11 साल बाद राजस्थान में लागू होगा नया स्टाफिंग पैटर्न, 15 दिन में समानीकरण...सरकारी स्कूलों में बनेंगी एआई लैब
मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं, स्टाफिंग पैटर्न और वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया.
Published : November 13, 2026 at 8:25 PM IST
जयपुर: राजस्थान में करीब 11 साल बाद स्कूलों में नया स्टाफिंग पैटर्न लागू होने जा रहा है. शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को नया स्टाफिंग पैटर्न इसी शैक्षणिक सत्र में लागू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए. इसके तहत छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के पदों और उनकी उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही स्कूलों में एआई लैब और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए.
15 दिन में समानीकरण: प्रदेश के किस स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं और वहां किस कैटेगरी के कितने शिक्षक होने चाहिए, इसका आकलन किया जा रहा है. इसी आधार पर उपलब्ध शिक्षकों को 15 दिन में समानीकरण की प्रक्रिया पूरी कर स्कूलों में लगाया जाएगा. शुक्रवार को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने स्कूल शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं, नए स्टाफिंग पैटर्न और वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया.
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स्कूलों में शिक्षकों का संतुलित वितरण : शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने इस संबंध में विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि स्टाफिंग पैटर्न लागू होने से स्कूलों में शिक्षकों का संतुलित वितरण हो सकेगा. उन्होंने कहा कि कई बार स्कूल खोल दिए जाते हैं, लेकिन वहां जरूरत के अनुसार शिक्षक पद सृजित नहीं हो पाते. इससे छात्रों को पढ़ाई में परेशानी होती है. नई व्यवस्था में छात्रों की संख्या के अनुसार शिक्षकों की जरूरत तय होगी और उपलब्ध शिक्षकों का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि समानीकरण की प्रक्रिया जल्द पूरी कर इसे धरातल पर उतारा जाए. सरकार का प्रयास है कि अब हर दो साल में स्टाफिंग पैटर्न की समीक्षा अनिवार्य रूप से की जाए, ताकि स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता और छात्रों की संख्या के बीच संतुलन बना रहे.
500 स्कूलों में एआई आधारित लर्निंग लैब की तैयारी : सीबीएसई के बाद अब प्रदेश के एक हजार सरकारी विद्यालयों में भी एआई आधारित पर्सनलाइज्ड लर्निंग लैब स्थापित की जाएंगी. पहले चरण में 500 स्कूलों का चयन पूरा कर लिया है. सीएम-राइज योजना के तहत भी 400 विद्यालयों का चयन कर वित्तीय सहमति के लिए प्रस्ताव भेजा है. इसके साथ ही 10 हजार 848 शिक्षकों को एआई प्रशिक्षण देने के लिए 11.34 करोड़ रुपए के प्रस्ताव का परीक्षण किया जा रहा है.
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75 हजार विद्यार्थियों की होगी आंखों की जांच : शिक्षा मंत्री ने स्कूलों के साथ संचालित 22 हजार 746 आंगनबाड़ी केंद्रों में खेल सामग्री और जादुई पिटारा उपलब्ध करवाने की योजना की समीक्षा की. जयपुर और कोटा के चयनित विद्यालयों, साथ ही उनसे जुड़े आंगनबाड़ी केंद्रों में फेस रिकॉग्निशन बेस अटेंडेंस सिस्टम का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की तैयारी है. इसके अलावा प्रदेश के करीब 75 हजार छात्रों की आंखों की जांच कर जरूरत के अनुसार चश्मे उपलब्ध करवाए जाएंगे. इसके लिए नोडल अधिकारियों के नामांकन और प्रारंभिक स्क्रीनिंग के दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
500 स्कूलों में शुरू होगी व्यावसायिक शिक्षा : इसके अलावा स्कूल टू वर्क कार्यक्रम के तहत 41 स्कूलों को चिह्नित करने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि 500 अतिरिक्त विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा शुरू करने की तैयारी है. इनमें 100 स्कूलों में ग्रीन एनर्जी और 400 स्कूलों में अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों से जुड़े कोर्सेस शुरू किए जाएंगे. अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा में मॉडल संदर्भ केंद्र स्थापित करने के लिए स्थान चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है.
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स्कूलों की मरम्मत के 1941 कार्यों को वित्तीय सहमति : विद्यालय भवनों की मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए 250 करोड़ रुपए के 1941 कार्यों को वित्तीय सहमति मिलने की जानकारी दी गई. इनमें 1934 कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर काम शुरू कर दिया गया है, जबकि, 300 जर्जर विद्यालय भवनों के स्थान पर नए भवन बनाने के लिए 409 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं. इनमें से 147 कार्यों के कार्यादेश जारी हो चुके हैं.
बालिका विद्यालयों में बढ़ेंगी सुविधाएं : प्रदेश के 382 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों और 41 नेताजी सुभाष चंद्र बोस छात्रावासों में थ्री-फेज बिजली कनेक्शन, वाशिंग मशीन और ऑटोमेटिक रोटी मेकर उपलब्ध कराने की योजना पर भी मंथन हुआ. पहले चरण में 54 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में थ्री-फेज कनेक्शन के लिए 116.18 लाख रुपए की वित्तीय सहमति मिली है. इनमें सात विद्यालयों में काम पूरा हो चुका है.
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छात्राओं को साइकिल और लैपटॉप के लिए मिलेगी सहायता :उधर, कक्षा एक से पांच तक के छात्रों की पढ़ाई में अभिभावकों की भागीदारी बढ़ाने के लिए तैयार निपुण कैलेंडर की छपाई पूरी हो चुकी है. वितरण प्रक्रिया जारी है. कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली एनएफएसए परिवारों की छात्राओं को साइकिल देने के लिए खुली निविदा के माध्यम से खरीद की वित्तीय सहमति मिल गई है. मेधावी छात्रों को टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए 20 हजार रुपए तक की सहायता देने की योजना में ई-वाउचर के स्थान पर डीबीटी से राशि देने का प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है.
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