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बारिश थमी, लेकिन जलजमाव से बीमारियों का खतरा बरकरार, डेंगू-मलेरिया समेत जलजनित रोगों को लेकर सिविल सर्जन ने किया अलर्ट

जलजमाव से बीमारियों का खतरा ( Etv Bharat )