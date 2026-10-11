प्रयागराज के NCZCC ऑडिटोरिय में नाट्य संध्या; जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना का मंचन
प्रयागराज के NCZCC प्रेक्षागृह संस्कृति विभाग, संस्कृति केंद्र और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में कार्यक्रम हुआ.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 12:16 PM IST
प्रयागराज: उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र (NCZCC) प्रेक्षागृह में जयशंकर प्रसाद की कालजयी नाट्य कृति ‘ध्रुवस्वामिनी’ का मंचन किया गया. इस दौरान न केवल गुप्तकालीन कथा से पर्दा उठा, बल्कि नारी अस्मिता, स्वतंत्रता और उसके अस्तित्व से जुड़े बुनियादी सवाल भी जीवंत हो उठे. वह सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं. निर्देशन प्रियंका शर्मा ने किया.
ध्रुवस्वामिनी की शीर्षक भूमिका में प्रियंका शर्मा ने ध्रुवस्वामिनी के अंतर्द्वंद्व, आहत स्वाभिमान और फिर अन्याय के विरुद्ध उठ खड़ी होने वाली वीरांगना के तेवर को जिस गहराई से जिया, उसने दर्शकों को भीतर तक झकझोर दिया. रामगुप्त के दंभी और कायर चरित्र को सुशील शर्मा ने स्वाभाविकता से उभारा. वहीं चंद्रगुप्त के रूप में सुधीर रिखारी की गरिमा और शौर्य ने मंच पर अलग ही प्रभाव छोड़ा.
शिखर स्वामी की कूटनीतिक चालों को राज तंवर, पुरोहित के धर्मसंकट को अंकित सत्ती और शकराज की आक्रामकता को गिरीश बदलानी ने बखूबी जिया. कोमा के विरह और लाचारी को पल्लवी वाई सिंह, मंदाकिनी के ओजस्वी स्वर को कनिष्का झा और मिहिरदेव के गंभीर विमर्श को देव ने प्रभावशाली अभिव्यक्ति दी.
नाटक में किन्नर के छोटे मगर बेहद संवेदनशील किरदार में पृथ्वी वर्मा के अभिनय ने विशेष छाप छोड़ी, जिसे दर्शकों की वाहवाही मिली. अंकित सत्ती और हुर्रमत का पाश्र्व संगीत कथ्य के अनुरूप तनाव और ठहराव रचने में सफल रहा, जबकि राहुल सेन की प्रकाश व्यवस्था ने हर दृश्य के मनोवैज्ञानिक असर को गहरा किया.
मंच से कारगिल युद्ध के पराक्रमी योद्धाओं, बलिदानी जवानों की वीरांगनाओं और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों को सार्वजनिक रूप से सम्मानित किया गया.
भारतेंदु नाट्य अकादमी, संस्कृति विभाग (उ.प्र.), उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 'वीर नायकों पर आधारित नाट्य मंचन श्रृंखला' के तहत इसका मंचन हुआ.
शुभारंभ मुख्य अतिथि महापौर उमेश चंद्र गणेश केशरवानी, केंद्र निदेशक सुदेश शर्मा, उपनिदेशक डॉ. मुकेश उपाध्याय और कार्यक्रम सलाहकार कल्पना सहाय ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया.
इस ऐतिहासिक नाट्य संध्या के साक्षी बने दर्शकों के साथ भारतेंदु नाट्य अकादमी के सहायक निदेशक डॉ. सुमित श्रीवास्तव, रंगमंडल के सहायक निदेशक प्रिवेंद्र सिंह, अभिलाष नारायण और प्रदीप भटनागर सहित शहर के कई वरिष्ठ साहित्यकार, रंगकर्मी और प्रबुद्धजन देर तक इस प्रस्तुति के प्रभाव में बंधे नजर आए.
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