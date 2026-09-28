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बारिश थमी, लेकिन जलजमाव से बीमारियों का खतरा बरकरार, डेंगू-मलेरिया समेत जलजनित रोगों को लेकर सिविल सर्जन ने किया अलर्ट

भारी बारिश की वजह से हजारीबाग में कई जगहों पर जल-जमाव हो गया है. ऐसे में डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है.

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जलजमाव से बीमारियों का खतरा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 28, 2026 at 6:55 PM IST

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हजारीबागः जिले में पिछले तीन दिनों से भारी बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. जगह-जगह जल जमाव की स्थिति भी देखने को मिल रही है. घर के आसपास टूटे हुए बर्तन, गड्ढे, खराब पड़े हुए टायर में पानी भरा है. जो बीमारियों को निमंत्रण दे रहा है. ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि घर के आसपास पानी जमा होने ना दें.

जलजमाव की समस्या बनी हुई हैः सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार

चक्रवात अर्णब के कारण हजारीबाग समेत पूरे झारखंड में भारी बारिश के कारण जगह-जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है. दर्जनों पेड़ गिर गए. चक्रवात का प्रभाव समाप्त हो चुका है. स्वास्थ्य विभाग में अलर्ट भी जारी किया है. मगर हजारीबाग में जलजमाव की समस्या अब भी बनी हुई है. इसे देखते हुए सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉ. अशोक कुमार ने लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है.

जानकारी देते सिविल सर्जन डॉ अशोक कुमार (Etv Bharat)

बीमारियों का खतरा बढ़ सकता हैः सिविल सर्जन

सिविल सर्जन ने कहा कि बारिश के बाद जलजमाव के कारण मच्छरजनित और जलजनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इनमें डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां प्रमुख हैं. वहीं दूषित पानी के सेवन से दस्त, टाइफाइड, गैस्ट्रोएंटेराइटिस और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है.

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जलजमाव से बीमारियों का खतरा बढ़ा (Etv Bharat)

अस्पताल प्रबंधन बीमारियों को लेकर अलर्टः डॉ. अशोक कुमार

सिविल सर्जन ने लोगों से घर के आसपास जमा पानी को साफ रखने और गड्ढों व नालियों में पानी जमा होने की स्थिति में एंटी-लार्वा दवा का छिड़काव कराने की अपील की है. उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में पीने के पानी को उबालकर या गर्म करके ही सेवन करें. अस्पताल प्रबंधन भी मौसमी और वायरल बीमारियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट है.

सावधानी बरतना बेहद जरूरी हैः सिविल सर्जन

रुके हुए पानी में मच्छर तेजी से बढ़ते हैं. इससे डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियां होती हैं, जिनमें तेज बुखार और जोड़ों में दर्द होता है. ऐसे में सावधानी बरतना बेहद जरूरी है.

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