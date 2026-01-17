ETV Bharat / state

कर्मचारी चयन बोर्ड ने ड्राइवर सीधी भर्ती 2024 का परिणाम किया जारी, यहां जानें डिटेल

परीक्षा में कुल 1.48 लाख पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 59.50 प्रतिशत ने परीक्षा में भाग लिया था.

Driver Direct Recruitment 2024
कर्मचारी चयन बोर्ड (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 17, 2026 at 1:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वाहन चालक सीधी भर्ती-2024 के तहत आयोजित लिखित परीक्षा की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. बोर्ड की ओर से वाहन चालक के कुल 2 हजार 759 पदों पर भर्ती की जा रही है, जिनमें 2 हजार 605 पद नॉन टीएसपी क्षेत्र और 154 पद टीएसपी क्षेत्र के हैं.

परीक्षा में कुल 1.48 लाख पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 59.50 प्रतिशत ने परीक्षा में भाग लिया. अब कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पदों की तुलना में तीन गुना अभ्यर्थियों की मेरिट कट ऑफ लिस्ट जारी की गई है. परीक्षा में 10 प्रतिशत से ज्यादा प्रश्नों को खाली छोड़ने के कारण 1729 अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित किया गया है.

पढ़ें: अच्छी खबर : चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा की मेरिट कट ऑफ जारी, जानिए ये बड़ा अपडेट

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने स्पष्ट किया है कि ये परिणाम प्रोविजनल है और दस्तावेज सत्यापन के दौरान पात्रता की दोबारा जांच की जाएगी. परीक्षा में किसी अभ्यर्थी की ओर से अनुचित साधनों के प्रयोग की पुष्टि होती है, तो उसे किसी भी चरण में परिणाम से बाहर किया जा सकता है.

उन्होंने स्पष्ट किया कि ये परिणाम आवेदन में भरी गई सूचनाओं और परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया गया है. परिणाम के साथ टीएसपी और नॉन टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों की अलग-अलग मेरिट सूची भी जारी की गई है. रिजल्ट में पारदर्शिता बनी रहे इसके मद्देनजर अभ्यर्थियों की मैक्सिमम डिटेल्स यानि नाम, रोल नंबर, माता पिता के नाम कैटिगरी, उप कैटिगरी, मेरिट क्रमांक, मार्क्स के साथ रिजल्ट जारी किया गया है. साथ ही परीक्षा में डिलीट किए गए प्रश्नों का विवरण भी रिजल्ट के साथ मेंशन किया गया है.

ये रही कटऑफ : वाहन चालक भर्ती परीक्षा में नॉन टीएसपी क्षेत्र के मेरिट कट ऑफ जनरल की 144.15, एससी की 104.27, एसटी की 107.12, ईडब्ल्यूएस की 124.81, ओबीसी की 136.18 और एमबीसी की 132.18 कटऑफ रही.

TAGGED:

STAFF SELECTION BOARD
MAJOR GENERAL ALOK RAJ
CUT OFF OF MERIT LIST
DRIVER DIRECT RECRUITMENT 2024

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.