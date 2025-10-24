ETV Bharat / state

पुलिस भर्ती परीक्षा; SSC ने आवेदन सुधार की तारीखों में किया बदलाव, जानें अभ्यर्थी कब तक कर सकेंगे संशोधन?

प्रयागराज : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार की तिथियों में बदलाव कर दिया है. आयोग ने अभ्यर्थियों को संशोधित तिथियों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि तय अवधि के भीतर उम्मीदवार अपने आवेदन में आवश्यक सुधार कर सकते हैं. निर्धारित समय बीतने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

'सितंबर 2025 में जारी की गई थीं अधिसूचनाएं' : कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के निदेशक डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इन भर्तियों की अधिसूचनाएं सितंबर 2025 में जारी की गई थीं. इनमें दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. आयोग ने कहा कि परीक्षाओं से जुड़ी सभी अन्य नियम व शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी.

'वेबसाइट ssc.gov.in पर कर सकते हैं सुधार' : उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह आवेदन सुधार की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने पंजीकरण विवरण और आवश्यक दस्तावेजों की दोबारा जांच कर लें, ताकि संशोधन के दौरान किसी त्रुटि की संभावना न रहे. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने आवेदन पत्र में सुधार करें. साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आवेदन में किए गए परिवर्तन सही और अंतिम हों, क्योंकि संशोधन की अंतिम तिथि के बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.



