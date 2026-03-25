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डिलीट प्रश्नों पर बदली व्यवस्था: अब पूरे पेपर में बराबर बंटेंगे अंक, नेगेटिव मार्किंग में भी बड़ी राहत

अब डिलीट प्रश्न के अंक सिर्फ उसी विषय में नहीं, बल्कि पूरे प्रश्नपत्र में बांटे जाएंगे.

Rajasthan Staff Selection Board
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 25, 2026 at 9:34 AM IST

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जयपुर: प्रतियोगी परीक्षाओं में 'डिलीट प्रश्नों' को लेकर अक्सर उठने वाले विवाद को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड ने बड़ा फैसला लिया है. बोर्ड ने डिलीट होने वाले प्रश्नों के अंक वितरण और नेगेटिव मार्किंग के नियमों में अहम बदलाव किए हैं. बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक प्रश्न ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था से 'डिलीट प्रश्न' के अंक पूरे पेपर में बराबर बंटेंगे, साथ ही नेगेटिव मार्किंग में भी बड़ी राहत मिलेगी.

अब तक थी ये व्यवस्था :राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की अब तक परीक्षाओं में यदि किसी विषय का प्रश्न डिलीट होता था, तो उसके अंक उसी विषय के अन्य प्रश्नों में बांट दिए जाते थे. उदाहरण के तौर पर यदि हिस्ट्री का 3 नंबर का एक प्रश्न डिलीट हुआ और हिस्ट्री के कुल 20 प्रश्न थे, तो उन 3 नंबर को बाकी 19 प्रश्नों में बांट दिया जाता था. इसका असर ये होता था कि सही उत्तर देने वाले अभ्यर्थियों को अतिरिक्त लाभ मिल जाता था, लेकिन गलत उत्तर देने वालों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी बढ़ जाती थी. 1/3 नेगेटिव मार्किंग 'बढ़े हुए अंक' के आधार पर ही लागू होती थी.

मेजर जनरल आलोक राज, अध्यक्ष, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड. (ETV Bharat Jaipur)

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ये आती थी समस्या :कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि इस व्यवस्था के कारण कई गंभीर समस्याएं सामने आती थीं. कई बार ये समझ नहीं आता था कि डिलीट प्रश्न किस विषय से जुड़ा था और नेगेटिव मार्किंग ज्यादा होने से कई अभ्यर्थी न्यूनतम योग्यता अंक (कट-ऑफ) तक नहीं पहुंच पाते थे. इसका सबसे ज्यादा असर वंचित वर्गों पर देखा गया. इसमें एससी, एसटी, सहरिया, टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थी, स्पोर्ट्समैन, एक्स-सर्विसमैन, तलाकशुदा और विधवा महिलाओं पर पड़ता था.

अब डिलीट प्रश्न के अंक पूरे पेपर में बराबर बंटेंगे : बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि अब कर्मचारी चयन बोर्ड ने डिलीट प्रश्नों को लेकर दो बड़े बदलाव किए हैं. अब डिलीट प्रश्न के अंक सिर्फ उसी विषय में नहीं, बल्कि पूरे प्रश्नपत्र में बांटे जाएंगे. उदाहरण के लिए-यदि 100 प्रश्नों में 1 प्रश्न डिलीट हुआ तो उसके अंक बाकी 99 प्रश्नों में समान रूप से जुड़ेंगे.इससे कैलकुलेशन आसान होगी और विषय पहचान की समस्या खत्म होगी. सभी अभ्यर्थियों के लिए इसका समान प्रभाव पड़ेगा.

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नेगेटिव मार्किंग में राहत :अब गलत उत्तर पर 1/3 नेगेटिव मार्किंग 'मूल अंक' के आधार पर ही होगी, यानी बढ़े हुए अंक का असर नेगेटिव मार्किंग पर नहीं पड़ेगा. बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि इसका सीधा फायदा अभ्यर्थियों को मिलेगा, यानी कि गलत जवाब होने पर अतिरिक्त कटौती नहीं होगी. जिन अभ्यर्थियों के ज्यादा प्रश्न गलत होते थे, उन्हें राहत मिलेगी. नई व्यवस्था का सबसे अधिक लाभ उन अभ्यर्थियों को मिलेगा, जो परीक्षा पैटर्न में ज्यादा पारंगत नहीं हैं. ग्रामीण और वंचित वर्ग के छात्र या पहली बार प्रतियोगी परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों को मिलेगा.

अन्य एजेंसियां भी अपना सकती हैं ये मॉडल :मेजर जनरल आलोक राज ने ने बताया कि देश की कई भर्ती एजेंसियां, जो अभी 'बोनस मार्क्स' का विकल्प अपनाती हैं, वे भी अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के इस मॉडल को अपनाने की दिशा में काम कर रही हैं. डिलीट प्रश्नों को लेकर लंबे समय से चली आ रही असमंजस और शिकायतों के बीच ये बदलाव बड़ा सुधार माना जा सकता है.

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