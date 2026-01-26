युवाओं के लिए बड़ी भर्ती : प्रयोगशाला सहायक के 804 पद, जानिए किस विभाग में कितनी वैकेंसी
भर्ती के लिए आवेदन केवल SSO Portal / Recruitment Portal के माध्यम से ही होंगे. अंतिम तिथि के बाद आवेदन करना संभव नहीं होगा.
Published : January 26, 2026 at 1:44 PM IST
जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती-2026 के तहत कुल 804 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है. इनमें टीएसपी क्षेत्र के 107 और नॉन टीएसपी क्षेत्र के 697 पद शामिल है. ये भर्ती माध्यमिक शिक्षा, कृषि, संस्कृत शिक्षा, विधि विज्ञान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और कॉलेज शिक्षा विभाग में की जाएगी. परीक्षा के लिए 27 जनवरी से 25 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे.
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली गई प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती विशेष रूप से विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों, तकनीकी योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवाओं और सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहतर अवसर मानी जा रही है. माध्यमिक शिक्षा और फॉरेंसिक जैसे विभागों में बड़ी संख्या में पद निकलना राज्य की शिक्षा और तकनीकी व्यवस्था को भी मजबूती देगा.
विभागवार पदों की संख्या :
- प्रयोगशाला सहायक ग्रेड–III (माध्यमिक शिक्षा विभाग) : 500 पद (418 सामान्य क्षेत्र + 82 अनुसूचित क्षेत्र)
- प्रयोगशाला सहायक (कृषि विभाग) - 32 पद
- प्रयोगशाला सहायक (संस्कृत शिक्षा विभाग) - 17 पद (16 सामान्य क्षेत्र + 1 अनुसूचित क्षेत्र)
- प्रयोगशाला सहायक (फोटो) (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) - 2 पद
- प्रयोगशाला सहायक (फोटो के अलावा) (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) - 31 पद
- कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला) - 68 पद
- कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग) - 18 पद (13 सामान्य + 5 अनुसूचित क्षेत्र)
- प्रयोगशाला सहायक (भूगोल) (कॉलेज शिक्षा विभाग) - 136 पद (117 सामान्य क्षेत्र + 19 अनुसूचित क्षेत्र)
चयन बोर्ड के अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि बोर्ड की ओर से प्रयोगशाला सहायक (भूगोल) के पदों पर भर्ती परीक्षा 9 मई को और प्रयोगशाला सहायक-कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (विज्ञान) के पदों पर भर्ती परीक्षा 10 मई को आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है. परीक्षा की तारीख और स्थान परिवर्तन करने का अधिकार बोर्ड के पास होगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि बोर्ड की ओर से एक से ज्यादा चरणों में किसी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा तो उसमें सामान्यीकरण (Normalization) की प्रक्रिया अपनाई जाएगी. आलोक राज ने परीक्षा आवेदन को लेकर कहा कि आवेदन केवल SSO Portal / Recruitment Portal के माध्यम से ही होंगे. आवेदन की अंतिम तिथि के बाद किसी भी कंडीशन में आवेदन करना संभव नहीं होगा.
बोर्ड की ओर से जारी विज्ञप्ति में विभागवार अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता का जिक्र किया गया है. इन पदों को पे मैट्रिक्स लेवल-8 और लेवल-5 में रखा गया है. बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि आवेदन करने से पहले अभ्यर्थी को One Time Registration (OTR) पूरा करना अनिवार्य है. OTR शुल्क का भुगतान न करने पर आवेदन मान्य नहीं होगा.