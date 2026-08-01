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संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर ढाई लाख कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और प्रमोशन पर लगी थी रोक, अब सरकार ने 15 अगस्त तक का दिया समय

कार्मिक विभाग ने कर्मचारी संगठनों के आग्रह पर शुक्रवार रात यह आदेश जारी किया.

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शासन सचिवालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 1, 2026 at 4:14 PM IST

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जयपुर: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा राजकाज पोर्टल पर दर्ज करने के लिए सरकार ने एक और अवसर दिया है. राज्य कर्मचारी एवं अधिकारी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक राजकाज पोर्टल पर अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद ही उनकी वेतन वृद्धि और पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकेगा. कार्मिक विभाग ने कर्मचारी संगठनों के आग्रह पर शुक्रवार रात यह आदेश जारी किया.

राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से हर वर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अधिकारी-कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा राजकाज पोर्टल पर दर्ज करना होता है, लेकिन कई कर्मचारियों ने इन आदेशों की अवहेलना की. कार्मिक विभाग ने डेटा एकत्रित किया तो लगभग 2.27 लाख कर्मचारी और 37,000 अधिकारी ऐसे निकले, जिन्होंने समय सीमा में संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था. सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनकी वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति रोक दी थी.

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इस कार्रवाई के बाद कर्मचारी-अधिकारी हरकत में आए और कर्मचारी संगठनों ने मुख्य सचिव एवं मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर राजकाज पोर्टल फिर से खोलने की मांग की. सरकार ने कर्मचारी संगठनों की मांग को स्वीकार करते हुए 1 अगस्त से 15 अगस्त तक के लिए पोर्टल पुनः सक्रिय कर दिया है. साथ ही स्पष्ट चेतावनी दी है कि इस अवधि में भी यदि कोई कर्मचारी ब्यौरा दर्ज नहीं करता है, तो उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी. कार्मिक विभाग ने सभी विभागाध्यक्षों को अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से सख्ती से आदेशों की पालना कराने के निर्देश भी दिए हैं.

कर्मचारी संगठनों ने आभार जताया : राज्य सरकार की इस पहल पर राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों के हित में अंतिम अवसर दिया है, जिससे बड़ी राहत मिली है. उन्होंने सरकार से यह भी मांग की कि सेवानिवृत्त एवं कार्यरत कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश के लंबित भुगतान का शीघ्र निस्तारण किया जाए, साथ ही विभागीय पदोन्नतियों में अनुभव संबंधी शर्तों में छूट दी जाए, ताकि लंबित पदोन्नति प्रक्रियाओं का भी समय पर निस्तारण हो सके.

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