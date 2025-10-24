ETV Bharat / state

पुलिस भर्ती परीक्षा; SSC ने आवेदन सुधार की तारीखों में किया बदलाव, जानें अभ्यर्थी कब तक कर सकेंगे संशोधन?

कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के निदेशक डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दी जानकारी.

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat archive)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 24, 2025 at 6:01 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

प्रयागराज : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) ने दिल्ली पुलिस की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार की तिथियों में बदलाव कर दिया है. आयोग ने अभ्यर्थियों को संशोधित तिथियों की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया है कि तय अवधि के भीतर उम्मीदवार अपने आवेदन में आवश्यक सुधार कर सकते हैं. निर्धारित समय बीतने के बाद किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा.

'सितंबर 2025 में जारी की गई थीं अधिसूचनाएं' : कर्मचारी चयन आयोग मध्य क्षेत्र के निदेशक डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि इन भर्तियों की अधिसूचनाएं सितंबर 2025 में जारी की गई थीं. इनमें दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल और सब-इंस्पेक्टर (एसआई) के पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे. आयोग ने कहा कि परीक्षाओं से जुड़ी सभी अन्य नियम व शर्तें पहले की तरह ही रहेंगी.

'वेबसाइट ssc.gov.in पर कर सकते हैं सुधार' : उन्होंने बताया कि अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वह आवेदन सुधार की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने पंजीकरण विवरण और आवश्यक दस्तावेजों की दोबारा जांच कर लें, ताकि संशोधन के दौरान किसी त्रुटि की संभावना न रहे. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर अपने आवेदन पत्र में सुधार करें. साथ ही यह सुनिश्चित करें कि आवेदन में किए गए परिवर्तन सही और अंतिम हों, क्योंकि संशोधन की अंतिम तिथि के बाद कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा.

यह रहेंगी आवेदन सुधार की नई तिथियां : कर्मचारी चयन आयोग ने दिल्ली पुलिस की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए आवेदन पत्र में सुधार की तिथियों में जो बदलाव किया है. उसके अनुसार अब कांस्टेबल (ड्राइवर) पुरुष और हेड कांस्टेबल (सहायक वायरलेस ऑपरेटर/टेली-प्रिंटर ऑपरेटर) परीक्षा के लिए अभ्यर्थी 31 अक्टूबर से 2 नवंबर रात 11 बजे तक सुधार कर सकेंगे.

सब-इंस्पेक्टर (दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल) परीक्षा के लिए 3 से 5 नवंबर तक, हेड कांस्टेबल (मिनिस्ट्रियल) परीक्षा के लिए 5 से 7 नवंबर तक और कांस्टेबल (कार्यकारी) पुरुष व महिला परीक्षा के लिए 7 से 9 नवंबर तक आवेदन सुधार की सुविधा दी गई है. आयोग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह तय समयसीमा में अपने आवेदन पत्रों में आवश्यक संशोधन कर लें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद कोई बदलाव स्वीकार नहीं होगा.

7565 पदों के लिए हो रही है भर्ती : कर्मचारी चयन आयोग की ओर से इस भर्ती के माध्यम से कुल 7565 पदों पर नियुक्तियां की जानी हैं. कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव (पुरुष) के लिए 4408 पद, कॉन्स्टेबल (पुरुष) एक्स सर्विसमैन एंड अदर्स के लिए 285 पद, कॉन्स्टेबल (पुरुष) एक्स सर्विसमैन कमांडो के लिए 376 पद और कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव (महिला) के लिए 2496 पद आरक्षित हैं. इस भर्ती के लिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दिसंबर 2025 या जनवरी 2026 में प्रस्तावित है.


यह भी पढ़ें : यूपी-बिहार के 1130 युवा अब कभी नहीं दे पाएंगे SSC की परीक्षा; कर्मचारी चयन आयोग ने किया डिबार

TAGGED:

DELHI POLICE RECRUITMENT 2025
DELHI POLICE CONSTABLE EXAM
STAFF SELECTION COMMISSION
SSC NEWS
SSC NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.