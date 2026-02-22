ETV Bharat / state

ढूंढाड़ के लोकरंग से सजा मंच : गालीबाजी, अलगोजा और तमाशा ने जमाया रंग, चौपाल में संस्कृति और पर्यटन पर चर्चा

जवाहर कला केंद्र में रविवार को शेखावाटी अंचल के आयोजन होंगे. आगामी दिनों में अन्य क्षेत्रों से जुड़े आयोजन भी देखने को मिलेंगे.

Dhundhar folk art performed at JKK
जेकेके में ढूंढाड़ के लोकरंग का प्रदर्शन (ETV Bharat Jaipur)
जयपुर: संस्कार भारती जयपुर और कला एवं संस्कृति विभाग की ओर से जवाहर कला केंद्र में लोक कला संगम 2026 के तहत शनिवार को ढूंढाड़ अंचल की समृद्ध लोक परंपराओं का रंगारंग प्रदर्शन हुआ. लोकगायन, नृत्य और नाट्य विधाओं ने यहां मौजूद हर शख्स को लोक संवेदना से सराबोर कर दिया. जयपुर की गालीबाजी, अलगोजा-मंझीरा वादन और तमाशा जैसी परंपरागत विधाओं ने दर्शकों को ढूंढाड़ की जीवंत सांस्कृतिक विरासत से रूबरू कराया.

संस्कार भारती के प्रांत महामंत्री बनवारी लाल ने बताया कि यहां लोक कलाओं में सामाजिक सरोकार रचा-बसा है. टोंक का चार बैंत गायन, कुचामणि ख्याल 'पांच वचन', चरी नृत्य 'चिरमी' और जयपुर की पारंपरिक कठपुतली नाट्य प्रस्तुति ने आयोजन में समां बांधा. कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों से सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और नागरिक शिष्टाचार जैसे विषयों को लोक शैली में प्रभावी ढंग से रखा. लोकभाषा की सहजता और हास्य-व्यंग्य के तत्त्वों ने संदेश को और ज्यादा प्रभावशाली बना दिया.

Artist performing traditional puppetry in Jaipur
जयपुर की पारंपरिक कठपुतली नाट्य प्रस्तुति देता कलाकार (ETV Bharat Jaipur)

मुख्य प्रबंधक महावीर भारती ने बताया कि जयपुर की पारंपरिक 'गालीबाजी' संवाद कला का अनूठा लोक रूप है, जिसने दर्शकों को हंसी के साथ सामाजिक यथार्थ पर सोचने को प्रेरित किया. अलगोजा और मंजीरा वादन की मधुर लय ने लोक संगीत की आत्मा को जीवंत कर दिया. जयपुर तमाशा की रंगमंचीय अभिव्यक्ति ने लोक रंगमंच की समृद्ध परंपरा का परिचय दिया. ये सभी आयोजन ढूंढाड़ अंचल से जुड़े थे. इससे पहले शुक्रवार को ब्रज अंचल और अब रविवार को शेखावाटी अंचल के आयोजन होंगे. उन्होंने स्पष्ट किया कि राजस्थान की लोक कला वृहद है. ऐसे में एक साथ सभी क्षेत्रों की लोक कला और परंपराओं को एक साथ लाना संभव नहीं, इसलिए आगामी दिनों में अन्य क्षेत्रों से जुड़े आयोजन भी देखने को मिलेंगे.

Encouraging artists
कलाकारों का बढ़ाया हौसला (ETV Bharat Jaipur)

'लोक चौपाल' में विचारों का मंथन : इससे पहले लोक चौपाल में दो सत्रों में लोक कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर गहन चर्चा हुई. पहले सत्र में 'लोक दृष्टि : मन, मिट्टी और परम्परा का देशज संसार’ पर चर्चा के दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोक केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की सामूहिक चेतना का जीवंत दस्तावेज है. लोक परंपराएं व्यक्ति (व्यष्टि) को समाज (समष्टि) से जोड़ने का कार्य करती हैं. दूसरा सत्र 'पर्यटन, पर्यावरण और लोक कला : धरोहर से नवाचार तक' पर रहा. इसमें वक्ताओं ने लोक धरोहर के संरक्षण, पर्यावरण के लोक पक्ष और सांस्कृतिक पर्यटन की संभावनाओं पर विचार रखते हुए कहा कि लोक कला को समकालीन जरूरतों से जोड़ना समय की आवश्यकता है.

Colours of folklore
लोकगायन के रंग (ETV Bharat Jaipur)

सरकार्यवाह होसबोले ने भी की शिरकत: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी शनिवार रात पहुंचे. यहां लोक संगम के मंच से लोक कलाकारों की हौसला अफजाई की. उन्होंने कहा कि कलाकारों के सम्मान और प्रोत्साहन, संस्कार निर्माण की अपनी जिम्मेदारी का संस्कार भारती पूरी तरह निर्वहन कर रही है. कला को हमारे पूर्वजों ने केवल मनोरंजन नहीं व्यक्तिगत विकास, प्रकृति के साथ जोड़ने और ईश्वर की आराधना के लिए बनाया. विभिन्न कला विधाएं हमारी संस्कृति है, जो मनुष्य में संस्कार निर्माण करती है. इन विधाओं में लोक कला सबसे विशुद्ध रूप है. हम सभी की दृष्टि कला से जुड़ी होती है, इसलिए हर एक व्यक्ति कलाकार है. उन्होंने कहा कि जीवन को संस्कारित बनाए, इसमें ही जीवन की सार्थकता है.

