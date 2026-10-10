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आउटसोर्स पर 300 स्टाफ नर्स भर्ती के मामले में बैकफुट पर सरकार! प्रस्ताव वापस लेने का लिया निर्णय

आउटसोर्स पर 300 स्टाफ नर्स भर्ती के मामले में बैकफुट पर सरकार ( ETV Bharat )

शिमला: आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े मामले में सरकार अब बैकफुट जाती हुई नजर आई है. राज्य सरकार ने अदालत में बताया कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा सहित अन्य विभागों में आउटसोर्स आधार पर 300 स्टाफ नर्सों की भर्ती करने से जुड़े अपने प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया है.

राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नर्सों की नियुक्ति करने के अपने पहले के अनुरोध को वापस ले रही है. मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ में हो रही है. बाल कृष्ण बनाम हिमाचल सरकार और इससे जुड़ी 11 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया वापस लेने के फैसले और इससे जुड़े पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है.