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प्रयागराज के NCZCC ऑडिटोरिय में नाट्य संध्या; जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना का मंचन

प्रयागराज के NCZCC ऑडिटोरिय में नाट्य संध्या. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (NCZCC) प्रेक्षागृह में जयशंकर प्रसाद की कालजयी नाट्य कृति ‘ध्रुवस्वामिनी’ का मंचन किया गया. इस दौरान न केवल गुप्तकालीन कथा से पर्दा उठा, बल्कि नारी अस्मिता, स्वतंत्रता और उसके अस्तित्व से जुड़े बुनियादी सवाल भी जीवंत हो उठे. वह सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं. निर्देशन प्रियंका शर्मा ने किया.

ध्रुवस्वामिनी की शीर्षक भूमिका में प्रियंका शर्मा ने ध्रुवस्वामिनी के अंतर्द्वंद्व, आहत स्वाभिमान और फिर अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ी होने वाली वीरांगना के तेवर को जिस गहराई से जिया, उसने दर्शकों को भीतर तक झकझोर दिया. रामगुप्त के दंभी और कायर चरित्र को सुशील शर्मा ने स्वाभाविकता से उभारा. वहीं चंद्रगुप्त के रूप में सुधीर रिखारी की गरिमा और शौर्य ने मंच पर अलग ही प्रभाव छोड़ा.