अरेस्ट, 11 लाख की साइबर ठगी

आगरा: साइबर क्रिमिनल ने स्टांप वेंडर या मुंशी को डिजिटल अरेस्ट करके 11 लाख रुपये ठग लिए. साइबर क्रिमिनल ने सीबीआई अधिकारी बनकर डरा और धमका कर कई बार में 11 लाख रुपये खातों ट्रांसफर करवाए गए. धमकाया कि देशविरोधी कार्य किया है. जिससे जेल में जाना होगा. इस मामले में पीडित की तहरीर पर साइबर क्राइम थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है.

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मामला चार माह पुराना है. सिकंदरा थाना क्षेत्र के राधानगर निवासी वीरेश कुमार गोयल ने बताया कि 19 फरवरी 2026 को मेरे मोबाइल पर सुबह 9 बजे अनजान मोबाइल नंबर से कॉल आई. कॉल करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया. इसके बाद कहा कि मुंबई के बांद्रा में ई-सिम जारी होने और केनरा बैंक में खाता खोलने की जानकारी दी.

कहा कि उस ई सिम और बैंक खाते से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की जानकारी दी. बैंक खाते से आतंकियों को रकम भेजे जाने का आरोप लगाया. इसके बाद साइबर क्रिमिनल ने तीन दिन में 11 लाख रुपये खातों में जमा कराए. साइबर क्रिमिनल ने इसके बाद और रकम जमा करने की बात कही. जिससे साइबर ठगी का एहसास हुआ.



इस बारे में डीसीपी पश्चिमी व साइबर क्राइम आदित्य सिंह ने बताया कि जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है. पीड़ित ने जिन बैंक खातों में रकम जमा कराई थी. उनके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है. इसके साथ ही अन्य माध्यमों से साइबर क्रिमिनल के बारे में तलाश शुरू कर दी है.