युवाओं के लिए बड़ी भर्ती : प्रयोगशाला सहायक के 804 पद, जानिए किस विभाग में कितनी वैकेंसी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती-2026 के तहत कुल 804 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है. इनमें टीएसपी क्षेत्र के 107 और नॉन टीएसपी क्षेत्र के 697 पद शामिल है. ये भर्ती माध्यमिक शिक्षा, कृषि, संस्कृत शिक्षा, विधि विज्ञान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और कॉलेज शिक्षा विभाग में की जाएगी. परीक्षा के लिए 27 जनवरी से 25 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली गई प्रयोगशाला सहायक एवं कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती विशेष रूप से विज्ञान वर्ग के विद्यार्थियों, तकनीकी योग्यता रखने वाले बेरोजगार युवाओं और सरकारी सेवा की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बेहतर अवसर मानी जा रही है. माध्यमिक शिक्षा और फॉरेंसिक जैसे विभागों में बड़ी संख्या में पद निकलना राज्य की शिक्षा और तकनीकी व्यवस्था को भी मजबूती देगा. पढ़ें: OMR शीट में हेराफेरी कर अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाने का खेल, कर्मचारी चयन बोर्ड के दो अधिकारियों सहित 5 गिरफ्तार विभागवार पदों की संख्या :