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स्टाफ नर्सों के ग्रेड-पे बढ़ाने की मांग ने पकड़ा जोर, 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी

स्टाफ नर्सों के ग्रेड-पे बढ़ाने की मांग ने पकड़ा जोर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

सुकमा: छत्तीसगढ़ में स्टाफ नर्सों एवं नर्सिंग संवर्ग के कर्मचारियों के ग्रेड पे बढ़ाने की मांग फिर जोर पकड़ने लगी है. सुकमा नर्सिंग संघ ने ग्रेड पे एवं वेतनमान में वृद्धि करने की मांग की है. इसे लेकर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र लिखा है. संगठन ने मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा भी की है.

नर्सिंग संघ का कहना है कि 2018 में ग्रेड पे बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेशभर में आंदोलन किया गया था. इसके बाद शासन स्तर पर कमेटी का गठन कर ग्रेड पे में वृद्धि को लेकर अनुशंसाएं की गई थीं, लेकिन वर्षों बीत जाने के बावजूद इन अनुशंसाओं को लागू नहीं किया गया. 2023 में भी छत्तीसगढ़ हेल्थ फेडरेशन के बैनर तले नर्सिंग कर्मचारियों ने आंदोलन किया था, लेकिन संगठन के अनुसार अब तक मांग का निराकरण नहीं हो सका है.

नर्सिंग संगठनों के निर्देश पर प्रदेश के मुख्य सचिव को पत्र भेजा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नर्सिंग संगठनों के मुताबिक ग्रेड-पे सहित कई मांगों को लेकर मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, वित्त मंत्री सहित कई मंत्री-सांसदों को भी आवेदन दिया जा चुका है. संगठन का दावा है कि लगातार मांग उठाने के बावजूद सकारात्मक निर्णय नहीं होने के कारण प्रदेशभर के नर्सिंग कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ रही है.

आवेदन के अनुसार वर्तमान में प्रदेश के स्टाफ नर्सों को ₹2800 ग्रेड पे के तहत वेतन मिल रहा है. संघ का तर्क है कि नर्सिंग कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता, कार्य की प्रकृति, जिम्मेदारियों और 24 घंटे की सेवाओं को देखते हुए ग्रेड पे में वृद्धि किया जाना जरूरी है.

18 नवंबर से अनिश्चितकालीन आंदोलन की चेतावनी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ICU से इमरजेंसी तक संभालते हैं जिम्मेदारी

नर्सिंग स्टाफ प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, सिविल अस्पतालों, सहित कई स्वास्थ्य संस्थानों में सेवाएं दे रहा है. ICU, ऑपरेशन थिएटर, आपातकालीन सेवाओं, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा टीकाकरण जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में भी नर्सिंग कर्मचारियों की भूमिका रहती है.

दूसरे राज्यों से की तुलना

संगठन ने अपने आवेदन में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और दिल्ली सहित अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए दावा किया है कि वहां स्टाफ नर्सों को ₹4200 से ₹4800 तक ग्रेड पे दिया जा रहा है. इसी आधार पर छत्तीसगढ़ में भी ग्रेड पे बढ़ाने की मांग की गई है.

2018 में गठित कमेटी की अनुशंसाओं के अनुरूप वेतनमान बढ़ाने की मांग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

पांच चरणों में आंदोलन का ऐलान

मांगों के निराकरण नहीं होने की स्थिति में नर्सिंग संगठनों ने 5 चरणों में आंदोलन का कार्यक्रम तय किया है. संगठन के अनुसार 4 अक्टूबर 2026 को रायपुर में नर्सिंग संगठनों के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई. इसके बाद 5 अक्टूबर को रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस और 7 अक्टूबर को भोजन अवकाश के दौरान ब्लॉक एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य संस्थानों के बाहर धरना-प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा गया है. इसके बाद 30 अक्टूबर 2026 को राजधानी रायपुर में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन एवं महारैली प्रस्तावित है. संगठन ने मांग पूरी नहीं होने की स्थिति में 18 नवंबर 2026 से अनिश्चितकालीन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है.

स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ सकता है असर

संगठन का कहना है कि लंबित मांग का समाधान नहीं होने की स्थिति में प्रदेशभर के नर्सिंग कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे. इससे अस्पतालों में मरीजों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है.