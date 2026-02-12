आई एग्ज़ाम की बहार! 7 महीने में 9 भर्तियां कराने में जुटा SSC, हो जाएं तैयार
स्टॉफ सलेक्शन कमीशन (SSC) मार्च से सितंबर 2026 के बीच 9 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया संचालित करेगा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 12, 2026 at 10:23 AM IST
प्रयागराज: स्टॉफ सलेक्शन कमीशन (SSC) ने आगामी भर्ती परीक्षाओं का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है. मार्च से सितंबर 2026 के बीच 9 प्रमुख भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया संचालित की जाएगी.
मार्च 2026 में कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा. मार्च में ही जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2026 तक सेलेक्शन पोस्ट फेज 14 परीक्षा के लिए आवेदन शुरू होगा.
दूसरी ओर, मल्टी टास्किंग स्टॉफ और हवलदार भर्ती 2025 के तहत बुधवार को आयोजित 13 परीक्षा केंद्रों की तीनों शिफ्ट की परीक्षा सर्वर डाउन होने के कारण रद्द कर दी गई है.
आयोग के अनुसार जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा इन केंद्रों पर निर्धारित थी, उनकी परीक्षा पुनर्निर्धारित तिथि पर कराई जाएगी. नई तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी.
इन केंद्रों पर परीक्षा निरस्त
झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, वाराणसी, गोरखपुर और पटना के कुल 13 केंद्रों पर परीक्षा प्रभावित रही. झांसी स्थित संस्कार अकादमी ऑनलाइन एग्ज़ाम सेंटर की चार फरवरी, शिफा ऑनलाइन सेंटर की पांच फरवरी तथा एलएम पब्लिक स्कूल ऑनलाइन एग्जाम सेंटर की 6 फरवरी की परीक्षा अब 13 फरवरी को कराई जाएगी.
मार्च से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
आयोग के प्रस्तावित कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026-27 की भर्तियों के लिए आवेदन मार्च से प्रारंभ होंगे.
मार्च 2026: कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2026, जूनियर इंजीनियर (सिविल, मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिकल) परीक्षा 2026 तथा सेलेक्शन पोस्ट फेज-14 परीक्षा 2026 के आवेदन अप्रैल अंत तक लिए जाएंगे. इनकी प्रथम चरण की कंप्यूटर आधारित परीक्षा मई में संभावित है.
अप्रैल 2026: कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2026, स्टेनोग्राफर ग्रेड ‘सी’ एवं ‘डी’ परीक्षा 2026 तथा संयुक्त हिंदी अनुवादक परीक्षा 2026 के लिए मई अंत तक आवेदन लिए जाएंगे. परीक्षाएं जुलाई से सितंबर के बीच प्रस्तावित हैं.
मई 2026: दिल्ली पुलिस एवं केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में सब-इंस्पेक्टर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा. आवेदन जून तक और परीक्षा अक्तूबर-नवंबर में संभावित है.
जून-जुलाई 2026:
मल्टी टास्किंग स्टाफ तथा सीबीआईसी व सीबीएन में हवलदार भर्ती 2026 के आवेदन लिए जाएंगे. परीक्षा सितंबर से नवंबर के बीच प्रस्तावित है.
सितंबर-अक्टूबर 2026: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, एनआईए और एसएसएफ में कांस्टेबल जीडी तथा असम राइफल्स में राइफलमैन जीडी 2027 भर्ती के आवेदन लिए जाएंगे. परीक्षा जनवरी से मार्च 2027 के बीच संभावित है. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे विस्तृत अधिसूचना और तिथियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखें.
