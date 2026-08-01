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संपत्ति का खुलासा नहीं करने पर ढाई लाख कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और प्रमोशन पर लगी थी रोक, अब सरकार ने 15 अगस्त तक का दिया समय

शासन सचिवालय जयपुर ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा राजकाज पोर्टल पर दर्ज करने के लिए सरकार ने एक और अवसर दिया है. राज्य कर्मचारी एवं अधिकारी 1 अगस्त से 15 अगस्त तक राजकाज पोर्टल पर अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा दर्ज कर सकेंगे. इसके बाद ही उनकी वेतन वृद्धि और पदोन्नति का रास्ता साफ हो सकेगा. कार्मिक विभाग ने कर्मचारी संगठनों के आग्रह पर शुक्रवार रात यह आदेश जारी किया. राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत के प्रदेशाध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से हर वर्ष 1 जनवरी से 31 जनवरी तक अधिकारी-कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा राजकाज पोर्टल पर दर्ज करना होता है, लेकिन कई कर्मचारियों ने इन आदेशों की अवहेलना की. कार्मिक विभाग ने डेटा एकत्रित किया तो लगभग 2.27 लाख कर्मचारी और 37,000 अधिकारी ऐसे निकले, जिन्होंने समय सीमा में संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया था. सरकार ने ऐसे कर्मचारियों को नोटिस जारी कर उनकी वेतन वृद्धि एवं पदोन्नति रोक दी थी. पढ़ें: आयकर विभाग की छापामार कार्रवाई जारी, बड़ी मात्रा में अघोषित संपत्ति हो सकती है उजागर