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उज्जैन से बनारस क्यों लाए गए सम्राट विक्रमादित्य? भाजपा की क्या है रणनीति, जानिए

काशी में महानाट्य 'सम्राट विक्रमादित्य' का जीवंत मंचन, उज्जैन के शासक की जीवनगाथा से परिचित हुए लोग.

वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य के शासन पर मंचन.
वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य के शासन पर मंचन. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 6, 2026 at 6:21 PM IST

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Updated : April 6, 2026 at 8:04 PM IST

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वाराणसी: काशी में विक्रमादित्य पर केंद्रित सम्राट विक्रमादित्य नाट्य मंचन का आयोजन किया गया है, जिसमें उनके जीवन से जुड़ी हुई कहानियों को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन अब चर्चा बनी हुई है कि, आखिर क्यों बीजेपी को विक्रमादित्य की याद आई और बनारस में क्यों कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? यह समझने के लिए ईटीवी भारत की टीम ने इतिहासकार और राजनीतिक विश्लेषकों से खास बातचीत की.

सम्राट विक्रमादित्य पर बनारस में क्यों हुआ मंचन, आइए जानिए. (Video Credit; ETV Bharat)

बता दें कि, विक्रमोत्सव-2026 के तहत उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन और न्यायप्रियता को आम जन तक पहुंचाने के लिए बीते शुक्रवार को तीन दिवसीय महानाट्य 'सम्राट विक्रमादित्य' का जीवंत मंचन किया गया. महानाट्य महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से आयोजित है. इसमें 225 से ज्यादा कलाकार, 18 घोड़े, 2 रथ, 4 ऊंट, 1 पालकी और 1 हाथी, रथ, पालकियां, भव्य युद्ध, लाइट शो, आतिशबाजी, नृत्य और बाबा महाकाल की भस्म आरती की दिव्य झलकियां शामिल हैं. इसमें महान सम्राट विक्रमादित्य के जन्म से राजतिलक तक की गाथा, विक्रम बेताल की कथा और सनातन धर्म के उत्थान की महाकथा को जीवंत किया गया है, जो लोगों को खूब पसंद भी आया है.

वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य पर आयोजन,
वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य पर आयोजन, (Photo Credit; ETV Bharat)

कौन है विक्रमादित्य, क्या कहता है इतिहास: विक्रमादित्य के इतिहास को जानने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर वह कौन थे? इस बारे में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में इतिहास विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर आनंद चौधरी कहते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से कई शासक हुए हैं. अगर शासक विक्रमादित्य की बात करें तो यह परमार वंशीय शासक थे. यह उज्जैन के शासक थे और उज्जैन पर विदेशी शकों का कब्जा हो गया था. वहां वे बहुत उत्पात मचा रहे थे, इन्होंने एक सेना तैयार करके शकों को पराजित किया था और उसके बाद फिर से वहां पर भारतीय वैदिक परंपरा प्रतिष्ठा को स्थापित किया. कहा जाता है कि 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत की शुरुआत की जाती है और यह भारतीय वैदिक कैलेंडर के अनुरुप होता है. इससे ज्योतिष, विवाह, त्योहारों की गणना की जाती है. इसके साथ ही विक्रमादित्य के समय की कुछ किताबें मिलती हैं, सिंहासन बत्तीसी और बेताल पच्चीसी, जिसमें उनके बारे में बहुत कुछ जानकारी मिलती है. ये कहानियां बता रही हैं कि विक्रमादित्य एक न्याय प्रिय शासक, पराक्रमी और दानवीर रहे हैं. यह भी कहा जाता है कि उनके दरबार में नवरत्न थे, जिसमें कालिदास जैसे महान लोग थे.

वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य पर मंचन.
वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य पर मंचन. (Photo Credit; ETV Bharat)

बीजेपी को क्यों आई विक्रमादित्य की याद: आखिर इतने सालों बाद विक्रमादित्य की याद बीजेपी को क्यों आई? इसको लेकर प्रोफेसर चौधरी कहते हैं कि, बीजेपी प्राचीन विरासत संस्कृति को लेकर के आगे चल रही है. वह नॉलेज सिस्टम की बात करती है और इसी के तहत युवाओं को प्राचीन परंपरा संस्कृति से जोड़ने के लिए वह विक्रमादित्य के इतिहास का वर्णन लेकर के आई है. जहां नाट्य के जरिए उनके जीवन कहानी को युवाओं के समक्ष रखा जा रहा है. बीजेपी के कई ऐसे कार्यक्रम हैं, जहां वह नॉलेज सिस्टम को लेकर चलने की बात कहते हैं और के नाट्य मंचन भी इसी का प्रतीक है. वहीं इस बारे में BHU इतिहास विभाग के प्रोफेसर बिंद्रा परांजपेय कहती हैं कि, पहली बार नहीं है कि जब बीजेपी इतिहास से किसी शासक या महापुरुष को लेकर के आई. इसके पहले 2019 में अमित शाह ने स्कंद गुप्त की वीरता का बखान किया था. शिवाजी के भी जीवन को लेकर के नाट्य मंचन किया गया था और एक बार फिर यह विक्रमादित्य की जीवन कथा को लेकर आए हैं. उसके जरिए अपने सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की थ्योरी को बता रहे हैं. वह कहती हैं, जो वर्तमान सरकार की थ्योरी है, वह विक्रमादित्य से बेहद मिलती है. जिस तरीके से सरकार दुश्मन के घर में घुसकर उसका संहार करती है, ठीक इसी अप्रोच से विक्रमादित्य भी चलते थे. जिसका वर्णन चंद्रगुप्तम नाटक में भी मिलता है. जहां वह शकों के कैंप में घुसकर वेश बदलकर उनका संहार करते थे. इन शकों का निवास स्थान पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इलाका माना जाता है.

वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य पर मंचन.
वाराणसी में सम्राट विक्रमादित्य पर मंचन. (Photo Credit; ETV Bharat)

बीजेपी फिर उसी राह: उज्जैन से विक्रमादित्य को बनारस लाने की क्या जरूरत थी? इस विषय पर राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र कुमार कहते हैं, भाजपा इसके पहले भी महापुरुषों को लेकर विचारधारा सेट करने का प्रयोग कर चुकी है. जिसकी तस्वीर काशी तमिल संगमम, सोहेलदेव महाराज, चंद्रगुप्त, शिवाजी के रूप में देखी गई. एक बार फिर से बीजेपी इसी राह पर निकली है. बीते लोकसभा चुनाव में पीएम की जीत का अंतर कम होना और आगामी विधानसभा चुनाव को मजबूती के साथ जीतना, इसकी बड़ी वजह है. भाजपा अपने वोट बैंक की राजनीति को साधने के लिए इस तरीके की नई शुरुआत कर रही है. हालांकि, अभी यह कहना उचित नहीं है कि इससे बीजेपी को लाभ ही मिलेगा. यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में इसके क्या परिणाम नजर आते हैं. लेकिन यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस तरीके के प्रयोग का परिणाम तुरंत नहीं दिखाई देता, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं. कहते हैं कि 2024 के पहले भी एमपी के सीएम मोहन यादव को कई जगह का दौरा कराया गया था, हालांकि वहां पर बीजेपी को कुछ खास लाभ नहीं मिला.

सम्राट विक्रमादित्य के चित्र का अनवारण.
सम्राट विक्रमादित्य के चित्र का अनवारण. (Photo Credit; ETV Bharat)

नाट्य मंचन पर सियासत भी तेज: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य केवल एक राजा नहीं थे, बल्कि न्याय, धर्म और लोक कल्याण के प्रतीक थे. उनका जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है. उत्तर प्रदेश सरकार सांस्कृतिक आयोजनों को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, ताकि नई पीढ़ी अपने गौरवशाली इतिहास से जुड़ सके. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस नाट्य की प्रस्तुति मात्र एक नाट्य कार्यक्रम नहीं, बल्कि अपने मूल्यों से जोड़ने का माध्यम भी बनेगा. एक समय रहा जब समाज के खलनायकों को हीरो के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास होता रहा, जिससे निश्चित रूप से इसका दुष्प्रभाव पीढ़ियों पर पड़ा. अब लोग अपने हीरो को जान रहे हैं.

सम्राट विक्रमादित्य के शासन पर प्रकाश डालता मंचन.
सम्राट विक्रमादित्य के शासन पर प्रकाश डालता मंचन. (Photo Credit; ETV Bharat)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि, सम्राट विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के ऐसे महान शासक थे, जिनकी कीर्ति आज भी जनमानस में जीवित है. 'विक्रमादित्य का नाम न्याय और पराक्रम का पर्याय है. उनके जीवन पर आधारित यह मंचन न केवल मनोरंजक है, बल्कि शिक्षाप्रद भी है. श्रीराम व लक्ष्मण, श्री कृष्ण व बलदाऊ तथा भर्तृहरि एवं विक्रमादित्य देश ही नहीं, दुनिया में प्रसिद्ध हैं.'

सम्राट विक्रमादित्य के शासन पर प्रकाश डालता मंचन.
सम्राट विक्रमादित्य के शासन पर प्रकाश डालता मंचन. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस बारे में समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह कहते हैं कि, यदि सरकार को विक्रमादित्य के बारे में युवाओं को जागरूक करना है तो वह इसे सिलेबस का हिस्सा बनाते हैं न कि किसी तरीके का नाट्य मंचन करते. यह नाट्य मंचन सिर्फ एक ढोंग है, जिसके जरिए जातिगत राजनीति को हवा देना है. यह समाजवादी पार्टी के PDA के काट के रूप में लेकर के आए हैं, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है.

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Last Updated : April 6, 2026 at 8:04 PM IST

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