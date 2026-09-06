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लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास पर श्रीकृष्ण लीला, मंचन देख भाव विभोर हुए श्रद्धालु, छलके आंसू

कथक गुरु पंडित अनूप मिश्रा और उनकी टीम ने अपने भाव, अभिनय और नृत्य से भगवान श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं को जीवंत कर दिया.

डिप्टी सीएम के आवास पर श्रीकृष्ण लीला.
डिप्टी सीएम के आवास पर श्रीकृष्ण लीला. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 6, 2026 at 9:05 PM IST

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लखनऊ : उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के आवास पर रविवार को भव्य एवं विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भक्ति, संगीत, नृत्य और भारतीय संस्कृति का अद्भुत संगम देखने को मिला. पूरा वातावरण श्रीकृष्ण की भक्ति से सराबोर नजर आया. श्रीकृष्ण लीला देख श्रद्धालु भाव विभोर हो गए. उनकी आंखों से आंसू छलक उठे.

कृष्ण लीला का किया मंचन.
कृष्ण लीला का किया मंचन. (Photo Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण लखनऊ घराने के प्रख्यात कथक गुरु पंडित अनूप मिश्रा और उनकी टीम की शानदार कथक प्रस्तुति रही. कलाकारों ने अपने भाव, अभिनय और नृत्य के माध्यम से भगवान श्रीकृष्ण की विभिन्न लीलाओं को जीवंत कर दिया. कथक की मनोहारी प्रस्तुति ने उपस्थित अतिथियों को मंत्रमुग्ध कर दिया और कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.

कलाकारों ने विभिन्न लिलाओं का किया मंचन.
कलाकारों ने विभिन्न लिलाओं का किया मंचन. (Photo Credit; ETV Bharat)

इस मौके पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सभी प्रदेशवासियों को श्रीकृष्ण जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण का जीवन हमें धर्म, कर्म, सत्य, प्रेम और लोककल्याण का मार्ग दिखाता है. उनके आदर्शों को अपने जीवन में अपनाकर हम समाज में शांति, सद्भाव और सकारात्मकता का वातावरण बना सकते हैं.

कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा.
कार्यक्रम स्थल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. (Photo Credit; ETV Bharat)

कार्यक्रम में श्रीकृष्ण लीला का भावपूर्ण मंचन भी किया गया. भगवान श्रीकृष्ण के स्वरूप, उनकी लीलाओं और भक्ति भाव को कलाकारों ने अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया. मंचन के दौरान आध्यात्मिक वातावरण और अधिक गहरा हो गया. लीला को देख दर्शक भाव विभोर हो गए और उनके आंसू तक छलक उठे. कार्यक्रम में मंत्री भूपेंद्र चौधरी, समाजसेवी नम्रता पाठक सहित विभिन्न क्षेत्रों के अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे. कलाकारों की प्रस्तुतियों की सराहना की.

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