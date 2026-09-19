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राजाजी रिजर्व की बदलेगी तस्वीर, घास के मैदानों को संवारने की नई पहल, इतने अधिकारी और कर्मियों ने सीखी बारीकी

देहरादून: टाइगर रिजर्व का नाम सामने आते ही आमतौर पर घने जंगल, बाघ और हाथी जैसे वन्यजीवों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन वन्यजीव संरक्षण की पूरी तस्वीर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है. राजाजी टाइगर रिजर्व में घास के मैदान भी वन्यजीवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. खासकर शाकाहारी वन्यजीवों के लिए घास के मैदान भोजन और आवास की अहम जरूरत पूरी करते हैं. यही वजह है कि अब राजाजी टाइगर रिजर्व में घास के मैदानों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी: इसी उद्देश्य से 17 और 18 सितंबर को राजाजी टाइगर रिजर्व में घासभूमि प्रबंधन यानी Grassland Management पर दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का आयोजन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सहयोग से किया गया. प्रशिक्षण में महाराष्ट्र के घास विशेषज्ञ डॉ. जीडी मुरतकर ने वन अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को घास के मैदानों के वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी दी.

घास के मैदान क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण: राजाजी टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में शाकाहारी वन्यजीव मौजूद हैं. इनके लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण घास उपलब्ध होना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण है. घास के मैदान कमजोर होने, उन पर खरपतवार का दबाव बढ़ने या स्थानीय घास की प्रजातियां खत्म होने की स्थिति में वन्यजीवों के लिए उपलब्ध भोजन और उपयुक्त क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं.इसलिए घासभूमि का प्रबंधन केवल घास उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय घास की पहचान, मिट्टी की स्थिति, खरपतवार नियंत्रण, लैंटाना जैसी आक्रामक वनस्पतियों को हटाना, स्थानीय प्रजातियों का दोबारा रोपण और बीजों का संरक्षण जैसे पहलू शामिल हैं.

प्रशिक्षण में सिर्फ थ्योरी नहीं, फील्ड मैनेजमेंट पर जोर: दो दिवसीय प्रशिक्षण में अधिकारियों और कर्मचारियों को घास के मैदानों की गुणवत्ता सुधारने के व्यावहारिक तरीके बताए गए. विशेषज्ञ डॉ. मुरतकर ने स्थानीय घास की प्रजातियों की पहचान, उनकी उपयोगिता और बेहतर प्रबंधन के तरीकों पर जानकारी दी. प्रशिक्षण का एक अहम हिस्सा स्थानीय घास की प्रजातियों के बीजों को एकत्र करना और उनका संरक्षण रहा. इसके साथ ही खरपतवार तथा लैंटाना के उन्मूलन के बाद खाली हुए क्षेत्रों में स्थानीय घास का रोपण और घास के बीजों के छिड़काव जैसी तकनीकों पर भी जोर दिया गया.