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लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास पर श्रीकृष्ण लीला, मंचन देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु, छलके आंसू

डिप्टी सीएम के आवास पर श्रीकृष्ण लीला. ( Photo Credit; ETV Bharat )