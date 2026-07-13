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हजारीबाग स्टेडियम का हाल बेहाल, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी भी करते हैं प्रैक्टिस

हजारीबाग के स्टेडियम में मौजूद एक भी शौचालय इस्तेमाल के योग नहीं है. मेयर ने जल्द ठीक करने का आश्वसन दिया है.

HAZARIBAG STADIUM
खंडहर बना स्टेडियम का शौचालय (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 13, 2026 at 2:30 PM IST

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हजारीबाग: जिले का ऐतिहासिक कर्जन ग्राउंड जिसे हजारीबाग स्टेडियम के नाम से लोग जानते हैं, इस स्टेडियम में प्रत्येक दिन 5000 से अधिक खिलाड़ी और स्थानीय लोग पहुंचते हैं. अंतर्राष्ट्रीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी अनुष्का कुमारी भी इसी मैदान में प्रैक्टिस करती हैं. लेकिन स्टेडियम की दुर्दशा यह है कि यहां 12 शौचालय है, जिसमें एक भी इस्तेमाल के योग्य नहीं है.

रोज पहुंचते हैं सैकड़ों लोग

स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. योजना ऐतिहासिक कर्जन ग्राउंड में फेल साबित हो रही है. इस स्टेडियम में कई कार्यक्रम का आयोजन जिला प्रशासन करवाती है. गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस का भी कार्यक्रम इसी स्टेडियम में होता है. शहर में मौजूद युवा शारीरिक परीक्षा की तैयारी भी इसी मैदान में करते हैं. यही नहीं एक बड़ा तबका यहां प्रत्येक दिन स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए सुबह-शाम पहुंचता है. जिसमें महिलाओं की संख्या भी अच्छी खासी रहती है. इसके बावजूद यहां शौचालय किसी काम के लायक नहीं है.

संवाददाता गौरव प्रकाश की रिपोर्ट (ईटीवी भारत)

मेयर ने जल्द ठीक करने की कही बात

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल खिलाड़ी अनुष्का कुमारी जब भी छात्रावास में रहती हैं तो सुबह-शाम यहां प्रैक्टिस करते हुए नजर आती हैं. हजारीबाग नगर निगम के महापौर अरविंद राणा ने कहा कि स्टेडियम साफ सुथरा करने के लिए काम शुरू हो चुका है. बोर्ड बैठक में भी इसे पास कराया गया था. शौचालय भी दुरुस्त किया जाएगा, इसके लिए कुछ समय दे दीजिए.

जिला प्रशासन की नहीं खुली नींद: स्थानीय

स्टेडियम में पहुंचे स्थानीय कहते हैं कि यहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर का मैच हो चुका है. पूरे जिले भर से खिलाड़ी यहां पहुंचते हैं. कई सरकारी कार्यक्रम का आयोजन होता है. सैकड़ों की संख्या में महिला पहुंचती हैं. जिला प्रशासन की नींद अब तक नहीं खुली है. एक भी शौचालय यहां ठीक नहीं है. जो शौचालय है, उसका हाल बेहाल है. ना तो दरवाजा है और ना ही अंदर पानी. गंदगी का अंबार शौचालय में देखने को मिलता है. नगर निगम पूरे शहर की साफ-सफाई करती है. लेकिन ऐतिहासिक स्टेडियम की ओर उनका ध्यान नहीं पहुंचा है. उन्होंने मांग की कि जल्द से जल्द स्टेडियम में शौचालय बनाया जाए.

hazaribag stadium
स्टेडियम का निरीक्षण करने पहुंचे मेयर (ईटीवी भारत)

हजारीबाग के लोग कई बार शौचालय को ठीक करने के लिए प्रयास किया है. लेकिन जिला प्रशासन और नगर निगम की उदासीन रवैया के कारण शौचालय का निर्माण अब तक नहीं हो पाया है. जरूरत है पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों को संवेदनशील होने की, ताकि शौचालय का निर्माण हो सके.

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