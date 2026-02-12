ETV Bharat / state

आई एग्ज़ाम की बहार! 7 महीने में 9 भर्तियां कराने में जुटा SSC, हो जाएं तैयार

स्टॉफ सलेक्शन कमीशन ने आगामी भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: स्टॉफ सलेक्शन कमीशन (SSC) ने आगामी भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. मार्च से सितंबर 2026 के बीच 9 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया संचालित की जाएगी. मार्च 2026 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा. मार्च में ही जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 तक सेलेक्शन पोस्ट फेज 14 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू होगा. दूसरी ओर, मल्टी टास्किंग स्टॉफ और हवलदार भर्ती 2025 के तहत बुधवार को आयोजित 13 परीक्षा केंद्रों की तीनों शिफ्ट की परीक्षा सर्वर डाउन होने के कारण रद्द कर दी गई है. आयोग के अनुसार जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा इन केंद्रों पर निर्धारित थी, उनकी परीक्षा पुनर्निर्धारित तिथि पर कराई जाएगी. नई तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी. इन केंद्रों पर परीक्षा निरस्त झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर और पटना के कुल 13 केंद्रों पर परीक्षा प्रभावित रही. झांसी स्थित संस्कार अकादमी ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर की चार फरवरी, शिफा ऑनलाइन सेंटर की पांच फरवरी तथा एलएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर की 6 फरवरी की परीक्षा अब 13 फरवरी को कराई जाएगी. मार्च से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया