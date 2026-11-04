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गोरखपुर महोत्सव में नाटक मिथ्यापुर के मंचन ने सबको रोमांचित कर दिया

गोरखपुर महोत्सव में नाटक मिथ्यापुर का मंचन ( Photo Credit : ETV Bharat )

गोरखपुर: सभ्यता का इतिहास केवल उपलब्धियों, आस्थाओं और उत्कर्ष की गाथा नहीं है. वह उन अंतहीन वैचारिक संघर्षों का दस्तावेज है, जिनमें मनुष्य निरंतर सत्य की खोज करता रहा है. लेकिन, जब सत्य की प्रतिष्ठा के लिए निर्मित संस्थाएं ही कभी-कभी उसके मार्ग में अवरोध बनकर खड़ी हो जाती है. आस्था जब विवेक से विमुख होती है, ज्ञान जब सत्ता के अधीनस्थ होने लगता है और मिथ्या जब सत्य का आवरण ओढ़ लेती है, तब मनुष्य की चेतना एक विचित्र वैचारिक कुहासे में भटकने लगती है.

चौथे गोरखपुर रंग महोत्सव के तीसरे दिन मंचित नाटक ‘मिथ्यापुर’ इसी कुहासे को चीरकर सत्य के आलोक तक पहुंचने की एक रंगमंचीय जिजीविषा के रूप में सामने आया. जयपुर की उजागर ड्रामेटिक एसोसिएशन की इस प्रस्तुति ने इतिहास, मिथक, धर्म और सत्ता के अंतर्संबंधों को जिस विमर्शधर्मी दृष्टि से उद्घाटित किया, उसने रंगमंच को मनोरंजन की परिधि से निकालकर वैचारिक अन्वेषण की भूमि पर प्रतिष्ठित किया. आज शाम में आनंद मठ नामक नाटक की प्रस्तुति भारतेंदु नाट्य अकादमी लखनऊ संस्था के कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा.

मिथ्यापुर’ का शीर्षक स्वयं में एक गहन भाव समेटे हुए है. मिथ्या केवल असत्य का पर्याय नहीं, बल्कि वह मायावी आवरण भी है, जिसके भीतर वास्तविकता अपना स्वरूप खोने लगती है. जब किसी विचार को निरंतर दोहराकर मान्यता में बदल दिया जाता है, जब मान्यता को प्रश्नातीत बनाकर सत्य का पर्याय घोषित कर दिया जाता है और जब सत्ता अपने प्रभुत्व के अनुकूल धारणाओं का सृजन करने लगती है, तब मिथ्या का साम्राज्य आकार लेने लगता है. नाटक इसी वैचारिक मायाजाल की परतें उधेड़ने का प्रयास करता है. नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन अजीत सिंह पलावत का है. एक घंटा चालीस मिनट की अवधि वाली यह हिंदी प्रस्तुति अपने कथ्य में ऐतिहासिकता, पौराणिकता और दार्शनिक विमर्श का समन्वय करती है. मंच पर पारंपरिक वेशभूषा में उपस्थित पात्र कथा के ऐतिहासिक परिवेश को मूर्तिमान करते हैं. प्रकाश और अंधकार के मध्य निर्मित दृश्यात्मक विरोधाभास नाटक के रहस्यात्मक तथा प्रतीकात्मक संसार को और गहन बनाता है. मंचीय संरचना में पात्रों की उपस्थिति केवल घटनाओं की क्रमिक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि परस्पर विरोधी विचारधाराओं के साक्षात्कार का माध्यम भी बनती है.