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11 साल बाद राजस्थान में लागू होगा नया स्टाफिंग पैटर्न, 15 दिन में समानीकरण...सरकारी स्कूलों में बनेंगी एआई लैब

स्टाफिंग पैटर्न लागू करने के निर्देश देते शिक्षा मंत्री ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में करीब 11 साल बाद स्कूलों में नया स्टाफिंग पैटर्न लागू होने जा रहा है. शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है. शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शुक्रवार को नया स्टाफिंग पैटर्न इसी शैक्षणिक सत्र में लागू करने के अधिकारियों को निर्देश दिए. इसके तहत छात्रों की संख्या के अनुपात में शिक्षकों के पदों और उनकी उपलब्धता की समीक्षा की जाएगी. इसके साथ ही स्कूलों में एआई लैब और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए.