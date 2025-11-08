ETV Bharat / state

22 नवम्बर को प्लाटून कमांडर और 23 को वाहन चालक भर्ती परीक्षा, नकल पर जेल और जुर्माने का प्रावधान

जयपुर: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर ने प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती परीक्षा-2025 और वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा-2024 की परीक्षा तिथियों के साथ अब अभ्यर्थियों के लिए दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए हैं. ये दोनों ही परीक्षाएं 22 और 23 नवम्बर 2025 को आयोजित की जाएंगी. जल्द इन परीक्षाओं के प्रोविजनल ई-एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे. साथ ही नकल पर जेल और जुर्माने का प्रावधान रहेगा.

राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगारों के लिए नवंबर का महीना नई उम्मीद लेकर आया है. पहले ग्राम विकास अधिकारी, फिर कंडक्टर और अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्लाटून कमांडर और वाहन चालक जैसी नौकरियों की परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने से युवाओं में उत्साह है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे अभ्यर्थी इसे अपनी मेहनत को साबित करने का मौका मान रहे हैं. उनमें विश्वास है कि मेहनत और योग्यता से सरकारी सेवा में स्थान पाया जा सकता है. हालांकि, वो ये भी चाहते हैं कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध रहे.

परीक्षा कार्यक्रम : प्लाटून कमाण्डर सीधी भर्ती परीक्षा-2025 दो पारियों में आयोजित की जाएगी. 22 नवम्बर 2025 (शनिवार) को सुबह 9.00 बजे से दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक परीक्षा का आयोजन होगा. इसी तरह वाहन चालक सीधी भर्ती परीक्षा-2024 रविवार 23 नवम्बर 2025 को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक एक पारी में परीक्षा होगी.

पात्रता और पहचान पत्र संबंधी निर्देश : बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे सुनिश्चित करें कि वे विज्ञापन में बताई गई पात्रता और शैक्षणिक योग्यता रखते हैं. साथ ही, यदि किसी अभ्यर्थी के पहचान पत्र में लगी फोटो 3 साल से ज्यादा पुरानी है, तो उसे अपडेट करवाना आवश्यक है ताकि परीक्षा के समय पहचान में कोई समस्या न आए. उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रवेश पत्र पर लगी फोटो, अभ्यर्थी के मूल पहचान पत्र की फोटो और चेहरे से मेल खाना अनिवार्य होगा. मेल न होने की स्थिति में परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा.