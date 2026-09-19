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राजाजी रिजर्व की बदलेगी तस्वीर, घास के मैदानों को संवारने की नई पहल, इतने अधिकारी और कर्मियों ने सीखी बारीकी

राजाजी टाइगर रिजर्व में घास के मैदान बचाने के लिए खास पहल की जा रही है. जिसके लिए कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

Rajaji Tiger Reserve
राजाजी टाइगर रिजर्व में घास के मैदानों पर बड़ा फोकस (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 19, 2026 at 9:01 AM IST

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Updated : September 19, 2026 at 9:07 AM IST

4 Min Read
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देहरादून: टाइगर रिजर्व का नाम सामने आते ही आमतौर पर घने जंगल, बाघ और हाथी जैसे वन्यजीवों की तस्वीर सामने आती है, लेकिन वन्यजीव संरक्षण की पूरी तस्वीर सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं है. राजाजी टाइगर रिजर्व में घास के मैदान भी वन्यजीवों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं. खासकर शाकाहारी वन्यजीवों के लिए घास के मैदान भोजन और आवास की अहम जरूरत पूरी करते हैं. यही वजह है कि अब राजाजी टाइगर रिजर्व में घास के मैदानों के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष जोर दिया जा रहा है.

वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी: इसी उद्देश्य से 17 और 18 सितंबर को राजाजी टाइगर रिजर्व में घासभूमि प्रबंधन यानी Grassland Management पर दो दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया. कार्यक्रम का आयोजन डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सहयोग से किया गया. प्रशिक्षण में महाराष्ट्र के घास विशेषज्ञ डॉ. जीडी मुरतकर ने वन अधिकारियों और फील्ड स्टाफ को घास के मैदानों के वैज्ञानिक प्रबंधन की जानकारी दी.

घास के मैदान क्यों हैं इतने महत्वपूर्ण: राजाजी टाइगर रिजर्व में बड़ी संख्या में शाकाहारी वन्यजीव मौजूद हैं. इनके लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण घास उपलब्ध होना पूरे पारिस्थितिकी तंत्र के लिहाज से महत्वपूर्ण है. घास के मैदान कमजोर होने, उन पर खरपतवार का दबाव बढ़ने या स्थानीय घास की प्रजातियां खत्म होने की स्थिति में वन्यजीवों के लिए उपलब्ध भोजन और उपयुक्त क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं.इसलिए घासभूमि का प्रबंधन केवल घास उगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें स्थानीय घास की पहचान, मिट्टी की स्थिति, खरपतवार नियंत्रण, लैंटाना जैसी आक्रामक वनस्पतियों को हटाना, स्थानीय प्रजातियों का दोबारा रोपण और बीजों का संरक्षण जैसे पहलू शामिल हैं.

प्रशिक्षण में सिर्फ थ्योरी नहीं, फील्ड मैनेजमेंट पर जोर: दो दिवसीय प्रशिक्षण में अधिकारियों और कर्मचारियों को घास के मैदानों की गुणवत्ता सुधारने के व्यावहारिक तरीके बताए गए. विशेषज्ञ डॉ. मुरतकर ने स्थानीय घास की प्रजातियों की पहचान, उनकी उपयोगिता और बेहतर प्रबंधन के तरीकों पर जानकारी दी. प्रशिक्षण का एक अहम हिस्सा स्थानीय घास की प्रजातियों के बीजों को एकत्र करना और उनका संरक्षण रहा. इसके साथ ही खरपतवार तथा लैंटाना के उन्मूलन के बाद खाली हुए क्षेत्रों में स्थानीय घास का रोपण और घास के बीजों के छिड़काव जैसी तकनीकों पर भी जोर दिया गया.

खरपतवार से खाली हुए क्षेत्र को फिर घासभूमि में बदलने की चुनौती: राजाजी टाइगर रिजर्व जैसे क्षेत्र में घासभूमि प्रबंधन की चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई जगहों पर स्थानीय वनस्पतियों के बीच ऐसी प्रजातियां फैल जाती हैं जो प्राकृतिक घास के विकास को प्रभावित कर सकती हैं. ऐसे क्षेत्रों में केवल खरपतवार हटाना पर्याप्त नहीं माना जाता, बल्कि उसके बाद स्थानीय घास की प्रजातियों को विकसित करना भी जरूरी होता है.यही वजह है कि प्रशिक्षण में खरपतवार हटाने के बाद घास का पुनर्स्थापन कैसे किया जाए, इस पर विशेष जानकारी दी गई. इसका उद्देश्य ऐसे क्षेत्रों को दोबारा बेहतर घासभूमि में विकसित करना है.

बेहतर घासभूमि का सीधा संबंध वन्यजीव प्रबंधन से: घास के मैदानों का बेहतर प्रबंधन शाकाहारी वन्यजीवों के लिए उपलब्ध संसाधनों को मजबूत करने में मदद कर सकता है. वहीं शाकाहारी वन्यजीव किसी भी बड़े वन्यजीव तंत्र की खाद्य श्रृंखला का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं. इसलिए घासभूमि का प्रबंधन व्यापक वन्यजीव संरक्षण रणनीति का हिस्सा बन जाता है.राजाजी टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक शिरीष ने भी प्रशिक्षण के दौरान घास के मैदानों के विकास को वन्यजीव संरक्षण और प्रबंधन के लिए आवश्यक बताया.

उन्होंने कहा कि रिजर्व का बड़ा हिस्सा वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में शाकाहारी वन्यजीवों के संरक्षण के लिए लैंटाना तथा अन्य खरपतवार प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय घास की प्रजातियों का रोपण जरूरी है. यह प्रशिक्षण केवल कुछ अधिकारियों तक सीमित नहीं रहा. कार्यक्रम में राजाजी टाइगर रिजर्व की सभी 10 रेंज के अधिकारियों समेत करीब 45 फील्ड स्टाफ ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया. साथ ही कई उच्च अधिकारी शामिल रहे.

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Last Updated : September 19, 2026 at 9:07 AM IST

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