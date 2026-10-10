आउटसोर्स पर 300 स्टाफ नर्स भर्ती के मामले में बैकफुट पर सरकार! प्रस्ताव वापस लेने का लिया निर्णय
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में आउटसोर्स स्टाफ नर्स भर्ती मामले की सुनवाई. राज्य सरकार ने भर्ती प्रस्ताव वापस लेने का लिया निर्णय.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 10, 2026 at 7:50 AM IST
शिमला: आउटसोर्स भर्तियों से जुड़े मामले में सरकार अब बैकफुट जाती हुई नजर आई है. राज्य सरकार ने अदालत में बताया कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज टांडा सहित अन्य विभागों में आउटसोर्स आधार पर 300 स्टाफ नर्सों की भर्ती करने से जुड़े अपने प्रस्ताव को वापस लेने का निर्णय लिया है.
राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट को सूचित किया है कि वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से नर्सों की नियुक्ति करने के अपने पहले के अनुरोध को वापस ले रही है. मामले में सुनवाई मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ में हो रही है. बाल कृष्ण बनाम हिमाचल सरकार और इससे जुड़ी 11 अन्य याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने सरकार को इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट ने सरकार से भर्ती प्रक्रिया वापस लेने के फैसले और इससे जुड़े पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है. अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 1 दिसंबर 2026 को निर्धारित की है.
सरकारी पत्रों को अदालत में किया पेश
सुनवाई के दौरान प्रदेश सरकार की ओर से 29 अगस्त 2026 और 19 सितंबर 2026 को जारी किए गए सरकारी पत्र अदालत के रिकॉर्ड पर पेश किए गए. इन दस्तावेजों के आधार पर सरकार ने आउटसोर्सिंग के माध्यम से 300 स्टाफ नर्सों की भर्ती से संबंधित अपने पुराने अनुरोध को वापस लेने की जानकारी दी. हालांकि, हाईकोर्ट ने पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट करने के लिए सरकार को एक विशिष्ट शपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिए हैं. अदालत चाहती है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया से जुड़े घटनाक्रम और अपने फैसले के संबंध में विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड पर रखे. मामले की सुनवाई के दौरान वित्त विभाग की ओर से 11 जून 2026 को जारी किए गए निर्देश भी अदालत के सामने रखे गए. इन निर्देशों को भी मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण दस्तावेजों के रूप में प्रस्तुत किया गया. अब सरकार को अपने हलफनामे में भर्ती प्रस्ताव वापस लेने से जुड़े तथ्यों और संबंधित सरकारी निर्णयों की स्थिति स्पष्ट करनी होगी.
वित्त विभाग के निर्देश भी सुनवाई के दौरान आए सामने
हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई ऐसे समय में हो रही है, जब प्रदेश सरकार की ओर से आउटसोर्स आधार पर स्टाफ नर्सों की नियुक्ति के प्रस्ताव को वापस लेने की जानकारी दी गई है. अदालत ने सरकार को केवल मौखिक जानकारी देने के बजाय इस संबंध में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए हैं, ताकि भर्ती प्रक्रिया और सरकार के फैसले से जुड़े तथ्यों को रिकॉर्ड पर लाया जा सके. सुनवाई के दौरान वित्त विभाग के 11 जून 2026 के निर्देशों के साथ अगस्त और सितंबर में जारी सरकारी पत्रों को भी अदालत के समक्ष रखा गया. अब इस मामले में सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले शपथ पत्र पर आगे की सुनवाई होगी. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने मामले को 1 दिसंबर 2026 के लिए सूचीबद्ध किया है। अगली सुनवाई में भर्ती प्रस्ताव वापस लेने से संबंधित तथ्यों और सरकार के रुख पर आगे विचार किया जाएगा.
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