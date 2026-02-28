ETV Bharat / state

भिलाई के शारदापारा में चाकूबाजी, गंभीर हालत में युवक को पहुंचाया गया अस्पताल

मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि 2 युवकों ने पुरानी रंजिश में एक युवक को चाकुओं से गोद दिया.

Stabbing incident occurred in Shardapara
युवक की हालत गंभीर (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 28, 2026 at 7:54 PM IST

2 Min Read
दुर्ग: शहर में लगातार बढ़ रहा अपराध का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा. शनिवार को एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने शारदापारा इलाके में चाकूबाजी की खूनी वारदात को अंजाम दिया. 2 युवकों के हमले में एक युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया. जख्मी युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. छावनी थाना पुलिस के मुताबिक हमले की वजह पुरानी रंजिश है.

दुर्ग में फिर हुई चाकूबाजी, युवक की हालत गंभीर

चाकूबाजी की घटना में बुरी तरह से जख्मी युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जिस जगह पर चाकूबाजी की घटना हुई, उस जगह पर लोगों की काफी भीड़ रहती है. भाड़ भाड़ वाले इलाके में चाकूबाजी की घटना से दहशत का माहौल है. स्थानीय लोग लगातार हो रही आपराधिक घटनाओं से काफी डरे सहमे और कानून व्यवस्था को लेकर नाराज हैं. मौके पर मौजूद लोगों ने अगर बीच बचाव नहीं किया होता तो युवक की जान भी जा सकती थी. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से चाकू लहराते हुए फरार हो गए. जख्मी युवक को अस्पताल ले जाने वाले लोगों ने उसके परिजनों को घटना की सूचना दे दी है.

पुरानी रंजिश में हमले की आशंका

फिलहाल जख्मी युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बड़े अस्पताल रेफर कर दिया है. युवक की हालत गंभीर बनी हुई है. पुलिस ने चाकूबाजी करने वाले बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज उनकी गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जगह-जगह दबिश भी दी जा रही है. पुलिस को उम्मीद है कि जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे होंगे.

